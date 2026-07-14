10:25 Reprezentacja Hiszpanii jest niepokonana od 36 meczów

W tym czasie „La Furia Roja” zanotowała 27 zwycięstw i 9 remisów. Ostatni raz Hiszpanie przegrali w meczu towarzyskim rozegranym 22 marca 2024 roku z Kolumbią. Potem jeszcze Hiszpanie 8 czerwca 2025 roku przegrali z Portugalią finał Ligi Narodów, ale Portugalczycy tryumfowali dopiero w rzutach karnych (5:3), więc mecz w statystykach zaliczany jest jako remis (po dogrywce było 2:2).

08:36 Czy o wynikach półfinałów mundialu mogą zdecydować błędy sędziów?

Wiadomo, że żadnego z półfinałów nie poprowadzi Polak, Szymon Marciniak. Marciniak w meczu fazy grupowej, w którym Argentyna pokonała 3:0 Algierię popełnił błąd nie pokazując czerwonej kartki Lionelowi Messiemu za niebezpieczny atak z tyłu na rywala. W „Rzeczpospolitej” przypominamy największe błędy sędziów na tegorocznych mistrzostwach.

Czytaj więcej Piłka nożna Mundial 2026. Pięć największych sędziowskich kontrowersji Na mistrzostwach świata wiele mówi się o sędziowaniu, a to zawsze jest sygnał, że praca arbitrów nie jest najlepsza. Kilka kontrowersyjnych decyzji...

07:55 Francja i Hiszpania w 2024 roku zmierzyły się w półfinale Euro 2024

W tamtym meczu lepsza była Hiszpania, która po golach Lamine'a Yamala i Daniego Olmo pokonała Francuzów 2:1. Dla Francji gola zdobył Randal Kolo Muani.

Francja-Hiszpania, przewidywalne składy Foto: PAP

07:50 Francja straszy rywali swoim ofensywnym tercetem

Napastnik Realu Madryt Kylian Mbappe strzelił na mundialu już 8 goli i walczy z Lionelem Messim o koronę króla strzelców, Ousmane Dembele z PSG dołożył do tego 5 bramek, a Michael Olise, skrzydłowy Bayernu Monachium zanotował na mistrzostwach pięć asyst.

Kadra reprezentacji Francji na mundial Foto: PAP

07:48 Francja w drodze do półfinału imponowała skutecznością

16 goli w 6 meczach strzeliła rywalom na mundialu reprezentacja Francji. Francuzi zaczęli mundial od wygranej 3:1 z Senegalem, potem pokonali 3:0 Irak i 4:1 Norwegię. W 1/16 finału Francja wygrała 3:0 ze Szwecją, w 1/8 finału pokonała 1:0 Paragwaj, a w ćwierćfinale – wygrała 2:0 z Marokiem.

07:43 Mikel Merino, czyli bohater ostatniej akcji

W fazie pucharowej bohaterem reprezentacji Hiszpanii był Mikel Merino, pomocnik Arsenalu Londyn, który często wystawiany jest też na pozycji tzw. fałszywego napastnika. W meczach z Portugalią i Belgią Merino pojawiał się na murawie na końcówkę spotkania, jako rezerwowy - i za każdym razem strzelał decydującego gola. W meczu z Portugalią trafił do siatki w doliczonym czasie gry w II połowie, a w meczu z Belgią - w 88. minucie.

07:37 Hiszpania w drodze do półfinału mundialu straciła tylko jedną bramkę

Unai Simon, bramkarz Hiszpanów, pozostawał niepokonany na mundialu przez 650 minut. Passa rozpoczęła się jeszcze na mundialu 2022, w fazie grupowej meczu z Japonią. Na tegorocznych mistrzostwach świata Hiszpania w fazie grupowej zremisowała 0:0 z Republiką Zielonego Przylądka, pokonała 5:0 Arabię Saudyjską, wygrała 1:0 z Urugwajem, a następnie w 1/16 finału wygrała 3:0 z Austrią, w 1/8 finału pokonała 1:0 Portugalię i dopiero w ćwierćfinale Simon musiał sięgać do siatki, gdy w 41. minucie meczu z Belgią pokonał go Charles De Ketelaere. Hiszpania wygrała ten mecz 2:1.

Kadra Hiszpanii na mundial 2026 Foto: PAP

07:35 Po raz pierwszy w historii do półfinałów mundialu awansowały cztery najwyżej sklasyfikowane w rankingu FIFA reprezentacje

W pierwszym półfinałowym meczu pierwsza w rankingu FIFA mierzy się z trzecią Hiszpanią, w drugim – wicelider rankingu, Argentyna, powalczy o miejsce w finale z czwartą w rankingu Anglią. Pierwszy półfinał na łamach „Rzeczpospolitej” zapowiada Tomasz Wacławek.