Liga Mistrzów w nowej formule z 36 zespołami i fazą ligową, zyskała rundę więcej w fazie pucharowej. Nie obejmuje ona jednak wszystkich zespołów grających dalej.

Reklama Reklama

Liga Mistrzów: drużyny top 8 z Barceloną czekają na rywali

Przypomnijmy: zespoły z top 8 fazy ligowej uzyskały bezpośredni awans do 1/8 finału. Są to:

Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea i Manchester City (Anglia)

Bayern Monachium (Niemcy)

FC Barcelona (Hiszpania)

Sporting (Portugalia)

Robert Lewandowski i jego koledzy z Barcelony na swojego rywala w 1/8 finału jeszcze poczekają. Na podstawie miejsca w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów wiadomo, że będzie to ktoś z czwórki: Monaco (Francja) / PSG (Francja) / Karabach Agdam (Azerbejdżan) / Newcastle (Anglia). Swoje „czwórki” mają też pozostałe zespoły z top 8, w 1/8 finału może dojść np. do spotkań Bayern – Borussia Dortmund czy Real – Manchester City.