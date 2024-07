Luis de la Fuente powiedział swoim zawodnikom, że zrobili już wiele i by dalej czerpali radość z gry i dobrze się bawili. Posłuchali, wzięli piłkę i robili swoje, starannie konstruując ataki i próbując zmusić rywali do błędu. Anglicy skutecznie się bronili, więc oglądaliśmy obrazki, jakich mogliśmy się spodziewać - odważną, prowadzącą grę Hiszpanię i przyczajoną, czekającą na swoją szansę Anglię.

Nie były to może piłkarskie szachy, jedni i drudzy stwarzali sobie sytuacje, ale do przerwy brakowało bramki, która otworzyłaby mecz i zmusiła przeciwników do większego ryzyka.

Hiszpania - Anglia. Lamine Yamal i Nico Williams - złoty duet

Selekcjoner Hiszpanów postawił na sprawdzoną jedenastkę. Do składu wrócili Dani Carvajal i Robin Le Normand, którzy w półfinałowym spotkaniu z Francją (2:1) pauzowali za kartki. Trener Anglików dokonał jednej zmiany. Luke Shaw, który trzy lata temu w finale z Włochami zdobył bramkę, zastąpił na lewym wahadle Kierana Trippiera. I długo dobrze radził sobie z Lamine Yamalem, który w sobotę obchodził 17. urodziny, a w niedzielę pobił kolejny rekord Pelego.

Yamal stał się najmłodszym piłkarzem grającym w finale wielkiego turnieju (Pele podczas najważniejszego meczu mundialu 1958 miał 17 lat i 249 dni). I to właśnie on do spółki ze swoim przyjacielem z kadry - Nico Williamsem - przeprowadził na początku drugiej połowy akcję, po której Hiszpanie objęli prowadzenie.