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Piłkarze Meksyku napisali historię - wygrali po raz pierwszy w meczu otwarcia.
Montes wylatuje z boiska za faul na wychodzącym na czystą pozycję Sibisim.
Montes za ten faul wylatuje z boiska
Meksyk spokojnie rozgrywa piłkę przed polem karnym RPA. Sędzia dolicza aż 7 minut.
Za uderzenie w twarz czerwoną kartkę ogląda Zwane.
VAR sprawdza, czy zawodnik RPA nie powinien otrzymać czerwonej kartki za uderzenie w głowę Meksykanina.
Na murawie pojawia się Alexis Vega.
Schodzą Modiba i Rayners, wchodzą Evidence Magkopa i Oswin Appollis.
Schodzą z boiska Jimenez i Lira, wchodzą Armando Gonzalez i Edson Alvarez.
Żółty kartonik obejrzał Sibisi.
Wydawało się, że Meksykanin był faulowany, ale sędzia widzi to inaczej.
Świetne dośrodkowanie Alvarado z prawego skrzydła, Jimenez wybiega zza pleców obrońców, wychodzi w górę i głową pokonuje bramkarza RPA. Meksyk już chyba nie da wyrwać sobie zwycięstwa.
Raul Jimenez strzela gola na 2:0
Schodzą Gutierrez i Fidalgo, wchodzą Gilberto Mora i Luis Chavez.
Schodzi z boiska Adams, wchodzi Themba Zwane.
Dośrodkowanie jest jednak zbyt głębokie. Meksyk szuka drugiego gola.
W drużynie RPA boisko opuszcza Foster, wchodzi Thalente Mbatha.
Uderzenie Modiby nie wydaje się zbyt groźne, ale bramkarz Meksyku ma problem z opanowaniem piłki.
...i piłka trafia wprost w mur.
Sithole ogląda czerwoną kartkę po tym jak fauluje tuż przed polem karnym Gutierreza, który wychodził sam na sam z bramkarzem RPA po prostopadłym podaniu.
Sithole obejrzał czerwoną kartkę po faulu na wychodzącym na sam na sam z bramkarzem Gutierrezie
„Próbuje” to słowo kluczowe. Williams pewnie łapie piłkę
Zawodnicy RPA popełniają fatalny błąd w obronie, piłka trafia wprost pod nogi Fidalgo, ale ten nie oddaje strzału na bramkę, do wybitej piłki dopada jeszcze przed pole karnym jeden z meksykańskich piłkarzy, ale uderza wysoko nad bramką.
Na razie trenerzy nie zdecydowali się na zmiany.
19 lipca jedna z drużyn wzniesie w górę ten właśnie puchar.
Quinones cieszy się z gola na 1:0 dla Meksyku
Do przerwy 1:0 dla Meksyku.
Po podaniu Quinonesa Gutierrez wpada w pole karne i staje przed szansą zdobycia gola do szatni. Uderza jednak piłkę niecelnie – wydaje się, że nie trafił futbolówki tak, jak chciał.
Sędzia dolicza 4 minuty gry do regulaminowych 45 minut.
Główną zaletą tego strzału było to, że był celny. Jednak nie miał szans by zaskoczyć bramkarza gospodarzy.
Najpierw Jimenez trącił piłkę wrzuconą z lewej strony – ale dobrą interwencją popisał się bramkarz RPA. Chwilę później szansę na drugiego gola miał szalejący w tym meczu Quinones, ale jego uderzenie z ok. 10 metrów trafia w słupek.
A RPA? Tu liczba strzałów celnych i niecelnych jest taka sama. Jedna i druga jest równa 0.
Piłka z prawej strony pola karnego przewędrowała na lewą, Dynamiczne wejście w pole karne i zagranie Gallardo wzdłuż linii bramkowej zakończyła jednak pewna interwencja Ronwena Williamsa.
Podanie w pole karne dostaje Foster. Jest pilnowany, więc odgrywa piłkę - ale zamiast odegrać ją do kolegi wybija na aut.
Wydaje się, że pytanie nie brzmi czy Meksyk strzeli kolejnego gola, ale kiedy to zrobi.
Zawodnik reprezentacji Meksyku szuka miejsca do strzału, uderza, ale zostaje zablokowany.
Robert Alvarado
Takie przerwy będą mieć miejsce dwa razy w meczu, po połowie każdej połowy.
Futbolówkę wybijają jednak piłkarze Meksyku.
Tym razem otrzymał ją Meksykanin Gutierrez za faul na Mokoenie. Rzut wolny dla RPA z prawej strony, niemal na wysokości pola karnego.
Po tym faulu Gutierrez obejrzał żółtą kartkę
Tym razem ładnym dośrodkowaniem w pole karne popisał się Alvarado, ale zawodnicy RPA zdołali wyekspediować futbolówkę.
Strzał ma tę zaletę, że jest silny i tę wadę, że jest niecelny.
W decydujących momentach piłkarzom z Afryki brakuje jednak precyzji przy kluczowych podaniach. Ostatecznie atak RPA kończy się... żółtą kartką dla Mokoeny, który po stracie piłki przez drużynę z Afryki fauluje rywala.
Meksykanie częściej są przy piłce, RPA rzadko wychodzą z własnej połowy.
Pressing w wykonaniu Liry popłacił. Zawodnik Meksyku odebrał piłkę obrońcy, zagrał ją do Quinonesa a ten, w sytuacji sam na sam z bramkarzem się nie pomylił. Meksyk prowadzi!
Quinones strzela pierwszego gola na mundialu
Żadna reprezentacja, która nie zdobyła mistrzostwa świata, nie rozegrała na mistrzostwach świata tak wiele meczów.
Reprezentacja Meksyku
Było groźnie, ale w decydującym momencie piłkarze Bafana, Bafana grzeszą niedokładnością.
Reyys znajduje na linii pola karnego Jimeneza, który jednak uderza prosto w bramkarza.
Piłkarze z Afryki często wycofują piłkę aż do bramkarza, nie są w stanie wyjść z własnej połowy. Wymianie podań przez piłkarzy z Meksyku towarzyszą okrzyki „Ole”.
Pierwszy mecz mundialu rozpocznie się za pięć minut.
Bocelli wraz z EJAE wykonuje utwór DNA, oficjalny hymn mundialu.
Sędzią pierwszego meczu mundialu będzie Wilton Sampaio.
Kibice na trybunach Estadio Azteca
Rozpoczyna się oficjalna ceremonia otwarcia mundialu (wcześniej obserwowaliśmy artystyczną część otwarcia).
Żadna inna reprezentacja nie inaugurowała tak często mundialu. Co ciekawe Meksyk w siedmiu meczach otwarcia, w których grał do tej pory, nie odniósł żadnego zwycięstwa – 5 razy przegrywał i zanotował dwa remisy. Czy dziś uda się przełamać tę klątwę?
Meksyk: 1. Raúl Rangel, 15. Israel Reyes, 5. Johan Vasquez, 3. César Montes (K), 23. Jesús Gallardo, 8 Álvaro Fidalgo, 26. Brian Gutierrez, 25. Roberto Alvarado, 6. Érik Lira, 16. Julián Quinones, 9. Raúl Jimenez.
RPA: 1. Ronwen Williams (K), 21. Ime Okon, 14. Mbekezeli Mbokazi, 19. Nkosinathi Sibisi, 6. Aubrey Modiba, 20 Khuliso Mudau, 13 Sphephelo Sithole, 23. Jayden Adams, 4 Teboho Mokoena, 9. Lyle Foster, 15. Iqraam Rayners.
Tancerka uczestnicząca w ceremonii otwarcia mundialu
Tancerz uczestniczący w ceremonii otwarcia mundialu
Tancerka w czasie ceremonii otwarcia mundialu
Kibice na trybunach Estadio Azteca
Shakira w czasie ceremonii otwarcia mundialu
Występ zespołu Maná w czasie ceremonii otwarcia mundialu
Shakira i Burna Boy wykonają utwór „Dai Dai”, oficjalną piosenkę turnieju.
Wówczas też mierzyły się ze sobą RPA i Meksyk. Pierwszego gola strzelił piłkarz Republiki Południowej Afryki Siphiwe Tshabalala.
Na murawie widzimy też dużą replikę Pucharu Świata.
O szóste mistrzostwo świata „Canarihnos” powalczą prowadzeni przez Włocha Carlo Ancelottiego.
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Osoba, która śledzi od lat kolejne mundiale, mimo różnych pomysłów FIFA, nie machnie na tę imprezę ręką i nie powie: „nie oglądam”. Mam wrażenie, że najwięcej malkontenckich głosów słychać od osób, które mistrzostwa świata oglądają mało lub wcale, bo tego futbolu reprezentacyjnego nie czują - mówił znany komentator w rozmowie z Bartoszem Nosalem.
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Kibice reprezentacji Meksyku zmierzają na Estadio Azteca
Polacy zaczynali w 2022 roku mundial od meczu z Meksykiem. Spotkanie nie zachwyciło poziomem, strzałów na bramkę było jak na lekarstwo, ale Polacy mogli je wygrać - niestety Robert Lewandowski nie wykorzystał rzutu karnego (jego uderzenie obronił Guillermo Ochoa). W ostatecznym rozrachunku to 0:0 bardziej opłaciło się Polakom, którzy w drugim meczu wygrali z Arabią Saudyjską 2:0, a w trzecim ulegli Argentynie 0:2. Meksyk też przegrał z Argentyną 0:2, ale Arabię Saudyjską pokonał tylko jedną bramką (2:1) i dzięki lepszemu bilansowi bramek to Polska wyszła wówczas z drugiego miejsca grupy. W 1/8 finału Biało-Czerwoni przegrali z Francją 1:3.
Był to trzeci i ostatni mundial, w których Brazylię do zwycięstwa poprowadził Pele.
Tamten mundial fani futbolu pamiętają przede wszystkim ze względu na Diego Maradonę, który błyszczał formą. Do historii przeszedł zwłaszcza jego występ w ćwierćfinałowym meczu z Anglią, wygranym przez Argentynę 2:1. Maradona strzelił w nim jedną z najpiękniejszych bramek w historii mundialu, gdy przedryblował pół angielskiej drużyny i umieścił piłkę w siatce. I jedną z najbardziej wstydliwych bramek – gdy sędzia nie zauważył, że pokonał bramkarza Anglii uderzeniem ręką.
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Javier Aguirre i Hugo Broos zagrali w meczu fazy grupy B w czasie mundialu 1986 w którym Meksyk pokonał Belgię 2:1. Broos, selekcjoner reprezentacji RPA, grał w tym meczu na środku obrony w reprezentacji Belgii, a Aguirre, selekcjoner Meksyku, wystąpił w drugiej linii reprezentacji gospodarzy tamtego mundialu.
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Mistrzostwa Świata 2026 współorganizują trzy państwa i w każdym z nich zaplanowano ceremonię otwarcia zmagań. Główna uroczystość odbędzie się w Meksyku, wystąpi na niej meksykański zespół rockowy Maná, wokaliści Alejandro Fernández, Belinda i Lila Downs, meksykański zespół cumbia, Los Ángeles Azules, południowoafrykańska piosenkarka Tyla, nigeryjski piosenkarz Burna Boy, a także J Balvin i Shakira z Kolumbii oraz wenezuelski piosenkarz Danny Ocean.
Jedną z gwiazd ceremonii otwarcia mundialu będzie Shakira
Choć na tegorocznym mundialu nie zagra reprezentacja Polski, to jednak będzie tam polski akcent. Szymon Marciniak kolejny raz znalazł się w gronie powołanych na mundial sędziów. Dla arbitra z Płocka będą to trzecie mistrzostwa świata – Polak sędziował wcześniej na turniejach w Rosji (2018) i Katarze (2022), gdzie poprowadził finał Francja–Argentyna. W tym roku towarzyszyć mu będą asystenci Tomasz Listkiewicz i Adam Kupsik, zaś Tomasz Kwiatkowski jest wśród arbitrów VAR.
Szymon Marciniak podczas meczu Ligi Mistrzów między Atletico Madryt a Realem Madryt
Symboliczne są wideo, które porównują entuzjastyczne powitanie na lotniskach drużyn narodowych w Meksyku z rygorystycznym przeszukiwaniem piłkarzy przez amerykańskie służby. Jak potencjalny przestępca potraktowany został m.in. włoski mistrz świata i zdobywca „Złotej Piłki” z 2006 r., Włoch Fabio Cannavaro – pisze w „Plusie Minusie” Bartosz Nosal.
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Kibice reprezentacji Meksyku przed meczem otwarcia mundialu z RPA
Meksyk i RPA wybiegną na murawę o 15.00 czasu lokalnego. W Polsce będzie 21.00. Wcześniej odbędzie się ceremonia otwarcia mundialu – pierwsza z trzech, bo osobne ceremonie odbędą się przy okazji pierwszych meczów w USA i Kanadzie.
Z badania ośrodka Opinia24 wynika, że 57 proc. Polaków zamierza oglądać mistrzostwa świata.
Gdy pierwszy – i jedyny dotąd raz – Haiti zagrało na mundialu gwiazdami reprezentacji Polski byli Kazimierz Deyna, Grzegorz Lato i Andrzej Szarmach, którzy prowadzili biało-czerwonych do trzeciego miejsca na świecie. Po drodze zresztą Polska rozgromiła Haiti 7:0, co do dziś jest najwyższym zwycięstwem biało-czerwonych na wielkiej piłkarskiej imprezie.
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Po awansie Curacao i Haiti już wiadomo, że przyszłoroczny mundial w USA, Kanadzie i Meksyku będzie na pewno wyjątkowy i bardzo kolorowy.
Oprócz kapitana reprezentacji Polski na mundial nie jedzie też jeden z najlepszych bramkarzy na świecie, Włoch Gianluigi Donnarumma, gwiazdor Liverpoolu, Węgier Dominik Szoboszlai czy napastnik Galatasaray, a wcześniej wielka gwiazda Serie A, Nigeryjczyk Victor Osimhen.
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W gronie faworytów do wygrania mundialu, oprócz Albicelestes, wymienia się też Hiszpanię (mistrz Europy z 2024 roku), Francję (wicemistrz świata z 2022 roku, mistrz świata z 2018 roku), Anglię, Portugalię, Brazylię czy Niemcy. A urzędujący mistrz obronił tytuł tylko dwa razy w historii – sztuka ta udała się Włochom, jeszcze przed II wojną światową i Brazylii (1958 i 1962).
Jeden z nich ma szansę pojawić się na murawie już dziś - to 40-letni meksykański bramkarz Guillermo Ochoa. Pozostałych dwóch piłkarzy, którzy na mundial przyjeżdżają po raz szósty, zna cały świat – to Lionel Messi (38 lat) i Cristiano Ronaldo (41 lat). Wszyscy debiutowali na mundialu w 2006 roku.
Mundial zostanie rozegrany na 16 stadionach – dwa znajdują się w Kanadzie, trzy w Meksyku, 11 – w USA.
Miasta gospodarze mundialu
Reprezentacja Polski po raz pierwszy od 2014 roku nie pojawi się na dużej imprezie piłkarskiej – ostatni raz na mundialu nie było nas w 2014 roku, a w mistrzostwach Europy – w 2004 roku. W tym roku mieliśmy szansę awansować na mistrzostwa w barażach – w półfinale biało-czerwoni wygrali z Albanią 2:1, ale w decydującym o awansie spotkaniu przegraliśmy ze Szwecją 2:3. W efekcie to Szwedzi zagrają z Tunezją, Japonią i Holandią w grupie F.
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To ironia losu, ale odkąd trenerem reprezentacji Polski jest Jan Urban, rozegrała ona najlepszy mecz i właśnie wówczas poniosła porażkę. Akurat wte...
W 2024 r. wielu piłkarzy grało w mistrzostwach Europy (też powiększonych) i w Copa America, a rok temu przyjechali do USA na Klubowe Mistrzostwa Świata, po raz pierwszy rozgrywane w formule 32 drużyn. Prosto z dużych imprez trzeba wracać do klubów. Raport Związku Zawodowego Piłkarzy FIFPro podaje, że zwycięzca mistrzostw Chelsea miała ledwie 13 dni na przygotowania latem, a zawodnicy PSG trenowali ledwie siedem dni przed startem nowego sezonu – pisze w „Rzeczpospolitej” Łukasz Majchrzyk.
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Dla niektórych piłkarzy będzie to trzecie lato z rzędu bez wakacji, bo już w czwartek ruszają mistrzostwa świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
Najczęściej tryumfowali Brazylijczycy, którzy mistrzostwo świata wywalczyli pięciokrotnie, ale ostatni raz udało im się to w 2002 roku. W czasie tegorocznego mundialu na pewno, pod względem liczby zwycięstw, nie dogonią ich Włosi, którzy wygrali cztery mundiale, ale od 2014 roku nie są w stanie zakwalifikować się na piłkarskie mistrzostwa świata. Piąty tytuł mistrzów świata w USA, Meksyku i Kanadzie mają za to szansę zdobyć Niemcy.
Zwycięzcy mundialów (1930-2022)
W czasie poprzedniego mundialu, rozgrywanego w Katarze, najlepszym piłkarzem imprezy wybrany został kapitan reprezentacji Argentyny Lionel Messi. W tym roku tytuł ten może przypaść rozgrywającemu fantastyczny sezon Michaelowi Olise. Skrzydłowy Bayernu Monachium wyrasta na największą gwiazdę reprezentacji Francji, mimo sporej konkurencji, a Francja jest jednym z faworytów do wygrania mundialu.
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Skrzydłowy reprezentacji Francji przyjechał na swój pierwszy duży turniej, ale jeśli będzie grał tak jak w Bayernie Monachium, ma szansę zgarnąć na...
Model został zainspirowany słynną „meksykańską falą” - czyli spopularyzowanym w czasie mundialu w 1986 roku rodzajem dopingu w czasie którego kibice w kolejnych sektorach podnoszą się z miejsc, po czym siadają, stwarzając wrażenie, że widownia na trybunach „faluje”.
Oficjalna piłka mundialu w 2026 roku - Trionda
Reprezentanci Iranu wizy do USA dostali niemal w ostatniej chwili, ale do Stanów Zjednoczonych będą mogli wjeżdżać tylko na mecze, a po ich zakończeniu będą wracać do Meksyku. Iran wystąpi na mundialu, którego współgospodarzem są USA, mimo że wciąż nie zakończyła się wojna USA i Izraela z Iranem, która rozpoczęła się 28 lutego.
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Słynny meksykański stadion to pierwszy piłkarski obiekt, który będzie areną trzech meczów otwarcia mundiali. Poprzednio miało to miejsce w 1970 i 1986 roku. Co ciekawe gospodarzem tego ostatniego mundialu Meksyk został w wyniku zrządzenia losu – Kolumbia, która miała zorganizować mundial, musiała z tego zrezygnować ze względu na to, iż ówczesne władze kraju uznały, że koszty organizacji imprezy będą zbyt wysokie.
Estadio Azteca
Amerykanie nie zamierzają wpuszczać nawet tych, którzy pracują dla FIFA. Wydawało się, że pierwszy raz w historii mecz mistrzostw świata posędziuje Somalijczyk, ale już wiemy, że tak się nie stanie, bo Amerykanie Omara Artana do USA nie wpuścili. Czegoś takiego jeszcze nie było. Arbiter z Somalii przyleciał do Miami, ale został zawrócony, a FIFA umyła ręce. Takich przypadków jest więcej. Napastnik reprezentacji Iraku Aymen Hussein był przesłuchiwany przez siedem godzin na lotnisku w Chicago, zanim pozwolono mu przekroczyć granicę. Mniej szczęścia miał oficjalny fotograf reprezentacji, który musiał wracać do domu – pisze Łukasz Majchrzyk na łamach „Rzeczpospolitej”.
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W USA, Kanadzie i Meksyku ruszają największe w historii futbolu mistrzostwa świata. Może będą też najlepsze, ale na razie najmniej mówi się o piłce...
Na liście tej mamy kilku debiutantów. Po raz pierwszy na mundial przyjeżdżają reprezentacje: Curaçao, Uzbekistanu, Jordanii i Republiki Zielonego Przylądka.
Po raz pierwszy w historii na mundialu rozegrane zostaną 104 mecze.
Powiększenie mundialu sprawiło, że w fazie pucharowej zostanie rozegrana dodatkowa runda – 1/16 finału. Oznacza to, że przyszły mistrz świata będzie musiał rozegrać 8, a nie, jak dotychczas 7 meczów.
Rywalizacja, z racji tego, że w mistrzostwach świata uczestniczy aż 48 zespołów, prowadzona jest w aż 12 grupach. Do kolejnej fazy awansują po dwie najlepsze drużyny w grupie i osiem drużyn z najlepszym bilansem które zajmą trzecie miejsca.
Spotkanie zaczyna się o godzinie 21.00. Co ciekawe dokładnie te same drużyny inaugurowały mundial 16 lat temu – wówczas RPA, jako gospodarz, na otwarcie mundialu zremisował z Meksykiem 1:1. Wówczas dla gospodarzy mundial skończył się bardzo szybko – RPA w grupie z Urugwajem, Meksykiem i Francją zajęło trzecie miejsce i odpadło z dalszej rywalizacji. Meksyk wyszedł z grupy z drugiego miejsca, ale w 1/8 finału musiał uznać wyższość Argentyny (przegrał z nią 1:3).
Faza grupowa mundialu - terminarz
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