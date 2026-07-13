FIFA, która zrzesza 211 federacji piłkarskich, powiększyła już mundial do 48 drużyn, co oznacza, że już co piąta federacja uczestniczy w mundialu. Pierwotnie mistrzostwa świata organizowane były w formule 16-zespołowej, od 1982 roku w piłkarskich mistrzostwach świata uczestniczą 24 drużyny, a od 1998 roku – 32 zespoły. Mistrzostwa świata w USA, Meksyku i Katarze są pierwszymi, w których uczestniczy 48 drużyn.

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Na mundialu będzie w przyszłości rozgrywanych 128 meczów?

Gdyby mundial został poszerzony do 64 drużyn, oznaczałoby że w praktyce niemal co trzecia federacja piłkarska zrzeszona w FIFA wysyłałaby swoją drużynę na mistrzostwa świata. Obecnie na mundialu rozgrywane są 104 mecze. Po rozszerzeniu do 64 drużyn liczba meczów rozgrywanych w ramach mistrzostw świata wzrosłaby do 128.

Infantino pytany o możliwość dalszego rozszerzania formuły mundialu stwierdził, że po obecnych mistrzostwach świata „z pewnością będzie to kwestia analizowana i omawiana” w ramach FIFA.

– Kiedy organizuje się mistrzostwa świata, jest ważne, by organizować je dla całego świata. Nie tylko dla Europy i Ameryki Południowej, ale dla całego świata (...). Każdy kraj powinien móc marzyć o udziale w mistrzostwach świata – stwierdził prezydent FIFA.

– Widzimy że jakość zespołów jest ekstremalnie wysoka i wzrasta wszędzie na świecie. Jeśli nie da się szansy małym krajom uczestniczyć w mistrzostwach świata, stracą zachętę do dalszej poprawy – wyjaśnił Infantino.

Nie wszystkim podoba się pomysł, by na mundialu grały 64 drużyny

Jako pierwsza propozycję poszerzenia mundialu do 64 drużyn przedstawiła w marcu 2025 roku południowokoreańska federacja piłkarska CONMEBOL. Propozycja miała związek z tym, że turniej w 2030 roku odbędzie się w 100-lecie pierwszego mundialu, rozegranego w 1930 roku w Urugwaju.

Prezydent UEFA Aleksander Čeferin nazwał propozycję „złym pomysłem”. Przeciw wypowiedział się też prezydent CONCACAF, zrzeszającej federacje piłkarskie z Ameryki Północnej, Ameryki Środkowej oraz Karaibów. – Nie uważam aby poszerzenie mistrzostw świata do 64 drużyn było właściwym posunięciem dla samego turnieju i, szerzej, dla piłkarskiego ekosystemu – mówił Victor Montagliani w rozmowie z ESPN.