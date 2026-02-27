Reklama

Losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Z kim zagrają Barcelona, Lech i Raków?

W piłkarskiej Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji zostało już tylko po 16 drużyn, które zmierzą się w 1/8 finału. Rywalem Barcelony w LM będzie Newcastle United. Lech zmierzy się z Szachtarem Donieck, a Raków z Fiorentiną.

Publikacja: 27.02.2026 14:45

Foto: PAP/EPA

Bartosz Nosal

Po wprowadzeniu sezon temu do europejskich pucharów tzw. fazy ligowej (z jedną wielką tabelą zamiast klasycznych grup), najlepsza ósemka Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji awansowała bezpośrednio do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9-24. rywalizowały w barażu o tę rundę (nazywanym też 1/16 finału lub play-off). Rewanże tej rundy odbyły się w tym tygodniu.

Losowanie Ligi Mistrzów. Pary 1/8 finału: Newcastle rywalem Barcelony

Największą sensacją tego tygodnia było odpadnięcie finalisty Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu, Interu Mediolan, z norweskim Bodo/Glimt. Norwegowie mają spore szanse na awans do ćwierćfinału, bo w 1/8 finału ich rywalem będzie lizboński Sporting. Szlagierem tej fazy będzie starcie Realu Madryt z Manchesterem City. Kibice reprezentacji Polski najbardziej będą czekali na mecze Barcelony z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym, która zmierzy się z angielskim Newcastle United, a w przypadku awansu ze zwycięzcą dwumeczu Atletico Madryt - Tottenham. Oto pary 1/8 finału (mecze 10-11 marca oraz 11-18 marca):

  • PSG – Chelsea
  • Real Madryt- Manchester City
  • Newcastle - Barcelona
  • Bodo/Glimt - Sporting
  • Galatasaray - Liverpool
  • Atalanta - Bayern
  • Atletico Madryt - Tottenham
  • Bayer Leverkusen - Arsenal

Potencjalne mecze w 1/4 finału Ligi Mistrzów:

  • zwycięzca dwumeczu PSG – Chelsea kontra zwycięzca dwumeczu Galatasaray - Liverpool
  • Real / Manchester City kontra Atalanta / Bayern
  • Newcastle / Barcelona kontra Atletico / Tottenham
  • Bodo/Glimt / Sporting kontra Bayer / Arsenal
Losowanie Ligi Konferencji. Pary 1/8 finału: 

W 1/8 finału Ligi Konferencji wystąpią dwa polskie zespoły. Jagiellonia Białystok, mimo heroicznej gry i doprowadzenia do dogrywki we Florencji, odpadła z Fiorentiną. Lech Poznań wyeliminował rywali z Kuopio, a Raków Częstochowa awansował do 1/8 finału bezpośrednio dzięki wysokiemu miejscu w fazie ligowej. W 1/8 finału rywalami Lecha mogli być ukraiński Szachtar Donieck i hiszpański Rayo Vallecano, a Rakowa – chorwacki HNK Rijeka i włoska Fiorentina. Ostatecznie Lech spotka się z Szachtarem Donieck (rewanż zostanie rozegrany w Krakowie, o ile nic się nie zmieni), a Raków może pomścić Jagiellonię w dwumeczu z Fiorentiną.

Mecze 1/8 finału Ligi Konferencji odbędą się 12 i 19 marca. Lech pierwszy mecz zagra w Poznaniu, a Raków – we Florencji.

Źródło: rp.pl

