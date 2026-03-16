Kameralny stadion Aspmyra wygląda niepozornie. Daleko mu do pięknych aren, na których na co dzień rozbrzmiewa hymn Ligi Mistrzów. Leży wciśnięty w samym środku osiedla, niedaleko lotniska i portu morskiego, ale to twierdza. Na tutejszej sztucznej murawie potknęły się w tym roku już Manchester City, Inter Mediolan i przed kilkoma dniami Sporting.

Gospodarze wygrali tu 13 z ostatnich 18 meczów w europejskich pucharach, a seria pięciu zwycięstw z rzędu w Lidze Mistrzów sprawiła, że Bodo/Glimt ma ćwierćfinał na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że we wtorek w Lizbonie obroni trzybramkową zaliczkę. Jeśli nie zdarzy się im żadna katastrofa, zostaną drugim norweskim zespołem, który zajdzie tak daleko. Poprzednim był prawie 30 lat temu Rosenborg Trondheim.

Bodo/Glimt w Lidze Mistrzów. Jak norweski zespół dostał się na salony?

To był ten sezon, w którym na futbolowych salonach grał Widzew Łódź. Champions League była wtedy bardziej demokratyczna, występowali w niej rzeczywiście tylko najlepsi z grona mistrzów poszczególnych krajów. Dziś bierze w niej udział ponad dwa razy więcej uczestników, ale zdominowana jest przez krezusów z Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Włoch i Francji, więc znaleźć się na jednym balu z Realem Madryt, Barceloną, Paris Saint-Germain, Bayernem Monachium czy Chelsea to nie lada sztuka.

Jak to się stało, że drużyna z 50-tysięcznego miasteczka rybackiego, która jeszcze pięć lat temu przegrywała z Legią Warszawa w pierwszej rundzie kwalifikacji Ligi Mistrzów, dzisiaj błyszczy na salonach?