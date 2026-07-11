Mundial 2026, dzień trzydziesty pierwszy. Wyniki meczów

Dziś poznamy drużyny, które zmierzą się w drugim półfinale Mistrzostw Świata 2026. W Miami debiutujący w ćwierćfinale Norwedzy z rewelacyjnym Erlingiem Haalandem w składzie zagrają z Anglikami, którzy w tej fazie dużego turnieju są po raz piąty z rzędu. W nocy czasu polskiego Argentyńczycy, którzy myślą o obronie tytułu i mają na mundialu serię 11 spotkań bez porażki, staną do rywalizacji ze Szwajcarami, którzy do ćwierćfinału MŚ dotarli po ponad 70-letniej przerwie.

