Losowanie Ligi Mistrzów. Z kim zagrają obrońcy tytułu i reprezentanci Polski?

W Lidze Mistrzów czeka nas kolejny mecz Benfica - Real Madryt. Dwa dni po niesamowitym spotkaniu kończącym fazę ligową, z golem bramkarza na wagę awansu Portugalczyków, los skojarzył oba zespoły w 1/16 finału Ligi Mistrzów. PSG, triumfatorzy sprzed roku, zagrają z AS Monaco.

Publikacja: 30.01.2026 13:27

Odbyło się losowanie par 1/16 finału Ligi Mistrzów

Foto: REUTERS/Pierre Albouy

Bartosz Nosal

Liga Mistrzów w nowej formule z 36 zespołami i fazą ligową, zyskała rundę więcej w fazie pucharowej. Nie obejmuje ona jednak wszystkich zespołów grających dalej.

Liga Mistrzów: drużyny top 8 z Barceloną czekają na rywali

Przypomnijmy: zespoły z top 8 fazy ligowej uzyskały bezpośredni awans do 1/8 finału. Są to:

  • Arsenal, Tottenham, Liverpool, Chelsea i Manchester City (Anglia)
  • Bayern Monachium (Niemcy)
  • FC Barcelona (Hiszpania)
  • Sporting (Portugalia)

Anatolij Trubin
Piłka nożna
Posłuchał trenera, został bohaterem. Anatolij Trubin skradł show w Lidze Mistrzów

Robert Lewandowski i jego koledzy z Barcelony na swojego rywala w 1/8 finału jeszcze poczekają. Na podstawie miejsca w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów wiadomo, że będzie to ktoś z czwórki: Monaco (Francja) / PSG (Francja) / Karabach Agdam (Azerbejdżan) / Newcastle (Anglia). Swoje „czwórki” mają też pozostałe zespoły z top 8, w 1/8 finału może dojść np. do spotkań Bayern – Borussia Dortmund czy Real – Manchester City.

Najpierw jednak muszą zostać rozegrane baraże o 1/8 finału (nazywa też 1/16 finału lub fazą play-off). W piątkowe południe w siedzibie UEFA doszło do losowania właśnie tej fazy Ligi Mistrzów.

Losowanie Ligi Mistrzów: Benfica z Realem, Inter z Bodø/Glimt, PSG z Monaco

W związku z miejsce w tabeli fazy ligowej Ligi Mistrzów, warianty losowania były ograniczone – każdy zespół mógł wylosować jednego z dwóch rywali z sąsiednich miejsc w tabeli. Ostatecznie w 1/16 finału Ligi Mistrzów czekają nas następujące dwumecze:

  • AS Monaco – Paris Saint-Germain
  • Benfica - Real Madryt
  • Karabach Agdam - Newcastle
  • Bodø/Glimt - Inter
  • Galatasaray - Juventus
  • Borussia Dortmund - Atalanta
  • Club Brugge - Atletico
  • Olympiakos - Bayer Leverkusen

Znów dojdzie więc do spotkania Benfiki z Realem Madryt, a to właśnie w meczu tych dwóch drużyn w środę w Lizbonie o wyniku zdecydował gol bramkarza Anatolija Trubina. Inter z Piotrem Zielińskim w składzie czeka wyjazd do mroźnej Norwegii, gdzie w tym sezonie przegrał już m.in. Manchester City. Z kolei Atalanta Bergamo Nicoli Zalewskiego zmierzy się z Borussią Dortmund. 

Liga Mistrzów. Barcelona uniknęła wpadki i nie musi grać w barażach, 107. gol Lewandowskiego
Piłka nożna
Liga Mistrzów. Barcelona uniknęła wpadki i nie musi grać w barażach, 107. gol Lewandowskiego

Liga Mistrzów - terminarz

Mecze 1/16 finału Ligi Mistrzów (barażu o 1/8 finału vel fazy play-off) zostaną rozegrane 17 i 18 oraz 24 i 25 lutego. Kolejne rundy odbędą się w następujących terminach:

  • 1/8 finału: 10 i 11 oraz 17 i 18 marca
  • Ćwierćfinały: 7 i 8 oraz 14 i 15 kwietni
  • Półfinały: 28 i 29 kwietnia oraz 5 i 6 maja
  • Finał Ligi Mistrzów 2026 w sobotę 30 maja o godz. 18 w Budapeszcie.

