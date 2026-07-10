Do meczu 1/16 finału między Hiszpanią i Austrią, bramkarzem z rekordową liczbą minut (z rzędu) bez straty gola na mistrzostwach świata był Walter Zenga z 517 minutami. Rekord ten ustalił podczas mundialu 1990 r.  – Rekordy są po to, by je pobijać, ale cieszę się, że mogłem być rekordzistą aż przez 36 lat. Ludzie często mówią o strzelcach goli, a mają tendencję, by zapominać o nas, bramkarzach. Mam wrażenie, że nikt we Włoszech nie pamiętał o moim rekordzie – skomentował gorzko wyczyn Hiszpana poprzedni rekordzista, Walter Zenga.

Unai Simón z rekordem wśród bramkarzy na mundialu

Unai Simón swój licznik zatrzymał na aż 650 minutach, w 41. minucie meczu z Belgią. 

Wcześniej, Hiszpania z Simónem w bramce ostatni raz straciła gola na MŚ 2022 r. w 51. minucie meczu grupowego z Japonią (autorem Ao Tanaki). Na rekord Hiszpana wlicza się:

  • 39 minut z Japonią (faza grupowa MŚ 2022)
  • 120 minut z Marokiem (1/8 finału MŚ 2022)
  • 90 minut z Republiką Zielonego Przylądka (faza grupowa MŚ 2026)
  • 90 minut z Arabią Saudyjską (faza grupowa MŚ 2026)
  • 90 minut z Urugwajem (faza grupowa MŚ 2026)
  • 90 minut z Austrią (1/16 finału MŚ 2026)
  • 90 minut z Portugalią (1/8 finału MŚ 2026)
  • 41 minut z Belgią (1/4 finału MŚ 2026)

Najwięcej minut bez straty gola na MŚ

  • 650 minut – Unai Simón (Hiszpania 2022-2026)
  • 517 minut - Walter Zenga (Włochy 1990)
  • 501 minut - Peter Shilton (Anglia 1982-86)
  • 486 minut - Sergio Romero (Argentyna 2014)
  • 477 minut - Iker Casillas (Hiszpania 2010-2014)
  • 475 minut - Sepp Maier (Niemcy 1974-78)
  • 460 minut - Gianluigi Buffon (Włochy 2006)
  • 458 minut - Leao (Brazylia 1978)
  • 442 minuty - Gordon Banks (Anglia 1966)
  • 427 minut - Oliver Kahn (Niemcy 2002)
  • 401 minut - Carlos (Brazylia 1986)