Do meczu 1/16 finału między Hiszpanią i Austrią, bramkarzem z rekordową liczbą minut (z rzędu) bez straty gola na mistrzostwach świata był Walter Zenga z 517 minutami. Rekord ten ustalił podczas mundialu 1990 r. – Rekordy są po to, by je pobijać, ale cieszę się, że mogłem być rekordzistą aż przez 36 lat. Ludzie często mówią o strzelcach goli, a mają tendencję, by zapominać o nas, bramkarzach. Mam wrażenie, że nikt we Włoszech nie pamiętał o moim rekordzie – skomentował gorzko wyczyn Hiszpana poprzedni rekordzista, Walter Zenga.

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Unai Simón z rekordem wśród bramkarzy na mundialu

Unai Simón swój licznik zatrzymał na aż 650 minutach, w 41. minucie meczu z Belgią.

Wcześniej, Hiszpania z Simónem w bramce ostatni raz straciła gola na MŚ 2022 r. w 51. minucie meczu grupowego z Japonią (autorem Ao Tanaki). Na rekord Hiszpana wlicza się:

39 minut z Japonią (faza grupowa MŚ 2022)

120 minut z Marokiem (1/8 finału MŚ 2022)

90 minut z Republiką Zielonego Przylądka (faza grupowa MŚ 2026)

90 minut z Arabią Saudyjską (faza grupowa MŚ 2026)

90 minut z Urugwajem (faza grupowa MŚ 2026)

90 minut z Austrią (1/16 finału MŚ 2026)

90 minut z Portugalią (1/8 finału MŚ 2026)

41 minut z Belgią (1/4 finału MŚ 2026)

Najwięcej minut bez straty gola na MŚ