Decyzję poprzedziła analiza przeprowadzona przez Komisję Prawną MKOl. Uznano, że ROC nie zrzesza już regionalnych organizacji sportowych działających na terytoriach pozostających pod jurysdykcją Narodowego Komitetu Olimpijskiego Ukrainy.

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Dodatkowo strona rosyjska zapewniła, że nie prowadzi i nie będzie prowadzić żadnej działalności na tych obszarach. Jednocześnie MKOl zapowiedział dalsze monitorowanie sytuacji oraz możliwość ponownego podjęcia działań, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Główne postanowienia MKOl:

MKOl tymczasowo zniósł zawieszenie Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego.

ROC nie obejmuje już organizacji sportowych funkcjonujących na terenach należących do kompetencji ukraińskiego komitetu olimpijskiego.

Przestają obowiązywać rekomendacje MKOl z 2022 i 2023 roku dotyczące udziału rosyjskich sportowców i drużyn w zawodach międzynarodowych, w tym środki ochronne.

Rosyjscy zawodnicy wracający do rywalizacji międzynarodowej będą musieli spełnić rygorystyczne wymogi antydopingowe.

MKOl nadal nie planuje organizacji swoich imprez sportowych w Rosji ani zapraszania przedstawicieli rosyjskich władz na wydarzenia organizowane pod jego auspicjami.

Decyzja dotycząca możliwości używania rosyjskiej flagi, hymnu, barw narodowych i innych symboli podczas igrzysk olimpijskich zostanie podjęta w późniejszym terminie.

MKOl podtrzymuje deklarację wsparcia dla ukraińskiej społeczności olimpijskiej.

Zmiany w zasadach kwalifikacji

W związku z rozpoczęciem kwalifikacji do Letnich Igrzysk Olimpijskich Los Angeles 2028 oraz Zimowych Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich Dolomiti Valtellina 2028, Komitet uznał, że wszystkim sportowcom należy zapewnić równe możliwości udziału w procesie kwalifikacyjnym. Z tego względu rekomendacje wydane dla międzynarodowych federacji sportowych oraz organizatorów zawodów w lutym 2022 i marcu 2023 roku, odnoszące się do rosyjskich zawodników i reprezentacji, przestają obowiązywać.

Zgodnie z Kartą Olimpijską Rosyjski Komitet Olimpijski, podobnie jak wszystkie narodowe komitety olimpijskie, odpowiada za wybór reprezentantów na igrzyska. Oprócz osiągnięć sportowych kandydaci muszą prezentować postawę zgodną z wartościami olimpijskimi oraz promować pokojowe współistnienie poprzez sport.

MKOl przypomniał również, że już w maju 2026 roku wycofał rekomendację ograniczającą udział białoruskich sportowców w zawodach międzynarodowych.

Warunki powrotu rosyjskich sportowców

Ze względu na utrzymujące się wątpliwości dotyczące rosyjskiego systemu antydopingowego oraz ostatnie zastrzeżenia wobec funkcjonowania Rosyjskiej Agencji Antydopingowej (RUSADA), wszyscy rosyjscy sportowcy wracający do rywalizacji międzynarodowej będą zobowiązani do spełnienia określonych wymogów antydopingowych. Dotyczy to zarówno przepisów MKOl i międzynarodowych federacji, jak i standardów Światowej Agencji Antydopingowej (WADA).