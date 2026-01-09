Będzie pierwsze w tym roku El Clasico. Real zagra z Barceloną o Superpuchar Hiszpanii

Hiszpańscy giganci zmierzą się na arabskiej ziemi po raz czwarty z rzędu. Dwa z trzech poprzednich finałów wygrała Barcelona, która teraz też pozostawiła po sobie lepsze wrażenie.

Reklama Reklama

W półfinale Katalończycy rozbili 5:0 Athletic Bilbao, podczas gdy Królewscy, bez kontuzjowanego Kyliana Mbappe, męczyli się w czwartkowy wieczór z Atletico.

Real – Atletico. Co Diego Simeone powiedział Viniciusowi Juniorowi?

„Momentami wyglądali na osłabionych, ale udało im się utrzymać na nogach” – pisze „Marca”. „Zwycięstwo w derbach było chwilową ulgą, ale nie lekarstwem na kryzys” – dodaje inny madrycki dziennik „AS”.

– Celem był awans do finału. To był bardzo zacięty półfinał. Drużyna walczyła, wiedziała, jak cierpieć. Przy wyniku 2:1 utrzymywaliśmy się przy piłce i dobrze broniliśmy – opowiadał trener Realu Xabi Alonso. Skrytykował też zachowanie Diego Simeone, który próbował wyprowadzić z równowagi jego gwiazdora Viniciusa Juniora, krzycząc do niego, że Florentino Perez go zwolni.