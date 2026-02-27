Losowanie Ligi Mistrzów i Ligi Konferencji. Z kim zagrają Barcelona, Lech i Raków?

Po wprowadzeniu sezon temu do europejskich pucharów tzw. fazy ligowej (z jedną wielką tabelą zamiast klasycznych grup), najlepsza ósemka Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji awansowała bezpośrednio do 1/8 finału, a drużyny z miejsc 9-24. rywalizowały w barażu o tę rundę (nazywanym też 1/16 finału lub play-off). Rewanże tej rundy odbyły się w tym tygodniu.
Największą sensacją tego tygodnia było odpadnięcie finalisty Ligi Mistrzów z poprzedniego sezonu, Interu Mediolan, z norweskim Bodo/Glimt. Norwegowie mają spore szanse na awans do ćwierćfinału, bo w 1/8 finału ich rywalem będzie lizboński Sporting. Szlagierem tej fazy będzie starcie Realu Madryt z Manchesterem City. Kibice reprezentacji Polski najbardziej będą czekali na mecze Barcelony z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym, która zmierzy się z angielskim Newcastle United, a w przypadku awansu ze zwycięzcą dwumeczu Atletico Madryt - Tottenham. Oto pary 1/8 finału (mecze 10-11 marca oraz 11-18 marca):
Potencjalne mecze w 1/4 finału Ligi Mistrzów:
W 1/8 finału Ligi Konferencji wystąpią dwa polskie zespoły. Jagiellonia Białystok, mimo heroicznej gry i doprowadzenia do dogrywki we Florencji, odpadła z Fiorentiną. Lech Poznań wyeliminował rywali z Kuopio, a Raków Częstochowa awansował do 1/8 finału bezpośrednio dzięki wysokiemu miejscu w fazie ligowej. W 1/8 finału rywalami Lecha mogli być ukraiński Szachtar Donieck i hiszpański Rayo Vallecano, a Rakowa – chorwacki HNK Rijeka i włoska Fiorentina. Ostatecznie Lech spotka się z Szachtarem Donieck (rewanż zostanie rozegrany w Krakowie, o ile nic się nie zmieni), a Raków może pomścić Jagiellonię w dwumeczu z Fiorentiną.
Mecze 1/8 finału Ligi Konferencji odbędą się 12 i 19 marca. Lech pierwszy mecz zagra w Poznaniu, a Raków – we Florencji.
Jagiellonia Białystok sensacyjnie odrobiła trzy gole straty z pierwszego meczu z Fiorentiną i we Włoszech doprow...
Inter Mediolan miał na własnym stadionie odrabiać straty, a po raz drugi przegrał z Bodo/Glimt (1:2). Finalista...
Fiorentina nie pokazała w Białymstoku niczego wielkiego. Oddała trzy groźne strzały na bramkę Jagiellonii, ale w...
