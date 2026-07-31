„Cała historia AC Milan pogrążona jest w łzach po odejściu Franco Baresiego. Jego przykład i uczciwość na zawsze pozostaną częścią DNA naszego klubu, tak jak jego legendarna koszulka z numerem 6” – napisał klub w serwisie X.

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Franco Baresi był symbolem AC Milan przez 20 lat

Baresi całą zawodową karierę spędził w AC Milan. W barwach „Rossonerich” występował przez 20 sezonów, zdobywając sześć mistrzostw Włoch oraz trzy najważniejsze europejskie trofea klubowe. Przez 15 lat pełnił funkcję kapitana drużyny, a po zakończeniu kariery w 1997 roku klub zastrzegł numer 6. Był pierwszym piłkarzem w historii Milanu, którego spotkało takie wyróżnienie.

Po zakończeniu kariery pozostał związany z klubem. Pełnił funkcję honorowego wiceprezesa i nadal był jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy AC Milan.

Baresi walczył z chorobą. W ubiegłym roku przeszedł operację

W 2025 roku AC Milan poinformował, że Baresi przeszedł operację usunięcia guzka w płucu. Następnie został objęty leczeniem i rehabilitacją pod opieką specjalisty onkologii.

Jeszcze w lutym tego roku pojawił się publicznie podczas ceremonii otwarcia zimowych igrzysk olimpijskich Mediolan–Cortina. Był jednym z uczestników sztafety z ogniem olimpijskim, występując obok swojego wieloletniego rywala z reprezentacji Włoch i Interu Mediolan, Giuseppe Bergomiego.

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Mistrz świata i kapitan reprezentacji Włoch

W reprezentacji Włoch Baresi rozegrał 81 spotkań. W 1982 roku zdobył mistrzostwo świata, a dwanaście lat później jako kapitan doprowadził drużynę do finału mundialu w USA.

Finał z Brazylią zakończył się porażką Włoch po rzutach karnych. Jednym z piłkarzy, którzy nie wykorzystali jedenastki, był właśnie Baresi. Mimo to jego występ przeszedł do historii – zaledwie 25 dni wcześniej przeszedł operację kolana, a mimo to rozegrał pełne 120 minut.

Foto: REUTERS/Bobby Yip

Został z Milanem nawet po spadku do Serie B

Lojalność wobec Milanu była jedną z cech, które najbardziej wyróżniały Baresiego. Na początku lat 80. klub dwukrotnie spadł do Serie B, jednak obrońca nie zdecydował się odejść. Pomógł drużynie wrócić do elity i stał się jednym z architektów jej największych sukcesów.

Przez blisko dwie dekady stanowił fundament defensywy Milanu oraz reprezentacji Włoch.

Franco Baresi zmienił sposób gry obrońców

W czasach, gdy od stoperów oczekiwano przede wszystkim siły fizycznej, Baresi imponował inteligencją boiskową, ustawianiem i przewidywaniem wydarzeń. Na nowo zdefiniował rolę libero, łącząc znakomitą grę w defensywie z umiejętnością rozpoczynania akcji ofensywnych.

Tworzył legendarną linię obrony z Paolo Maldinim, Alessandro Costacurtą i Mauro Tassottim. Wspólnie dopracowali do perfekcji grę wysoką linią obrony i pułapki ofsajdowe, które stały się znakiem rozpoznawczym Milanu prowadzonego przez Fabio Capello.

To właśnie ta drużyna ustanowiła serię 58 kolejnych meczów bez porażki w Serie A i zyskała przydomek „Gli Invincibili” – „Niezwyciężeni”.