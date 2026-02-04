Reklama

Barcelona w półfinale Pucharu Króla. Pokonała pogromcę Realu, Robert Lewandowski bez bramki

Barcelona wygrała w ćwierćfinale Pucharu Króla z Albacete 2:1. Robert Lewandowski wrócił do wyjściowego składu, ale gola nie strzelił.

Publikacja: 04.02.2026 00:10

Lamine Yamal (po prawej) z Barcelony w akcji przeciwko Jose Carlosowi (po lewej) z Albacete podczas

Lamine Yamal (po prawej) z Barcelony w akcji przeciwko Jose Carlosowi (po lewej) z Albacete podczas meczu ćwierćfinałowego Pucharu Króla Hiszpanii

Foto: PAP/EPA/Ismael Herrero

Tomasz Wacławek

To wbrew pozorom nie był łatwy wyjazd dla Katalończyków. Choć Albacete gra na co dzień w drugiej lidze, to w poprzedniej rundzie sprawiło sensację, eliminując Real Madryt (3:2) po bramce w doliczonym czasie.

Kibice gospodarzy liczyli, że będą świadkami kolejnej niespodzianki. Ale piłkarze Hansiego Flicka nie dali się zaskoczyć, choć emocje były do samego końca.

Puchar Króla. Robert Lewandowski nie wykorzystał szansy

Trener Barcelony dokonał sześciu zmian w porównaniu z ligowym meczem z Elche. Na boisko posłał m.in. Roberta Lewandowskiego, a Ferran Torres zaczął spotkanie na ławce.

Główne role przypadły jednak Lamine Yamalowi i Ronaldowi Araujo. To oni zdobywali bramki, a polski napastnik nie wykorzystał żadnej ze swoich okazji i po nieco ponad godzinie opuścił murawę.

Wydawało się, że Katalończycy mają wszystko pod kontrolą, ale trafienie Javiego Moreno wprowadziło w ich szeregach nerwy. Tym bardziej, że chwilę później VAR anulował gola Torresa, a gospodarze poczuli, że mogą zdążyć doprowadzić do dogrywki. Zostawili po sobie dobre wrażenie, ale wyrównać nie zdołali. Kibice Barcelony odetchnęli z ulgą.

Finały Ligi Mistrzów i mundialu w Barcelonie?

Na pierwszy mecz półfinałowy nie trzeba będzie długo czekać – zostanie rozegrany jeszcze w lutym. W środę i czwartek o awans do najlepszej czwórki powalczą Valencia – Athletic Bilbao, Deportivo Alaves – Real Sociedad i Betis Sewilla – Atletico Madryt.

Losowanie par półfinałowych w piątek, a kolejne spotkanie Barcelony – tym razem w lidze – już w sobotę. Na Camp Nou przyjeżdża Mallorca.

Katalończycy ogłosili, że chcą gościć finał Ligi Mistrzów w 2029 r. Będą się starać także o prawo organizacji finału mundialu 2030 – ich konkurentami będą Madryt (Santiago Bernabeu) i Casablanca (stadion Hassana II).

Źródło: rp.pl

