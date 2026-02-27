Losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Z kim zagrają Barcelona, Lech i Raków?

Po wprowadzeniu sezon temu do europejskich pucharów tzw. fazy ligowej (z jedną wielką tabelą zamiast klasycznych grup), najlepsza ósemka Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji awansowała bezpośrednio do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9-24. rywalizowały w barażu o tę rundę (nazywanym też 1/16 finału lub play-off). Rewanże tej rundy odbyły się w tym tygodniu.

Reklama Reklama

Losowanie Ligi Mistrzów. Pary 1/8 finału: Newcastle rywalem Barcelony

Największą sensacją tego tygodnia było odpadnięcie finalisty Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu, Interu Mediolan, z norweskim Bodo/Glimt. Norwegowie mają spore szanse na awans do ćwierćfinału, bo w 1/8 finału ich rywalem będzie lizboński Sporting. Szlagierem tej fazy będzie starcie Realu Madryt z Manchesterem City. Kibice reprezentacji Polski najbardziej będą czekali na mecze Barcelony z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym, która zmierzy się z angielskim Newcastle United, a w przypadku awansu ze zwycięzcą dwumeczu Atletico Madryt - Tottenham. Oto pary 1/8 finału (mecze 10-11 marca oraz 11-18 marca):

PSG – Chelsea

Real Madryt- Manchester City

Newcastle - Barcelona

Bodo/Glimt - Sporting

Galatasaray - Liverpool

Atalanta - Bayern

Atletico Madryt - Tottenham

Bayer Leverkusen - Arsenal

Potencjalne mecze w 1/4 finału Ligi Mistrzów: