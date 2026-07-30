iłkarz GKS Katowice Borja Galan (P) i Timotej Hranica (L) z MSK Żilina podczas rewanżowego meczu 2. rundy eliminacyjnej Ligi Konferencji
Raków nie powtórzył błędów z pierwszego meczu (3:1), gdy już po 20 minutach pozwolił się zaskoczyć rywalom z Malty, stracił bramkę i musiał gonić wynik.
Teraz sam szybko wyszedł na prowadzenie po trafieniu Michaela Ameyawa, a kiedy niedługo później na 2:0 podwyższył Tomasz Pieńko, stało się jasne, że piłkarzom z Częstochowy nie zdarzy się już nic złego.
Raków nie przestawał jednak atakować, jakby chciał zrekompensować swoim kibicom nerwy sprzed tygodnia. Przyniosło to jeszcze dwa gole (Adin Molnar, Patryk Makuch).
Czytaj więcej
Lech Poznań w rewanżu z Aarhus GF zaprzepaścił nie tylko potężną zaliczkę z meczu w Danii i pewne rozstawienie do końca eliminacji Ligi Mistrzów. R...
Teraz na drodze drużyny z Częstochowy stanie Hammarby IF, szwedzki spadkowicz z Ligi Europy.
Europejskie puchary po 23 latach zawitały w końcu do Katowic. By zostały na dłużej, GKS musiał odrobić straty z Żyliny (1:2). Na początku drugiej połowy po wielu próbach trafił Adam Zrelak, ale radość kibiców trwała krótko, bo kilka minut później uderzeniem z dystansu wyrównał Frantisek Kosa.
Finisz gospodarzy był jednak piorunujący. W ciągu trzech minut bramki zdobyli Mateusz Wdowiak i Ilja Szkuryn. Trener Rafał Górak miał nosa, bo chwilę wcześniej posłał obydwu na murawę.
Czytaj więcej
Kibice w Zabrzu urządzili drużynie Fenerbahce kocioł nie gorszy niż w Stambule. Piłkarze Górnika też postawili się wielokrotnie wyżej wycenianym ry...
GKS gra dalej i teraz zmierzy się z Hapoelem Tel Awiw, który niespodziewanie wyeliminował doświadczony na europejskiej arenie Łudogorec Razgrad.
Awans Rakowa i GKS oznacza, że w przyszłym tygodniu będziemy oglądać w pucharach aż pięć polskich zespołów. Występy w Lidze Europy zacznie Jagiellonia Białystok (z Glasgow Rangers), w tych samych rozgrywkach zobaczymy Lecha Poznań i Górnika Zabrze, którzy odpadli z Ligi Mistrzów. Pierwsi zmierzą się z KI Klaksvik z Wysp Owczych, drudzy – z Ferencvarosem.
Mecze kolejnej rundy Ligi Konferencji i Ligi Europy 6 i 13 sierpnia.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas