Kwatera główna MKOl w Lozannie
Decyzję poprzedziła analiza przeprowadzona przez Komisję Prawną MKOl. Uznano, że ROC nie zrzesza już regionalnych organizacji sportowych działających na terytoriach pozostających pod jurysdykcją Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy.
Dodatkowo strona rosyjska zapewniła, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych obszarach. Jednocześnie MKOl zapowiedział dalsze monitorowanie sytuacji oraz możliwość ponownego podjęcia działań, jeśli zajdzie taka potrzeba.
W związku z rozpoczęciem kwalifikacji do Letnich Igrzysk Olimpijskich Los Angeles 2028 oraz Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Dolomiti Valtellina 2028, Komitet uznał, że wszystkim sportowcom należy zapewnić równe możliwości udziału w procesie kwalifikacyjnym. Z tego względu rekomendacje wydane dla międzynarodowych federacji sportowych oraz organizatorów zawodów w lutym 2022 i marcu 2023 roku, odnoszące się do rosyjskich zawodników i reprezentacji, przestają obowiązywać.
Zgodnie z Kartą Olimpijską Rosyjski Komitet Olimpijski, podobnie jak wszystkie narodowe komitety olimpijskie, odpowiada za wybór reprezentantów na igrzyska. Oprócz osiągnięć sportowych kandydaci muszą prezentować postawę zgodną z wartościami olimpijskimi oraz promować pokojowe współistnienie poprzez sport.
Czytaj więcej
Prezydent FIFA Gianni Infantino wzywa do zniesienia zakazu udziału Rosji w międzynarodowych turniejach piłkarskich. Podkreślił, że umożliwienie sta...
MKOl przypomniał również, że już w maju 2026 roku wycofał rekomendację ograniczającą udział białoruskich sportowców w zawodach międzynarodowych.
Ze względu na utrzymujące się wątpliwości dotyczące rosyjskiego systemu antydopingowego oraz ostatnie zastrzeżenia wobec funkcjonowania Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA), wszyscy rosyjscy sportowcy wracający do rywalizacji międzynarodowej będą zobowiązani do spełnienia określonych wymogów antydopingowych. Dotyczy to zarówno przepisów MKOl i międzynarodowych federacji, jak i standardów Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas