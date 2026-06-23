Leo Messi podczas poniedziałkowego meczu Argentyna z Austrią został najlepszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Argentyńczyk po dwóch meczach mundialu 2026 ma 18 goli strzelonych na mundialach i pobił rekord Niemca Miroslava Klose (16 goli). Argentyńczyk bierze udział w swoich szóstych MŚ, ale bramki zdobywał tylko na pięciu z nich (w 2006, 2014, 2018, 2022 i 2026 roku; w 2010 r. mu się to nie udało). Pod tym względem lepszy od niego Portugalczyk Cristiano Ronaldo.

Reklama Reklama

Cristiano Ronaldo – gole na sześciu mistrzostwach świata

Portugalia w swoim pierwszym meczu podczas mundialu 2026 tylko zremisowała bezbramkowo z Demokratyczną Republiką Konga, a Cristiano Ronaldo zanotował najsłabsze statystyki w historii swoich pełnych gier na MŚ. Mimo wątpliwości wielu ekspertów i kibiców, wtorkowy mecz z Uzbekistanem kapitan reprezentacji Portugalii znów zaczął w pierwszym składzie.

I tym razem Cristiano Ronaldo zaprezentował skuteczność znaną z najlepszych lat swojej kariery. Już w szóstej minucie po strzale bez przyjęcia piłki wyprowadził Portugalię na prowadzenie, Drugiego swojego gola dołożył w 39. minucie – w tym momencie było już 3:0 dla Portugalii. Dla Cristiano Ronaldo były to gole nr 9 i 10 na mistrzostwach świata – w sumie na szóstym kolejnym mundialu.

Gole Cristiano Ronaldo na MŚ:

MŚ 2006 - gol z Iranem

MŚ 2010 - gol z Koreą Północną

MŚ 2014 - gol z Ghaną

MŚ 2018 - trzy gole z Hiszpanią i jeden z Marokiem

MŚ 2022 - gol z Ghaną

MŚ 2026 - dwa gole z Uzbekistanem

Najstarsi strzelcy goli na mistrzostwach świata

Cristiano Ronaldo został też drugim najstarszym strzelcem w historii mistrzostw świata. Starszy był tylko Kameruńczyk Roger Milla, który zdobył bramkę podczas poprzednich mistrzostw świata w USA w 1994 roku w przegranym 1:6 meczu z Rosją.

1. Roger Milla (Kamerun) - 42 lata i 39 dni

2. Cristiano Ronaldo (Portugalia) - 41 lat i 138 dni

3. Pepe (Portugalia) - 39 lat i 283 dni

4. Leo Messi (Argentyna) - 38 lat i 363 dni

Cristiano Ronaldo razem Leo Messim i Duńczykiem Michaelem Laudrupem tworzą też grupę zawodników, którzy w swoich krajach mają miano zarówno najmłodszego, jak i najstarszego strzelca goli w reprezentacji narodowej.

Najwięcej goli dla reprezentacji narodowej

Cristiano Ronaldo umacnia się też na pierwszym miejscu w rankingu strzelców goli dla reprezentacji narodowej – za nim jest drugi Leo Messi i m.in. ósmy Robert Lewandowski, a z piłkarzy obecnych na mundialu piąty Romelu Lukaku i dziesiąty Harry Kane.