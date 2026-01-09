Będzie pierwsze w tym roku El Clasico. Real zagra z Barceloną o Superpuchar Hiszpanii

Aktualizacja: 09.01.2026 09:45 Publikacja: 09.01.2026 07:22
Hiszpańscy giganci zmierzą się na arabskiej ziemi po raz czwarty z rzędu. Dwa z trzech poprzednich finałów wygrała Barcelona, która teraz też pozostawiła po sobie lepsze wrażenie.
W półfinale Katalończycy rozbili 5:0 Athletic Bilbao, podczas gdy Królewscy, bez kontuzjowanego Kyliana Mbappe, męczyli się w czwartkowy wieczór z Atletico.
„Momentami wyglądali na osłabionych, ale udało im się utrzymać na nogach” – pisze „Marca”. „Zwycięstwo w derbach było chwilową ulgą, ale nie lekarstwem na kryzys” – dodaje inny madrycki dziennik „AS”.
– Celem był awans do finału. To był bardzo zacięty półfinał. Drużyna walczyła, wiedziała, jak cierpieć. Przy wyniku 2:1 utrzymywaliśmy się przy piłce i dobrze broniliśmy – opowiadał trener Realu Xabi Alonso. Skrytykował też zachowanie Diego Simeone, który próbował wyprowadzić z równowagi jego gwiazdora Viniciusa Juniora, krzycząc do niego, że Florentino Perez go zwolni.
– To, co mu powiedział, nie jest najlepszym przykładem sportowego ducha. Dla mnie takie rzeczy przekraczają granicę szacunku – zaznaczył Xabi Alonso.
Kontrowersji i buzujących emocji na pewno nie zabraknie także w niedzielnym starciu z Barceloną, choć lepiej byśmy po pierwszym w tym roku El Clasico zapamiętali przede wszystkim efektowne akcje i piękne bramki.
Katalończycy będą mieli szansę przełamać klątwę wiszącą nad zespołem, który przystępuje do turnieju jako mistrz Hiszpanii. Najlepsza drużyna LaLiga nie zdobyła trofeum, odkąd Superpuchar goszczą Saudyjczycy, czyli od 2020 r.
Transmisja meczu Barcelona – Real w niedzielę o 20.00 w Eleven Sports 1
