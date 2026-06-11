23:12 Na tym kończymy relację

Dziękujemy, że byliście z nami.

23:04 Meksyk wygrywa 2:0 w pierwszym meczu mundialu!

Piłkarze Meksyku napisali historię - wygrali po raz pierwszy w meczu otwarcia.

22:58 RPA wychodzi z kontrą, Meksyk przerywa akcję faulem

Montes wylatuje z boiska za faul na wychodzącym na czystą pozycję Sibisim.

Montes za ten faul wylatuje z boiska Foto: REUTERS

22:57 Rozpoczyna się doliczony czas gry w II połowie

Meksyk spokojnie rozgrywa piłkę przed polem karnym RPA. Sędzia dolicza aż 7 minut.

22:50 Druga czerwona kartka dla RPA!

Za uderzenie w twarz czerwoną kartkę ogląda Zwane.

22:49 Faul w ofensywie piłkarza RPA na Alvarado

VAR sprawdza, czy zawodnik RPA nie powinien otrzymać czerwonej kartki za uderzenie w głowę Meksykanina.

22:45 A teraz z murawy schodzi zdobywca pierwszego gola Quinones

Na murawie pojawia się Alexis Vega.

22:44 Zmian dokonuje też trener RPA

Schodzą Modiba i Rayners, wchodzą Evidence Magkopa i Oswin Appollis.

22:42 Zmiany w drużynie Meksyku

Schodzą z boiska Jimenez i Lira, wchodzą Armando Gonzalez i Edson Alvarez.

22:41 Żółta kartka dla zawodnika RPA

Żółty kartonik obejrzał Sibisi.

22:40 Teraz Jimenez pada w polu karnym, ale sędzia nie odgwizduje karnego

Wydawało się, że Meksykanin był faulowany, ale sędzia widzi to inaczej.

22:33 I jest 2:0! Jimenez!

Świetne dośrodkowanie Alvarado z prawego skrzydła, Jimenez wybiega zza pleców obrońców, wychodzi w górę i głową pokonuje bramkarza RPA. Meksyk już chyba nie da wyrwać sobie zwycięstwa.

Raul Jimenez strzela gola na 2:0 Foto: REUTERS

22:32 A teraz dwie zmiany w drużynie Meksyku

Schodzą Gutierrez i Fidalgo, wchodzą Gilberto Mora i Luis Chavez.

22:28 Druga zmiana w RPA

Schodzi z boiska Adams, wchodzi Themba Zwane.

22:26 Quinones wrzuca piłkę w pole karne, szuka Alvarado

Dośrodkowanie jest jednak zbyt głębokie. Meksyk szuka drugiego gola.

22:24 Jest pierwsza zmiana

W drużynie RPA boisko opuszcza Foster, wchodzi Thalente Mbatha.

22:23 Strzał z dystansu RPA

Uderzenie Modiby nie wydaje się zbyt groźne, ale bramkarz Meksyku ma problem z opanowaniem piłki.

22:17 Z rzutu wolnego uderza Jimenez...

...i piłka trafia wprost w mur.

22:15 Rzut wolny dla Meksyku i czerwona kartka dla zawodnika RPA!

Sithole ogląda czerwoną kartkę po tym jak fauluje tuż przed polem karnym Gutierreza, który wychodził sam na sam z bramkarzem RPA po prostopadłym podaniu.

Sithole obejrzał czerwoną kartkę po faulu na wychodzącym na sam na sam z bramkarzem Gutierrezie Foto: REUTERS

22:14 Quinones strzałem z ok. 40 metrów próbuje pokonać Williamsa

„Próbuje” to słowo kluczowe. Williams pewnie łapie piłkę

22:13 Powinno być 2:0!

Zawodnicy RPA popełniają fatalny błąd w obronie, piłka trafia wprost pod nogi Fidalgo, ale ten nie oddaje strzału na bramkę, do wybitej piłki dopada jeszcze przed pole karnym jeden z meksykańskich piłkarzy, ale uderza wysoko nad bramką.

22:12 Rozpoczyna się druga połowa

Na razie trenerzy nie zdecydowali się na zmiany.

22:04 W przerwie przypomnijmy sobie o co toczy się gra

19 lipca jedna z drużyn wzniesie w górę ten właśnie puchar.

21:57 Pierwsza połowa wyraźnie dla Meksyku - 1:0 to najniższy wymiar kary dla RPA

Quinones cieszy się z gola na 1:0 dla Meksyku Foto: REUTERS

21:55 Koniec I połowy

Do przerwy 1:0 dla Meksyku.

21:54 Gutierrez kiksuje w dobrej sytuacji!

Po podaniu Quinonesa Gutierrez wpada w pole karne i staje przed szansą zdobycia gola do szatni. Uderza jednak piłkę niecelnie – wydaje się, że nie trafił futbolówki tak, jak chciał.

21:52 Kończy się pierwsza połowa

Sędzia dolicza 4 minuty gry do regulaminowych 45 minut.

21:51 Mbokazi oddał strzał z dystansu

Główną zaletą tego strzału było to, że był celny. Jednak nie miał szans by zaskoczyć bramkarza gospodarzy.

21:47 Mogło być 2:0!

Najpierw Jimenez trącił piłkę wrzuconą z lewej strony – ale dobrą interwencją popisał się bramkarz RPA. Chwilę później szansę na drugiego gola miał szalejący w tym meczu Quinones, ale jego uderzenie z ok. 10 metrów trafia w słupek.

21:43 Po 36 minutach gry Meksyk ma na koncie 6 strzałów w tym 2 celne

A RPA? Tu liczba strzałów celnych i niecelnych jest taka sama. Jedna i druga jest równa 0.

21:41 Znowu dobra akcja Meksykanów

Piłka z prawej strony pola karnego przewędrowała na lewą, Dynamiczne wejście w pole karne i zagranie Gallardo wzdłuż linii bramkowej zakończyła jednak pewna interwencja Ronwena Williamsa.

21:40 Teraz groźna akcja RPA

Podanie w pole karne dostaje Foster. Jest pilnowany, więc odgrywa piłkę - ale zamiast odegrać ją do kolegi wybija na aut.

21:38 Tempo spotkania nieco spadła, nadal wyraźną przewagę ma Meksyk

Wydaje się, że pytanie nie brzmi czy Meksyk strzeli kolejnego gola, ale kiedy to zrobi.

21:35 Ładne, przeszywające podanie w pole karne do Gutierreza

Zawodnik reprezentacji Meksyku szuka miejsca do strzału, uderza, ale zostaje zablokowany.

21:33 Biegający po prawej stronie Robert Alvarado rozgrywa dziś bardzo dobre spotkanie, zwłaszcza w ofensywie

Robert Alvarado Foto: REUTERS

21:32 Pierwsza na mundialu przerwa na uzupełnienie płynów

Takie przerwy będą mieć miejsce dwa razy w meczu, po połowie każdej połowy.

21:30 Mokoena wrzuca piłkę w pole karne

Futbolówkę wybijają jednak piłkarze Meksyku.

21:29 Druga żółta kartka w tym meczu

Tym razem otrzymał ją Meksykanin Gutierrez za faul na Mokoenie. Rzut wolny dla RPA z prawej strony, niemal na wysokości pola karnego.

Po tym faulu Gutierrez obejrzał żółtą kartkę Foto: REUTERS

21:28 Meksyk zdecydowanie częściej atakuje prawym skrzydłem

Tym razem ładnym dośrodkowaniem w pole karne popisał się Alvarado, ale zawodnicy RPA zdołali wyekspediować futbolówkę.

21:25 Po ładnej wymianie piłki na prawym skrzydle Meksyk kończy akcję strzałem z dystansu Quinonesa

Strzał ma tę zaletę, że jest silny i tę wadę, że jest niecelny.

21:22 RPA próbuje ataku pozycyjnego

W decydujących momentach piłkarzom z Afryki brakuje jednak precyzji przy kluczowych podaniach. Ostatecznie atak RPA kończy się... żółtą kartką dla Mokoeny, który po stracie piłki przez drużynę z Afryki fauluje rywala.

21:19 Cały czas przewagę ma Meksyk. Gospodarze nie pozwalają RPA na wiele

Meksykanie częściej są przy piłce, RPA rzadko wychodzą z własnej połowy.

21:15 MEKSYK! JEST PIERWSZY GOL NA MUNDIALU!

Pressing w wykonaniu Liry popłacił. Zawodnik Meksyku odebrał piłkę obrońcy, zagrał ją do Quinonesa a ten, w sytuacji sam na sam z bramkarzem się nie pomylił. Meksyk prowadzi!

Quinones strzela pierwszego gola na mundialu Foto: REUTERS

21:13 Meksyk rozgrywa 61 mecz na mundialu

Żadna reprezentacja, która nie zdobyła mistrzostwa świata, nie rozegrała na mistrzostwach świata tak wiele meczów.

Reprezentacja Meksyku Foto: REUTERS

21:11 W odpowiedzi kontra RPA

Było groźnie, ale w decydującym momencie piłkarze Bafana, Bafana grzeszą niedokładnością.

21:09 Pierwsza dobra szansa dla Meksyku

Reyys znajduje na linii pola karnego Jimeneza, który jednak uderza prosto w bramkarza.

21:08 Pierwsze minuty rozgrywane głównie na połowie RPA

Piłkarze z Afryki często wycofują piłkę aż do bramkarza, nie są w stanie wyjść z własnej połowy. Wymianie podań przez piłkarzy z Meksyku towarzyszą okrzyki „Ole”.

21:06 Z niewielkim poślizgiem zaczynamy mundial. Gramy!

20:55 Piłkarze Meksyku i RPA czekają już w tunelu na wyjście na murawę

Pierwszy mecz mundialu rozpocznie się za pięć minut.

20:51 Na murawie Estadio Azteca pojawił się Andrea Bocelli

Bocelli wraz z EJAE wykonuje utwór DNA, oficjalny hymn mundialu.

20:48 Mecz Meksyku z RPA poprowadzi sędzia z Brazylii

Sędzią pierwszego meczu mundialu będzie Wilton Sampaio.

20:46 Meksykańscy kibice liczą na przełamanie klątwy i pierwsze w historii zwycięstwo Meksyku w meczu otwarcia mundialu

Kibice na trybunach Estadio Azteca Foto: REUTERS

20:44 Kibiców na stadionie Estadio Azteca wita Salma Hayek

Rozpoczyna się oficjalna ceremonia otwarcia mundialu (wcześniej obserwowaliśmy artystyczną część otwarcia).

20:34 Meksyk zagra w meczu otwarcia mundialu po raz ósmy

Żadna inna reprezentacja nie inaugurowała tak często mundialu. Co ciekawe Meksyk w siedmiu meczach otwarcia, w których grał do tej pory, nie odniósł żadnego zwycięstwa – 5 razy przegrywał i zanotował dwa remisy. Czy dziś uda się przełamać tę klątwę?

20:29 Na trybunach jest już gorąco, a mecz jeszcze się nie zaczął

20:19 Wiemy w jakich składach wystąpią reprezentacje Meksyku i RPA

Meksyk: 1. Raúl Rangel, 15. Israel Reyes, 5. Johan Vasquez, 3. César Montes (K), 23. Jesús Gallardo, 8 Álvaro Fidalgo, 26. Brian Gutierrez, 25. Roberto Alvarado, 6. Érik Lira, 16. Julián Quinones, 9. Raúl Jimenez.

RPA: 1. Ronwen Williams (K), 21. Ime Okon, 14. Mbekezeli Mbokazi, 19. Nkosinathi Sibisi, 6. Aubrey Modiba, 20 Khuliso Mudau, 13 Sphephelo Sithole, 23. Jayden Adams, 4 Teboho Mokoena, 9. Lyle Foster, 15. Iqraam Rayners.

20:09 Mamy dla was jeszcze kilka zdjęć z ceremonii otwarcia mundialu w Meksyku

Tancerka uczestnicząca w ceremonii otwarcia mundialu Foto: PAP

Tancerz uczestniczący w ceremonii otwarcia mundialu Foto: PAP

Tancerka w czasie ceremonii otwarcia mundialu Foto: PAP

Kibice na trybunach Estadio Azteca Foto: PAP

Shakira w czasie ceremonii otwarcia mundialu Foto: REUTERS

20:06 W czasie ceremonii otwarcia wystąpił m.in. zespół Maná

Występ zespołu Maná w czasie ceremonii otwarcia mundialu Foto: PAP

19:52 Na murawie Estadio Azteca pojawia się Shakira

Shakira i Burna Boy wykonają utwór „Dai Dai”, oficjalną piosenkę turnieju.

19:48 W oczekiwaniu na pierwszy mecz mundialu 2026 przypominamy pierwszego gola mundialu 2010

Wówczas też mierzyły się ze sobą RPA i Meksyk. Pierwszego gola strzelił piłkarz Republiki Południowej Afryki Siphiwe Tshabalala.

19:45 Na stadionie Estadio Azteca rozlegają się słowa: „Futbol jednoczy nas wszystkich”

Na murawie widzimy też dużą replikę Pucharu Świata.

19:42 Rozpoczyna się ceremonia otwarcia mundialu!

19:34 Czy Vinicius Junior i Raphinia mogą powtórzyć sukcesy Romario i Ronaldo Luísa Nazário de Limy?

O szóste mistrzostwo świata „Canarihnos” powalczą prowadzeni przez Włocha Carlo Ancelottiego.

19:24 Sędzia Paweł Gil wyjaśnia, jakie nowe przepisy będą obowiązywać w czasie meczów mundialu

Zmieni się m.in. sposób, w jaki będzie można korzystać z VAR.

19:15 W czasie mundialu w USA. Meksyku i Kanadzie każda połowa będzie przerywana w połowie na trzy minuty, by piłkarze mogli napić się wody

Na razie decyzja dotyczy tylko 104 meczów MŚ 2026, ale niewykluczone, że FIFA wkrótce rozszerzy jej działanie na inne rozgrywki.

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19:07 Estadio Azteca gotowe na przyjęcie reprezentacji Meksyku i RPA

19:04 O mundialu w formacie 48 drużyn „Plus Minus” rozmawiał z Jackiem Laskowskim

Osoba, która śledzi od lat kolejne mundiale, mimo różnych pomysłów FIFA, nie machnie na tę imprezę ręką i nie powie: „nie oglądam”. Mam wrażenie, że najwięcej malkontenckich głosów słychać od osób, które mistrzostwa świata oglądają mało lub wcale, bo tego futbolu reprezentacyjnego nie czują - mówił znany komentator w rozmowie z Bartoszem Nosalem.

19:01 Meksyk jest gospodarzem mundialu po raz trzeci, a USA - po raz drugi

Poprzednio USA były gospodarzem mundialu w 1994 roku. Wówczas mistrzem świata została Brazylia, której gwiazdami byli Romario, Bebeto czy Dunga.

19:00 Meksykańscy fani zmierzają na Estadio Azteca

Kibice reprezentacji Meksyku zmierzają na Estadio Azteca Foto: PAP

18:55 Na ostatnim mundialu Meksyk trafił do grupy m.in. z Polską

Polacy zaczynali w 2022 roku mundial od meczu z Meksykiem. Spotkanie nie zachwyciło poziomem, strzałów na bramkę było jak na lekarstwo, ale Polacy mogli je wygrać - niestety Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego (jego uderzenie obronił Guillermo Ochoa). W ostatecznym rozrachunku to 0:0 bardziej opłaciło się Polakom, którzy w drugim meczu wygrali z Arabią Saudyjską 2:0, a w trzecim ulegli Argentynie 0:2. Meksyk też przegrał z Argentyną 0:2, ale Arabię Saudyjską pokonał tylko jedną bramką (2:1) i dzięki lepszemu bilansowi bramek to Polska wyszła wówczas z drugiego miejsca grupy. W 1/8 finału Biało-Czerwoni przegrali z Francją 1:3.

18:53 Z kolei pierwszy mundial w Meksyku - w 1970 roku - wygrała Brazylia

Był to trzeci i ostatni mundial, w których Brazylię do zwycięstwa poprowadził Pele.

18:47 Poprzedni mundial rozgrywany w Meksyku - w 1986 roku - wygrała Argentyna

Tamten mundial fani futbolu pamiętają przede wszystkim ze względu na Diego Maradonę, który błyszczał formą. Do historii przeszedł zwłaszcza jego występ w ćwierćfinałowym meczu z Anglią, wygranym przez Argentynę 2:1. Maradona strzelił w nim jedną z najpiękniejszych bramek w historii mundialu, gdy przedryblował pół angielskiej drużyny i umieścił piłkę w siatce. I jedną z najbardziej wstydliwych bramek – gdy sędzia nie zauważył, że pokonał bramkarza Anglii uderzeniem ręką.

Czytaj więcej Piłka nożna Diego Maradona. Panował tylko nad piłką Jego śmierć poruszyła świat. Umarł jeden z największych i najtragiczniejszych gwiazdorów sportu. Na boisku był artystą, z życiem sobie nie poradził.

18:32 Fani z Meksyku są już gotowi, by kibicować swojej reprezentacji

18:17 Selekcjonerzy RPA i Meksyku wracają na Estadio Azteca 40 lat po debiucie na tym stadionie w czasie mundialu w 1986 roku

Javier Aguirre i Hugo Broos zagrali w meczu fazy grupy B w czasie mundialu 1986 w którym Meksyk pokonał Belgię 2:1. Broos, selekcjoner reprezentacji RPA, grał w tym meczu na środku obrony w reprezentacji Belgii, a Aguirre, selekcjoner Meksyku, wystąpił w drugiej linii reprezentacji gospodarzy tamtego mundialu.

18:14 W oczekiwaniu na ceremonię otwarcia polecamy tekst o reprezentacji RPA, który ukazał się w styczniu w „Plusie Minusie”

17:56 Ceremonia otwarcia mundialu

Mistrzostwa Świata 2026 współorganizują trzy państwa i w każdym z nich zaplanowano ceremonię otwarcia zmagań. Główna uroczystość odbędzie się w Meksyku, wystąpi na niej meksykański zespół rockowy Maná, wokaliści Alejandro Fernández, Belinda i Lila Downs, meksykański zespół cumbia, Los Ángeles Azules, południowoafrykańska piosenkarka Tyla, nigeryjski piosenkarz Burna Boy, a także J Balvin i Shakira z Kolumbii oraz wenezuelski piosenkarz Danny Ocean.

Jedną z gwiazd ceremonii otwarcia mundialu będzie Shakira Foto: REUTERS/Ricardo Moraes

17:40 Polski akcent na Mistrzostwach Świata 2026

Choć na tegorocznym mundialu nie zagra reprezentacja Polski, to jednak będzie tam polski akcent. Szymon Marciniak kolejny raz znalazł się w gronie powołanych na mundial sędziów. Dla arbitra z Płocka będą to trzecie mistrzostwa świata – Polak sędziował wcześniej na turniejach w Rosji (2018) i Katarze (2022), gdzie poprowadził finał Francja–Argentyna. W tym roku towarzyszyć mu będą asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, zaś Tomasz Kwiatkowski jest wśród arbitrów VAR.

Szymon Marciniak podczas meczu Ligi Mistrzów między Atletico Madryt a Realem Madryt Foto: PAP/Acero/AlterPhotos/ABACA

17:22 FIFA i jej prezydent w ogniu krytyki

Symboliczne są wideo, które porównują entuzjastyczne powitanie na lotniskach drużyn narodowych w Meksyku z rygorystycznym przeszukiwaniem piłkarzy przez amerykańskie służby. Jak potencjalny przestępca potraktowany został m.in. włoski mistrz świata i zdobywca „Złotej Piłki” z 2006 r., Włoch Fabio Cannavaro – pisze w „Plusie Minusie” Bartosz Nosal.

17:04 Do meczu otwarcia mistrzostw świata jeszcze kilka godzin, ale kibice już są na miejscu

Kibic Meksyku pozuje przed Estadio Azteca z repliką trofeum Pucharu Świata Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Maskotki Mistrzostw Świata 2026 to łoś Maple, jaguar Zayu i orzeł Clutch Foto: REUTERS/Kai Pfaffenbach

Kibice reprezentacji Meksyku przed meczem otwarcia mundialu z RPA Foto: REUTERS/Hannah Mckay

16:50 Na tej murawie już niedługo rozpocznie się mundial

16:37 W kadrach drużyn, które przyjechały na mundial, jest 1 248 piłkarzy

16:20 Odliczanie do meczu trwa

Meksyk i RPA wybiegną na murawę o 15.00 czasu lokalnego. W Polsce będzie 21.00. Wcześniej odbędzie się ceremonia otwarcia mundialu – pierwsza z trzech, bo osobne ceremonie odbędą się przy okazji pierwszych meczów w USA i Kanadzie.

16:16 16 proc. Polaków deklaruje, że zawsze lub prawie zawsze będą oglądać mecze mundialu

Z badania ośrodka Opinia24 wynika, że 57 proc. Polaków zamierza oglądać mistrzostwa świata.

16:05 Na mundial po 52 latach wraca Haiti

Gdy pierwszy – i jedyny dotąd raz – Haiti zagrało na mundialu gwiazdami reprezentacji Polski byli Kazimierz Deyna, Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach, którzy prowadzili biało-czerwonych do trzeciego miejsca na świecie. Po drodze zresztą Polska rozgromiła Haiti 7:0, co do dziś jest najwyższym zwycięstwem biało-czerwonych na wielkiej piłkarskiej imprezie.

15:33 Robert Lewandowski jest jednym z wielkich nieobecnych tegorocznego mundialu

Oprócz kapitana reprezentacji Polski na mundial nie jedzie też jeden z najlepszych bramkarzy na świecie, Włoch Gianluigi Donnarumma, gwiazdor Liverpoolu, Węgier Dominik Szoboszlai czy napastnik Galatasaray, a wcześniej wielka gwiazda Serie A, Nigeryjczyk Victor Osimhen.

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14:52 Tytułu mistrzowskiego broni Argentyna, ale powtórzenie sukcesu z 2022 roku nie będzie łatwe

W gronie faworytów do wygrania mundialu, oprócz Albicelestes, wymienia się też Hiszpanię (mistrz Europy z 2024 roku), Francję (wicemistrz świata z 2022 roku, mistrz świata z 2018 roku), Anglię, Portugalię, Brazylię czy Niemcy. A urzędujący mistrz obronił tytuł tylko dwa razy w historii – sztuka ta udała się Włochom, jeszcze przed II wojną światową i Brazylii (1958 i 1962).

14:22 Trzech piłkarzy ma szansę zagrać na mundialu po raz szósty

Jeden z nich ma szansę pojawić się na murawie już dziś - to 40-letni meksykański bramkarz Guillermo Ochoa. Pozostałych dwóch piłkarzy, którzy na mundial przyjeżdżają po raz szósty, zna cały świat – to Lionel Messi (38 lat) i Cristiano Ronaldo (41 lat). Wszyscy debiutowali na mundialu w 2006 roku.

13:56 Oto wszystkie miasta-gospodarze mundialu

Mundial zostanie rozegrany na 16 stadionach – dwa znajdują się w Kanadzie, trzy w Meksyku, 11 – w USA.

Miasta gospodarze mundialu Foto: PAP

13:45 Polscy piłkarze opisanego poniżej problemu mieć nie będą

Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 2014 roku nie pojawi się na dużej imprezie piłkarskiej – ostatni raz na mundialu nie było nas w 2014 roku, a w mistrzostwach Europy – w 2004 roku. W tym roku mieliśmy szansę awansować na mistrzostwa w barażach – w półfinale biało-czerwoni wygrali z Albanią 2:1, ale w decydującym o awansie spotkaniu przegraliśmy ze Szwecją 2:3. W efekcie to Szwedzi zagrają z Tunezją, Japonią i Holandią w grupie F.

13:42 Mistrzostwa świata to gratka dla kibiców, ale są piłkarze, dla których mundial oznacza, iż po raz trzeci z rzędu nie będą mieć wakacji

W 2024 r. wielu piłkarzy grało w mistrzostwach Europy (też powiększonych) i w Copa America, a rok temu przyjechali do USA na Klubowe Mistrzostwa Świata, po raz pierwszy rozgrywane w formule 32 drużyn. Prosto z dużych imprez trzeba wracać do klubów. Raport Związku Zawodowego Piłkarzy FIFPro podaje, że zwycięzca mistrzostw Chelsea miała ledwie 13 dni na przygotowania latem, a zawodnicy PSG trenowali ledwie siedem dni przed startem nowego sezonu – pisze w „Rzeczpospolitej” Łukasz Majchrzyk.

12:44 Mistrzostwa świata rozgrywane są po raz 23. ale jak dotąd tylko osiem reprezentacji wygrywało mundial

Najczęściej tryumfowali Brazylijczycy, którzy mistrzostwo świata wywalczyli pięciokrotnie, ale ostatni raz udało im się to w 2002 roku. W czasie tegorocznego mundialu na pewno, pod względem liczby zwycięstw, nie dogonią ich Włosi, którzy wygrali cztery mundiale, ale od 2014 roku nie są w stanie zakwalifikować się na piłkarskie mistrzostwa świata. Piąty tytuł mistrzów świata w USA, Meksyku i Kanadzie mają za to szansę zdobyć Niemcy.

Zwycięzcy mundialów (1930-2022) Foto: PAP

12:40 Czy skrzydłowy Bayernu Monachium i reprezentacji Francji zdetronizuje Lionela Messiego?

W czasie poprzedniego mundialu, rozgrywanego w Katarze, najlepszym piłkarzem imprezy wybrany został kapitan reprezentacji Argentyny Lionel Messi. W tym roku tytuł ten może przypaść rozgrywającemu fantastyczny sezon Michaelowi Olise. Skrzydłowy Bayernu Monachium wyrasta na największą gwiazdę reprezentacji Francji, mimo sporej konkurencji, a Francja jest jednym z faworytów do wygrania mundialu.

12:36 Oficjalna piłka mundialu w 2026 roku nosi nazwę Trionda

Model został zainspirowany słynną „meksykańską falą” - czyli spopularyzowanym w czasie mundialu w 1986 roku rodzajem dopingu w czasie którego kibice w kolejnych sektorach podnoszą się z miejsc, po czym siadają, stwarzając wrażenie, że widownia na trybunach „faluje”.

Oficjalna piłka mundialu w 2026 roku - Trionda Foto: PAP

12:33 Wielkie emocje towarzyszyć będą na mundialu występom reprezentacji Iranu

Reprezentanci Iranu wizy do USA dostali niemal w ostatniej chwili, ale do Stanów Zjednoczonych będą mogli wjeżdżać tylko na mecze, a po ich zakończeniu będą wracać do Meksyku. Iran wystąpi na mundialu, którego współgospodarzem są USA, mimo że wciąż nie zakończyła się wojna USA i Izraela z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego.

12:20 Estadio Azteca, na którym zostanie rozegrany mecz otwarcia, przechodzi w ten sposób do historii

Słynny meksykański stadion to pierwszy piłkarski obiekt, który będzie areną trzech meczów otwarcia mundiali. Poprzednio miało to miejsce w 1970 i 1986 roku. Co ciekawe gospodarzem tego ostatniego mundialu Meksyk został w wyniku zrządzenia losu – Kolumbia, która miała zorganizować mundial, musiała z tego zrezygnować ze względu na to, iż ówczesne władze kraju uznały, że koszty organizacji imprezy będą zbyt wysokie.

Estadio Azteca Foto: PAP

12:18 Jeszcze się mundial nie zaczął, a już mamy pierwsze skandale

Amerykanie nie zamierzają wpuszczać nawet tych, którzy pracują dla FIFA. Wydawało się, że pierwszy raz w historii mecz mistrzostw świata posędziuje Somalijczyk, ale już wiemy, że tak się nie stanie, bo Amerykanie Omara Artana do USA nie wpuścili. Czegoś takiego jeszcze nie było. Arbiter z Somalii przyleciał do Miami, ale został zawrócony, a FIFA umyła ręce. Takich przypadków jest więcej. Napastnik reprezentacji Iraku Aymen Hussein był przesłuchiwany przez siedem godzin na lotnisku w Chicago, zanim pozwolono mu przekroczyć granicę. Mniej szczęścia miał oficjalny fotograf reprezentacji, który musiał wracać do domu – pisze Łukasz Majchrzyk na łamach „Rzeczpospolitej”.

12:16 Oto wszystkich 48 finalistów mundialu

Na liście tej mamy kilku debiutantów. Po raz pierwszy na mundial przyjeżdżają reprezentacje: Curaçao, Uzbekistanu, Jordanii i Republiki Zielonego Przylądka.

12:14 W związku z powiększeniem mundialu liczba meczów, które na nim obejrzymy, wzrosła o 40

Po raz pierwszy w historii na mundialu rozegrane zostaną 104 mecze.

11:41 Drużyny, które wyjdą z grup, po raz pierwszy w historii, zagrają w 1/16 finału

Powiększenie mundialu sprawiło, że w fazie pucharowej zostanie rozegrana dodatkowa runda – 1/16 finału. Oznacza to, że przyszły mistrz świata będzie musiał rozegrać 8, a nie, jak dotychczas 7 meczów.

11:39 Na tegorocznym mundialu, inaczej niż 16 lat temu, trzecie miejsce w grupie może dać awans

Rywalizacja, z racji tego, że w mistrzostwach świata uczestniczy aż 48 zespołów, prowadzona jest w aż 12 grupach. Do kolejnej fazy awansują po dwie najlepsze drużyny w grupie i osiem drużyn z najlepszym bilansem które zajmą trzecie miejsca.

11:35 Faza grupowa mundialu zacznie się od meczu Meksyku, współgospodarza imprezy, z RPA

Spotkanie zaczyna się o godzinie 21.00. Co ciekawe dokładnie te same drużyny inaugurowały mundial 16 lat temu – wówczas RPA, jako gospodarz, na otwarcie mundialu zremisował z Meksykiem 1:1. Wówczas dla gospodarzy mundial skończył się bardzo szybko – RPA w grupie z Urugwajem, Meksykiem i Francją zajęło trzecie miejsce i odpadło z dalszej rywalizacji. Meksyk wyszedł z grupy z drugiego miejsca, ale w 1/8 finału musiał uznać wyższość Argentyny (przegrał z nią 1:3).