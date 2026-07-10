Unai Simón zakończył swoją passę w meczu Hiszpania - Belgia
Do meczu 1/16 finału między Hiszpanią i Austrią, bramkarzem z rekordową liczbą minut (z rzędu) bez straty gola na mistrzostwach świata był Walter Zenga z 517 minutami. Rekord ten ustalił podczas mundialu 1990 r. – Rekordy są po to, by je pobijać, ale cieszę się, że mogłem być rekordzistą aż przez 36 lat. Ludzie często mówią o strzelcach goli, a mają tendencję, by zapominać o nas, bramkarzach. Mam wrażenie, że nikt we Włoszech nie pamiętał o moim rekordzie – skomentował gorzko wyczyn Hiszpana poprzedni rekordzista, Walter Zenga.
Unai Simón swój licznik zatrzymał na aż 650 minutach, w 41. minucie meczu z Belgią.
Wcześniej, Hiszpania z Simónem w bramce ostatni raz straciła gola na MŚ 2022 r. w 51. minucie meczu grupowego z Japonią (autorem Ao Tanaki). Na rekord Hiszpana wlicza się:
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