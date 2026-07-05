Opracowania internetowe, dodawane do gazet lub wydawane w formie książek przed kolejnymi mundialami, na stronach z rekordami, w wielu przypadkach mogły co cztery lata prezentować te same zestawienia. Mundial 2026 już przyniósł nam jednak sporo poprawionych rekordów, a wszystko wskazuje, że to jeszcze nie koniec.

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Niektóre z nich są oczywiście bezpośrednio związane z powiększeniem formatu mistrzostw świata do 48 drużyn. Rekordowa frekwencja na stadionach (5 milionów widzów zostało przekroczonych już podczas meczu Francja – Szwecja w 1/16 finału) wynika z większej liczby rozegranych meczów. Podobnie – liczba goli strzelonych do własnej bramki. Dotychczas najwięcej, bo 12 padło podczas MŚ 2018 w Rosji. Trzynastym golem samobójczym na mundialu 2026 był ten, którego strzelił Mohamed Hany w spotkaniu z Australią. Już jednak fakt, że Hany jako pierwszy w historii mistrzostw świata dwa razy na jednym turnieju skierował piłkę do własnej bramki, z większej liczby meczów wprost nie wynika.

Podobnie jest z najbardziej prestiżowymi rekordami.

Najwięcej goli na MŚ: Messi ucieka, Mbappé goni

Na trwającym mundialu blaskiem świecą zarówno legendarne gwiazdy, takie jak Leo Messi i Cristiano Ronaldo, jak i grupa piłkarzy pretendująca do Złotej Piłki: Norweg Erling Haaland, Anglik Harry Kane oraz Francuzi Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé i Michael Olise.

Messi po trafieniu w meczu Argentyna – Wyspy Zielonego Przylądka ma już w sumie 20 goli strzelonych na mistrzostwach świata. - Zawsze mówiłem, że Messi nie jest kiepski. Nieźle sobie radzi! - żartował poprzedni rekordzista Miroslav Klose, po tym, gdy Argentyńczyk wyprzedził go po bramce przeciw Austrii. - Dla mnie jest najlepszym piłkarzem wszech czasów. Gratulacje, mistrzu! - dodawał urodzony w Opolu reprezentant Niemiec.

Bardziej od słów osiągnięcie Argentyńczyka mogą jednak uwypuklić liczby i daty. Klose swój rekord 16 goli na MŚ dzierżył samodzielnie przez 12 lat, od czasu słynnego półfinału Brazylia – Niemcy 1:7 w Belo Horizonte. Przed nim rekordzistą po swoim golu nr 15 był Brazylijczyk Ronaldo (przez osiem lat, 2006-2014). A wcześniej Niemiec Gerd Müller (14 goli) był właścicielem miana najskuteczniejszego w historii MŚ aż przez 32 lata (1974-2006)! Jego poprzedni w tej roli przez 16 lat (1958-1974), Francuz Just Fontaine to też z kolei jedyny piłkarz w historii, który na jednym turnieju zdobył aż 13 bramek.

1. Leo Messi (Argentyna) – 20 goli

2. Kylian Mbappé (Francja) - 19 goli

3. Miroslav Klose (Niemcy) - 16 goli

4. Ronaldo (Brazylia) - 15 goli

5. Gerd Müller (RFN) - 14 goli

6. Just Fontaine (Francja), Harry Kane – po 13 goli

8. Pelé (Brazylia) - 12 goli

9. Sándor Kocsis (Węgry), Jürgen Klinsmann (Niemcy), Cristiano Ronaldo (Portugalia) - po 11 goli

12. Grzegorz Lato (Polska), Thomas Müller (Niemcy), Teofilo Cubillas (Peru), Gary Lineker (Anglia), Helmut Rahn (Niemcy), Gabriel Batistuta (Argentyna) - po 10 goli

Pytanie, czy ten - wydawać by się mogło - rekord nie do pobicia, nie jest zagrożony na mistrzostwach w USA, Kanadzie i Meksyku. Leo Messi i Kylian Mbappé mają bowiem na koncie już po siedem goli. Francuz po golu z Paragwajem w 1/8 finału w klasyfikacji wszech czasów MŚ zbliżył się do Argentyńczyka na jednego gola różnicy (19 do 20). Wobec faktu, że Francuz ma "tylko" 25 lat, przejście rekordu goli na MŚ w jego ręce (nogi) wydaje się tylko kwestią czasu. A może się to stać przecież jeszcze podczas mundialu 2026. Przy okazji: Mbappé jest też zdecydowanym rekordzistą pod względem liczby goli strzelonych w fazie pucharowej MŚ - ma ich aż 11.

Już w fazie grupowej pierwszym piłkarzem w historii, który strzelał gole na sześciu różnych mundialach został Portugalczyk Cristiano Ronaldo. Robił to kolejno w 2006 (jeden gol), 2010 (1), 2014 (1), 2018 (4 gole), 2022 (1) i 2026 roku (już 3 gole). Poza tym, za sprawą trafienia przeciw Chorwacji, Portugalczyk jest też najstarszym w historii autorem gola w fazie pucharowej MŚ (41 lat, 147 dni).

Najwięcej meczów na MŚ: Messi przed Cristiano Ronaldo

Portugalia i Argentyna wciąż pozostają w grze o tytuł, co sprawia, że Leo Messi i Cristiano Ronaldo śrubują swoje statystyki meczów rozegranych na MŚ. Argentyńczyk ma ich już 30, a Portugalczyk – 26. Trzeci Niemiec Lothar Matthäus (25 spotkań na MŚ) był rekordzistą aż przez 24 lata – od francuskiego Coupe du Monde 1998 aż do zdetronizowania go przez Messiego podczas mundialu 2022 w Katarze.

Do top 10 pod względem liczby gier na MŚ wdarli się w ostatnich dniach niemiecki bramkarz Manuel Neuer i chorwacki kapitan Luka Modrić (ex aequo na piątym miejscu z Paolo Maldinim z 23 grami) oraz kolejny Chorwat Ivan Perisić (21 gier, tak jak Diego Maradona, Władysław Żmuda i Uwe Seeler). Jeśli Mbappé zagra jeszcze na turnieju komplet trzech meczów (ćwierćfinał, półfinał oraz finał lub mecz o trzecie miejsce) uzbiera w sumie 22 występy.

30 meczów – Leo Messi (Argentyna)

26 meczów - Cristiano Ronaldo (Portugalia)

25 meczów - Lothar Matthäus (Niemcy)

24 mecze - Miroslav Klose (Niemcy)

23 mecze - Paolo Maldini (Włochy), Manuel Neuer (Niemcy), Luka Modrić (Chorwacja)

21 meczów - Uwe Seeler (Niemcy), Władysław Żmuda (Polska), Diego Maradona (Argentyna), Ivan Perisić (Chorwacja)

20 meczów - Philipp Lahm (Niemcy), Hugo Lloris (Francja), Grzegorz Lato (Polska), Bastian Schweinsteiger (Niemcy), Javier Mascherano (Argentyna), Cafu (Brazylia),

19 meczów - Antoine Griezmann (Francja), Per Mertesacker (Niemcy), Ronaldo (Brazylia), Thomas Müller (Niemcy), Berti Vogts (Niemcy), Rafael Marquez (Meksyk), Karl-Heinz Rummenigge (Niemcy), Wolfgang Overath (Niemcy), Fernando Muslera (Urugwaj), Thibaut Courtois (Belgia), Mateo Kovačić (Chorwacja), Kylian Mbappé (Francja)

Najwięcej minut bez straconego gola na MŚ: Simón numerem 1 wśród bramkarzy zamiast Zengi

Portugalia z Cristiano Ronaldo zmierzy się w 1/8 finału z Hiszpanią. Trochę w cieniu spektakularnych rekordów związanych ze strzelonymi golami i występami znalazła się niesamowita passa bramkarska. Hiszpan Unai Simón ma na koncie kolejnych 519 minut bez straconego gola na MŚ. Pobił tym samym rekord 517 minut Włocha Waltera Zengi, ustanowiony na mundialu 1990 w meczach z Austrią, USA, Czechosłowacją, Urugwajem, Irlandią i częściowo w półfinale z Argentyną (serię przerwał Claudio Caniggia).

Hiszpania z Simónem w bramce ostatni raz straciła gola na MŚ 2022 w 51. minucie meczu grupowego z Japonią (autorem Ao Tanaki). W rekord hiszpańskiego bramkarza wlicza się więc 39 minut z Japonią, 120 minut z Marokiem w 1/8 finału oraz po 90 minut obecnego mundialu z Republiką Zielonego Przylądka, Arabią Saudyjską, Urugwajem oraz Austrią.

- Rekordy są po to, by je pobijać, ale cieszę się, że mogłem być rekordzistą aż przez 36 lat. Ludzie często mówią o strzelcach goli, a mają tendencję, by zapominać o nas, bramkarzach. Mam wrażenie, że nikt we Włoszech nie pamiętał o moim rekordzie – skomentował gorzko wyczyn Hiszpana poprzedni rekordzista, Walter Zenga.