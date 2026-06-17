Cristiano Ronaldo i Chancel Mbemba
Portugalczycy przylecieli do Stanów Zjednoczonych głodni zwycięstw. Za wygranym Euro 2016 nie poszły kolejne sukcesy, bo dwa triumfy w Lidze Narodów to jednak nie to samo co zdobycie mistrzostwa Europy lub świata.
Cztery lata temu w Katarze na drodze do strefy medalowej stanęło im Maroko. Cristiano Ronaldo opuszczał stadion ze łzami w oczach. Tamto niepowodzenie sprawiło, że postanowił dotrwać do kolejnego mundialu. Choć wyjechał grać do Arabii Saudyjskiej i przekroczył już czterdziestkę, dla selekcjonera Roberto Martineza wciąż jest ważną postacią.
Portugalscy kibice liczyli, że mobilizująco podziała na Cristiano fakt, iż kilkanaście godzin wcześniej hat tricka dla Argentyny zdobył Leo Messi (3:0 z Algierią), zrównując się w klasyfikacji wszech czasów z Miroslavem Klose (16 goli).
Ronaldo w zestawieniu strzelców jest dużo dalej (osiem bramek), ale trafiał na każdym z pięciu poprzednich mundiali. Chce przejść do historii jako ten pierwszy, który trafi też w szóstym.
Jeden rekord w środę pobił już w chwili wyjścia na boisko. W wieku 41 lat i 132 dni został najstarszym graczem z pola, który znalazł się w wyjściowej jedenastce na mistrzostwach świata.
Nic nie wskazywało, że Portugalia będzie miała takie problemy. Ledwo kibice rozsiedli się na stadionie w Houston, a już prowadziła. Była szósta minuta, gdy strzałem głową na 1:0 trafił Joao Neves. Bramkę zadedykował Diogo Jocie, który w ubiegłym roku zginął tragicznie w wypadku samochodowym.
To był wzruszający moment także dla rodziców Joty, którzy pojawili się na trybunach. Portugalczycy założyli specjalne bransoletki upamiętniające swojego kolegę. Wierzą, że przyniosą im szczęście i wreszcie znów powalczą o medale, choć po cichu każdy z nich marzył przed turniejem o tytule mistrza świata.
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Kiedy masz w składzie wspomnianego Nevesa i Vitinhę, czyli zwycięzców Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, oraz Bernardo Silvę, który został właśnie nowym zawodnikiem Realu Madryt, masz prawo myśleć, że ta misja może zakończyć się powodzeniem.
Ale piłkarze z Afryki nie zamierzali być statystami i w doliczonym czasie pierwszej połowy zaskoczyli Portugalczyków. Głową trafił pozostawiony bez opieki Yoane Wissa – jeden z tych, którzy na co dzień występują w angielskiej Premier League.
Napastnik Newcastle strzelił historycznego gola dla swojej reprezentacji. Wcześniej tylko raz brała ona udział w mundialu, jeszcze jako Zair. W 1974 r. poniosła trzy porażki: 0:2 ze Szkocją, 0:9 z Jugosławią, 0:3 z Brazylią. Po ponad pół wieku dopisała nowy rozdział tej opowieści.
Zobaczyliśmy też w środę kolejnego piłkarza z polskiej Ekstraklasy. Wcześniej na mistrzostwach w Ameryce Północnej pokazali się Bośniak Samed Bazdar z Jagiellonii Białystok (28 minut z Kanadą) oraz dwaj Irakijczycy w spotkaniu z Norwegią: Amir Al-Ammari z Cracovii (90 minut i asysta) i Hussein Ali z Pogoni Szczecin (73 minuty). Tylko Alex Paulsen, bramkarz Nowej Zelandii z Lechii Gdańsk, był rezerwowym w pierwszej kolejce fazy grupowej.
Steve Kapuadi z Widzewa Łódź (poprzednio Legia Warszawa) nie miał łatwego życia, grając przeciwko portugalskim gwiazdom, ale może czuć satysfakcję. Do spółki z kolegami zatrzymał jednego z faworytów mundialu.
Portugalczycy znów zawiedli. Grali wolno i przewidywalnie. Wydawało się, że w końcówce podkręcą tempo, ale do ostatniej minuty bili głową w mur (dwóch szans nie wykorzystał także Ronaldo) i kolejna niespodzianka stała się faktem.
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