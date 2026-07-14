Reprezentacja Norwegii zanotowała historyczny występ na mistrzostwach świata w 2026 r.. Drużyna narodowa powróciła na mundial po 28 latach przerwy i okazała się rewelacją turnieju. Po wyjściu z grupy pokonała Wybrzeże Kości Słoniowej oraz faworyzowaną Brazylię. Ich droga po medal zakończyła się dopiero w ćwierćfinale, gdzie po dogrywce uległa reprezentacji Anglii.

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Niezwykła pamiątka w bagażu podręcznym Haalanda

Po powrocie piłkarzy z turnieju największe zainteresowanie mediów i kibiców wzbudził bagaż podręczny Erlinga Haalanda. Napastnik wysiadł z samolotu, niosąc wypchanego szopa. Jak informuje norweski portal Verdens Gang, nietypowy gadżet kosztował 750 dolarów, co stanowi równowartość ponad 7,3 tysiąca koron norweskich.

Kulisy zakupów Haalanda w Teksasie

Dziennikarze portalu VG ustalili szczegóły zakupu tego niecodziennego przedmiotu. Haaland nabył go na początku lipca podczas pobytu kadry w Teksasie. Wybór padł na tradycyjny sklep z galanterią westernową Wild Bill’s Western Store w Dallas. Piłkarz zaopatrzył się tam również w klasyczne buty kowbojskie oraz kapelusz. Współwłaścicielka sklepu, Julie Newport, w rozmowie z VG nie kryła zachwytu wizytą reprezentanta Norwegii: – To było fantastyczne! Był niezwykle miły, a my wszyscy uśmiechaliśmy się od ucha do ucha. Nigdy tego nie zapomnimy.

Według jej relacji Haaland wszedł do lokalu z zamiarem zakupu nakrycia kowbojskiego kapelusza. Pracownicy pomogli mu dobrać odpowiedni model i właściwy rozmiar. Piłkarz chętnie pozował także do wspólnych zdjęć z obsługą, rozdał autografy oraz podarował podpisaną przez siebie piłkę i kapelusz.

Efekt Haalanda napędza sprzedaż

Wizyta napastnika Manchesteru City okazała się znakomitą reklamą dla amerykańskiego sklepu. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych przedstawiciele Wild Bill’s Western Store podkreślili, że wizyta tak rozpoznawalnej postaci ma kolosalne znaczenie dla ich rodzinnego biznesu.

Reakcja klientów była natychmiastowa. Jak donoszą media, model wypchanego szopa został błyskawicznie wyprzedany w sklepie internetowym. Klienci dopytywali także o inne elementy garderoby, które miał na sobie lub zakupił piłkarz. W związku z olbrzymim zainteresowaniem i licznymi zapytaniami spływającymi z Europy, właściciele podjęli decyzję o uruchomieniu opcji międzynarodowej wysyłki swoich towarów, w tym bezpośrednio do Norwegii.