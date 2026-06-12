Raul Jimenez cieszy się z gola dla Meksyku
Mecz numer 1.
Gole: Quinones (9.), Jimenez (67)
Meksyk: 1. Raúl Rangel, 15. Israel Reyes, 5. Johan Vasquez, 3. César Montes (K), 23. Jesús Gallardo, 8 Álvaro Fidalgo (19. Gilberto Mora, 66.), 26. Brian Gutierrez (24. Luis Chavez, 66.), 25. Roberto Alvarado, 6. Érik Lira (4. Edson Alvarez, 76.), 16. Julián Quinones (10. Alexis Vega, 79.), 9. Raúl Jimenez (14. Armando Gonzalez, 76.).
RPA: 1. Ronwen Williams (K), 21. Ime Okon, 14. Mbekezeli Mbokazi, 19. Nkosinathi Sibisi, 6. Aubrey Modiba (7. Oswin Appollis, 77.), 20 Khuliso Mudau, 13 Sphephelo Sithole, 23. Jayden Adams (11. Themba Zwane, 61.), 4 Teboho Mokoena, 9. Lyle Foster (5. Thalente Mbatha, 56.), 15. Iqraam Rayners (17. Evidence Magkopa, 77.).
Żółte kartki: Gutierrez – Mokoena, Sibisi
Czerwone kartki: Montes (90+2) - Sithole (49), Zwane (84)
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Mecz numer 2,
Korea Południowa – Czechy 2:1 (0:0)
Gole: Hwang In-beom (67), Oh Hyeon-gyu (80) - Ladislav Krejčí (59)
Korea Południowa: 1. Kim Seung-gyu, 2. Lee Han-beom, 3. Lee Gi-hyuk, 4. Kim Min-jae, 6. Hwang In-beom (24. Kim Jin-gyu, 84.), 8. Paik Seung-ho (16. Park Jin-seok, 84.), 13. Lee Tae-seok (25. Eom Ji-sung, 69), 22. Seol Young-woo, 7. Son Heung-min (K) (18. Oh Hyeon-gyu, 69.), 10. Lee Jae-sung (11. Hwang Hee-chan, 62.), 19. Lee Kang-in.
Czechy: 1. Matěj Kovář, 4. Robin Hranáč, 6. Štěpán Chaloupek, 7. Ladislav Krejčí, 5. Vladimír Coufal, 20. Jaroslav Zelený, 22. Tomáš Souček, 24. Alexandr Sojka (13. Mojmír Chytil, 85.), 10. Patrik Schick (19. Tomáš Chorý, 64.), 15. Pavel Šulc (9. Adam Hložek, 64.), 17. Lukáš Provod (18. Michal Sadílek, 64.).
Żółta kartka: Lee Gi-hyuk
|Mecze
|Punkty
|Gole strzelone-gole stracone
|1. Meksyk
|1
|3
|2-0
|2. Korea Południowa
|1
|3
|2-1
|3. Czechy
|1
|0
|1-2
|4. RPA
|1
|0
|0-2
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