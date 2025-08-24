Aktualizacja: 24.08.2025 21:06 Publikacja: 24.08.2025 16:54
Leo Messi
Foto: PAP/EPA
Trzeba się oswajać z myślą, że w futbolu kończy się pewna epoka. Piłkarscy herosi prędzej niż później pożegnają się ze swoimi reprezentacjami. Bardzo prawdopodobne, że zrobią to po przyszłorocznym mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku.
Od kilku dni z Argentyny napływają wieści, że 38-letni Messi ostatni mecz przed własną publicznością rozegra już na początku września. Wówczas to w Buenos Aires mistrzowie świata podejmą Wenezuelę w eliminacjach mundialu. Awans dawno już sobie zapewnili.
Messi debiutował w reprezentacji niemal dokładnie dwie dekady temu, ale długo uważano go w niej za obcego. Zarzucano mu, że że jest za mało argentyński, bo większość życia spędził w Katalonii, że w kadrze nie błyszczy tak jak w klubie.
Nie było wyników, a krytyka rosła. Znosił ją ciężko, więc decydował się nawet na zawieszenie reprezentacyjnej kariery. Ale na szczęście dla Argentyny wracał. Pojednanie z kibicami nastąpiło, kiedy poprowadził zespół dwukrotnie do zwycięstwa w Copa America (2021, 2024) i wreszcie do mistrzostwa świata (2022).
– Byłem pewien, że Bóg da mi ten tytuł. Sposób, w jaki wygraliśmy, jest szalony. Musieliśmy się nacierpieć, ale miałem przeczucie, że dojdzie do tego w takich okolicznościach – opowiadał szczęśliwy Messi po finale w Katarze, w którym Argentyna pokonała Francję po rzutach karnych.
Cristiano Ronaldo mistrzem świata nigdy nie był, choć Portugalia ma jedną z najbardziej utalentowanych reprezentacji, co potwierdziła niedawno, wygrywając Ligę Narodów. Gwiazdor z Madery, który w lutym przekroczył czterdziestkę, biegał po boisku z zawodnikami dwie dekady młodszymi, niepamiętającymi świata bez Ronaldo i Messiego.
W sobotę znów przeszedł do historii. Strzelił setnego gola dla Al-Nassr i stał się tym samym pierwszym piłkarzem, który zdobył co najmniej sto bramek dla czterech różnych klubów (145 dla Manchesteru United, 450 dla Realu Madryt, 101 dla Juventusu Turyn, 100 dla Al-Nassr). W reprezentacji jego licznik wskazuje obecnie 138 trafień i pod tym względem również jest rekordzistą. Messi znajduje się daleko w tyle (112), ale razem mogą ustanowić kolejny rekord i wystąpić na szóstym mundialu w karierze.
Ronaldo zapowiadał, że przejdzie na emeryturę już po mistrzostwach w Katarze, jednak sportowy niedosyt (porażka z Maroko w ćwierćfinale) napędził go do dalszej gry. Portugalczycy eliminacji do amerykańskiego mundialu, podobnie jak inni uczestnicy Ligi Narodów, jeszcze nie zaczęli. Rozegrają je w ekspresowym tempie jesienią. Za przeciwników będą mieli Węgry, Irlandię oraz Armenię.
Na swój ostatni mundial chciałby pojechać także Robert Lewandowski. Kilka dni temu Polak obchodził 37. urodziny. W weekend rozpoczął czwarty sezon w Barcelonie. Ten poprzedni był bardzo udany. Katalończycy odzyskali mistrzostwo, zdobyli Puchar i Superpuchar Hiszpanii, zabrakło tylko triumfu w Lidze Mistrzów. We wszystkich tych rozgrywkach Lewandowski uzbierał 42 bramki – najwięcej w barwach Barcelony.
Polski napastnik opuścił pierwszą ligową kolejkę w Hiszpanii, bo leczył kontuzję. Od kilku dni trenuje już z drużyną, ale sobotni mecz z Levante, wygrany 3:2 dopiero po samobójczym golu rywali w doliczonym czasie, zaczął na ławce rezerwowych (wszedł na ostatni kwadrans). Ofensywny kwartet stworzyli Lamine Yamal, Raphinha, Ferran Torres i sprowadzony latem z Manchesteru United, blisko dekadę młodszy Marcus Rashford.
Trener Hansi Flick ma z kogo wybierać, więc słychać głosy, że do widoku Lewandowskiego na ławce – nawet gdy będzie zdrowy – trzeba się powoli przyzwyczajać. Kontrakt z klubem ma do końca sezonu, ale niewykluczone, że zostanie rok dłużej.
Na razie szykuje się powrót do reprezentacji. Z gry w kadrze zrezygnował, gdy kapitańską opaskę odebrał mu Michał Probierz. Ale Probierz już odszedł, a nowy selekcjoner Jan Urban usłyszał od Lewandowskiego, że chce znów być częścią zespołu i pomóc wywalczyć awans na mundial. Czy odzyska też opaskę, dowiemy się niebawem.
Motywacji mu nie zabraknie. To może być jego ostatni wielki turniej. Do mundiali szczęścia nie miał. Był ledwie na dwóch (2018, 2022), ale bramki zdobył tylko w Katarze. Dwa gole w mistrzostwach świata to jednak – jak na napastnika tej klasy – dorobek bardzo mizerny. Żeby go poprawić, Polacy muszą w ogóle zakwalifikować się na turniej, co wcale nie będzie takie proste. Po porażce w Helsinkach z Finlandią (1:2), z którą mieli rywalizować o baraże, znaleźli się pod ścianą. Wyczerpali limit błędów i jeśli 7 września nie pokonają Finów w Chorzowie, mundial obejrzą jedynie w telewizji.
