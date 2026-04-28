Luis Enrique
Ten mecz zapowiada się jako futbolowa uczta, bo kiedy po jednej stronie stają Ousmane Dembele, Chwicza Kwaracchelia i Désiré Doué, a po drugiej Harry Kane, Luis Diaz i Michael Olise, trudno nie oczekiwać wspaniałego widowiska.
– Nie chodzi tylko o statystyki w ataku. Jeśli przyjrzeć się również liczbom w obronie, to są to najlepsze zespoły w Europie – zauważa trener PSG Luis Enrique. I dodaje: – Arsenal wykonał w tym sezonie niesamowitą pracę, także pod względem regularności. Bayern jest nieco przed nami, bo poniósł tylko dwie porażki, ale jeśli chodzi o to, co pokazaliśmy jako drużyna, to jesteśmy na samym szczycie. Nie widzę lepszych od nas.
Paryżanie, choć przed rokiem doczekali się wreszcie zwycięstwa w Lidze Mistrzów, wciąż są nienasyceni. – Ubiegły rok był wspaniały i przyniósł ulgę, dziś mamy inne źródło motywacji. Napisaliśmy historię, a teraz chcemy więcej – podkreśla Enrique.
Takie prężenie muskułów w Monachium nie robi jednak na nikim wrażenia. Bayern zagwarantował już sobie mistrzostwo Niemiec, a celuje w potrójną koronę. Ma na to szanse jako jedyny z półfinalistów.
– PSG zasługuje na wszystkie pochwały, ale mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będę mógł powiedzieć to samo o nas – mówi trener Bawarczyków Vincent Kompany. – Obie drużyny są niezwykle kreatywne i nie ma między nimi żadnych tajemnic. O wszystkim zdecydują detale – dodaje.
Kompany nie będzie mógł kierować zespołem z ławki, bo został zawieszony za kartki. Zajmie miejsce na trybunach, ale Bayern wydaje się tak mocną maszyną, że nawet nieobecność trenera, jak i kolejne kontuzje w zespole nie powinny go wybić z rytmu.
– Jeśli ktoś może wyeliminować PSG, to właśnie my – przekonuje Kompany i przypomina, że jego piłkarze pokonali już w tym roku Real Madryt na wyjeździe, a jesienią w fazie ligowej wygrali też w Paryżu (2:1).
Wtorek
Paris Saint-Germain – Bayern Monachium (21.00, Canal+ Extra 1)
Rewanż 6 maja
Środa
Atletico Madryt – Arsenal (21.00, TVP 1, Canal+ Extra 1)
Rewanż 5 maja
