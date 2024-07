Lamine Yamal w sobotę, dzień przed finałem w Berlinie, będzie obchodził dopiero 17. urodziny. Nie trzeba dodawać, jaki prezent sprawiłby mu największą radość

Nawet Hiszpanie łapali się za głowy, podziwiając to, co zrobił Yamal - najmłodszy strzelec gola w historii mistrzostw Europy. Pobił rekord należący do Szwajcara Johana Vonlanthena, który na Euro 2004 trafił - też w meczu z Francją - w wieku 18 lat i 141 dni.

Yamal poprawił ten wynik znacząco. W sobotę, dzień przed finałem w Berlinie, będzie obchodził dopiero 17. urodziny. Nie trzeba dodawać, jaki prezent sprawiłby mu największą radość.

Euro 2024. Kiedy i z kim Hiszpania zagra w finale?

Hiszpanie postanowili pójść za ciosem. Dani Olmo zwiódł obronę wicemistrzów świata w polu karnym, uderzył na bramkę, a Jules Kounde, próbując jeszcze interweniować, nie zdołał wybić piłki i zrobiło się 2:1. To były cztery minuty, które wstrząsnęły Francją.

Czytaj więcej Piłka nożna Półfinały Euro 2024. Czy Francja wreszcie zacznie grać w piłkę? We wtorek pierwszy z półfinałów Euro 2024. Hiszpania zmierzy się w Monachium z Francją. Jeśli wicemistrzowie świata zaczną wreszcie grać w piłkę, może czeka nas pasjonujący wieczór.

Olmo był już bohaterem ćwierćfinałowego meczu z Niemcami. Zastąpił wtedy kontuzjowanego Pedriego. Trener Luis de la Fuente musiał we wtorek dokonać jednak jeszcze dwóch zmian. W miejsce zawieszonych za kartki Daniego Carvajala i Robina Le Normanda wystawił Jesusa Navasa i Nacho.