Aktualizacja: 30.01.2026 20:33 Publikacja: 30.01.2026 13:27
Odbyło się losowanie par 1/16 finału Ligi Mistrzów
Foto: REUTERS/Pierre Albouy
Liga Mistrzów w nowej formule z 36 zespołami i fazą ligową, zyskała rundę więcej w fazie pucharowej. Nie obejmuje ona jednak wszystkich zespołów grających dalej.
Przypomnijmy: zespoły z top 8 fazy ligowej uzyskały bezpośredni awans do 1/8 finału. Są to:
Robert Lewandowski i jego koledzy z Barcelony na swojego rywala w 1/8 finału jeszcze poczekają. Na podstawie miejsca w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów wiadomo, że będzie to ktoś z czwórki: Monaco (Francja) / PSG (Francja) / Karabach Agdam (Azerbejdżan) / Newcastle (Anglia). Swoje „czwórki” mają też pozostałe zespoły z top 8, w 1/8 finału może dojść np. do spotkań Bayern – Borussia Dortmund czy Real – Manchester City.
Najpierw jednak muszą zostać rozegrane baraże o 1/8 finału (nazywa też 1/16 finału lub fazą play-off). W piątkowe południe w siedzibie UEFA doszło do losowania właśnie tej fazy Ligi Mistrzów.
W związku z miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów, warianty losowania były ograniczone – każdy zespół mógł wylosować jednego z dwóch rywali z sąsiednich miejsc w tabeli. Ostatecznie w 1/16 finału Ligi Mistrzów czekają nas następujące dwumecze:
Znów dojdzie więc do spotkania Benfiki z Realem Madryt, a to właśnie w meczu tych dwóch drużyn w środę w Lizbonie o wyniku zdecydował gol bramkarza Anatolija Trubina. Inter z Piotrem Zielińskim w składzie czeka wyjazd do mroźnej Norwegii, gdzie w tym sezonie przegrał już m.in. Manchester City. Z kolei Atalanta Bergamo Nicoli Zalewskiego zmierzy się z Borussią Dortmund.
Mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów (barażu o 1/8 finału vel fazy play-off) zostaną rozegrane 17 i 18 oraz 24 i 25 lutego. Kolejne rundy odbędą się w następujących terminach:
Źródło: rp.pl
