Barcelona w półfinale Pucharu Króla. Pokonała pogromcę Realu, Robert Lewandowski bez bramki

Aktualizacja: 04.02.2026 17:02 Publikacja: 04.02.2026 00:10
Lamine Yamal (po prawej) z Barcelony w akcji przeciwko Jose Carlosowi (po lewej) z Albacete podczas meczu ćwierćfinałowego Pucharu Króla Hiszpanii
Foto: PAP/EPA/Ismael Herrero
To wbrew pozorom nie był łatwy wyjazd dla Katalończyków. Choć Albacete gra na co dzień w drugiej lidze, to w poprzedniej rundzie sprawiło sensację, eliminując Real Madryt (3:2) po bramce w doliczonym czasie.
Kibice gospodarzy liczyli, że będą świadkami kolejnej niespodzianki. Ale piłkarze Hansiego Flicka nie dali się zaskoczyć, choć emocje były do samego końca.
Trener Barcelony dokonał sześciu zmian w porównaniu z ligowym meczem z Elche. Na boisko posłał m.in. Roberta Lewandowskiego, a Ferran Torres zaczął spotkanie na ławce.
Główne role przypadły jednak Lamine Yamalowi i Ronaldowi Araujo. To oni zdobywali bramki, a polski napastnik nie wykorzystał żadnej ze swoich okazji i po nieco ponad godzinie opuścił murawę.
Wydawało się, że Katalończycy mają wszystko pod kontrolą, ale trafienie Javiego Moreno wprowadziło w ich szeregach nerwy. Tym bardziej, że chwilę później VAR anulował gola Torresa, a gospodarze poczuli, że mogą zdążyć doprowadzić do dogrywki. Zostawili po sobie dobre wrażenie, ale wyrównać nie zdołali. Kibice Barcelony odetchnęli z ulgą.
Na pierwszy mecz półfinałowy nie trzeba będzie długo czekać – zostanie rozegrany jeszcze w lutym. W środę i czwartek o awans do najlepszej czwórki powalczą Valencia – Athletic Bilbao, Deportivo Alaves – Real Sociedad i Betis Sewilla – Atletico Madryt.
Losowanie par półfinałowych w piątek, a kolejne spotkanie Barcelony – tym razem w lidze – już w sobotę. Na Camp Nou przyjeżdża Mallorca.
Katalończycy ogłosili, że chcą gościć finał Ligi Mistrzów w 2029 r. Będą się starać także o prawo organizacji finału mundialu 2030 – ich konkurentami będą Madryt (Santiago Bernabeu) i Casablanca (stadion Hassana II).
