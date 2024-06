07:30 Jak Polacy zagrają z Austrią? (WIDEO)

07:21 W sondażu spytaliśmy Polaków czy Michał Probierz powinien pozostać selekcjonerem jeśli Polska nie wyjdzie z grupy na Euro 2024

Okazuje się, że ponad połowa respondentów chce, by Probierz prowadził dalej kadrę nawet jeśli Biało-Czerwoni wrócą do domu po fazie grupowej. Przeciwnego zdania jest 14,9 proc. badanych.



Czytaj więcej Piłka nożna Przed meczem Polska-Austria: Z tego sondażu Michał Probierz się ucieszy "Czy w przypadku odpadnięcia przez Polskę z Euro 2024 po fazie grupowej Michał Probierz nadal powinien być selekcjonerem reprezentacji?" - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej".

06:55 W obecnej kadrze Polski jest jeden piłkarz, który strzelił gola Austriakom

To Krzysztof Piątek, który w meczu eliminacji Euro 2020 strzelił zwycięskiego gola w wygranym 1:0 przez Polskę meczu z Austrią (w rewanżu było 0:0).



06:53 Najsilniejszą reprezentację Austriacy mieli na początku lat 30-tych XX wieku

Austriacy w latach 1931–1932 byli niemal niepokonani a rozmiary ich zwycięstw (6:0 i 5:0 z Niemcami, 5:0 ze Szkocją, 8:1 ze Szwajcarią, 8:2 z Węgrami, 6:1 z Belgią, 4:0 z Francją) przyniosły przydomek „Das Wunderteam” – cudowna drużyna — wspomina Stefan Szczepłek. Największy sukces Austriacy odnieśli jednak w 1954 — na mundialu zajęli wtedy trzecie miejsce.



06:43 Polska zagra z Austrią na stadionie w Berlinie

Na stadionie tym rozegrano już mecz Hiszpania-Chorwacja (3:0). W Berlinie zostanie też rozegrany finał Euro 2024.



Stadion w Berlinie PAP

06:38 Polska już raz mierzyła się z Austrią w finałach Mistrzostw Europy

W 2008 roku, w czasie pierwszego Euro, na które zakwalifikowała się Polska, Biało-Czerwoni w drugim meczu fazy grupowej zremisowali z Austriakami 1:1. Mecz był historyczny — Polacy w jego trakcie strzelili pierwszego gola na Mistrzostwach Europy (zdobył go w 30. minucie Roger Guerreiro) i wywalczyli pierwszy punkt. Mimo to po meczu pozostał niedosyt, ponieważ gola decydującego o remisie Austriacy strzelili dopiero w 90. minucie, z rzutu karnego. Niezadowolenie z decyzji sędziego Howarda Webba wyrażał wówczas m.in. premier Donald Tusk. Z gry Austriakom należał się wówczas co najmniej remis - bohaterem meczu był Artur Boruc, który wiele razy ratował Polaków przed utratą gola.



06:36 Polacy grali jak dotąd 10 razy z Austrią

Pięć z tych spotkań skończyło się zwycięstwem Polski, dwa remisem, trzy — zwycięstwem Austrii. Polska strzeliła w tych meczach 19 bramek, straciła 17. Porażek doznawaliśmy z Austriakami tylko w meczach towarzyskich — dotychczas, w meczach o stawkę, Biało-Czerwoni wygrywali, albo remisowali z Austriakami.



06:35 W meczu z Holandią w składzie Polski zabrakło Roberta Lewandowskiego

Kapitan reprezentacji Polski doznał urazu w ostatnim sparingu przed Euro 2024, w którym Polacy mierzyli się z Turcją (2:1). Na mecz z Austrią Lewandowski ma być jednak gotowy.



06:33 O 18:00 Polska zagra dziś swój drugi mecz na Euro 2024

W pierwszym meczu Bialo-Czerwoni przegrali z Holandią 1:2, ale pokazali się z dobrej strony i długo utrzymywali korzystny dla siebie remis. Gol, który dał zwycięstwo Holendrom, padł dopiero w ostatnich minutach meczu.