Na trwających mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie jest trzech piłkarzy, którzy wcześniej zagrali podczas aż pięciu mundiali. To meksykański bramkarz Guillermo Ochoa, Portugalczyk Cristiano Ronaldo oraz Argentyńczyk Leo Messi. Ochoa mecz otwarcia Meksyku z RPA obejrzał z ławki rezerwowych, a we wtorek poinformował, że po turnieju kończy karierę piłkarską. Portugalia z Cristiano Ronaldo swój pierwszy mecz dopiero zagra 17 czerwca z DR Konga.

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Najlepsi strzelcy w historii mundialu 16 goli – Miroslav Klose (Niemcy), Lionel Messi (Argentyna)



15 goli – Ronaldo Luis Nazario de Lima (Brazylia)



14 goli – Kylian Mbappe (Francja), Gerd Müller (Niemcy)



13 goli – Just Fontaine (Francja)



12 goli – Pelé (Brazylia)



11 goli – Jürgen Klinsmann (Niemcy), Sándor Kocsis (Węgry)

Leo Messi jako kapitan wyprowadził Argentynę na spotkanie z Algierią. W 17. minucie meczu Messi otworzył wynik tego spotkania – po jego uderzeniu z dystansu Argentyna wyszła na prowadzenie 1:0. Była to 14. bramka zdobyta przez Messiego na piłkarskich mistrzostwach świata.

W drugiej połowie Messi jeszcze powiększył bramkowy dorobek, podwyższając w 59. minucie wynik na 2:0. Tym samym w liczbie bramek na mundialach Messi zrównał się z Brazylijczykiem Ronaldo (15). Ale na tym Argentyńczyk nie skończył i w 76. minucie zapisał na swoim koncie hattrick strzelając gola numer 16 na mundialu. Zrównał się z tym samym z absolutnym rekordzistą pod tym względem, Miroslavem Klose. Ronaldo, Klosego i Messiego goni jeszcze Kylian Mbappe, który po dwóch golach w pierwszym meczu Francji na tegorocznych mistrzostwa z Senegalem również ma na koncie dwa trafienia (spośród Polaków najwięcej goli na mundialach – 10 – zdobył Grzegorz Lato).

Na czwartego gola Messi nie miał już szansy, ponieważ tuż po strzeleniu przez niego trzeciej bramki selekcjoner Argentyńczyków zdjął 38-letniego piłkarza z boiska.

Analitycy Opta Sports, firmy zajmującej się zbieraniem i analizą danych sportowych zwracają uwagę na wyrównanie przez Messiego jeszcze jednego rekordu – jego pierwszy gol na mundialu był piątym zdobytym strzałem spoza pola karnego. Od czasu, gdy takie szczegółowe statystyki są zbierane (1966) tylko Brazylijczyk Rivellino mógł się pochwalić takim wyczynem.

Argentyna – Algieria. Messi z 27 meczami na sześciu MŚ

Leo Messi przeciw Algierii rozegrał swój dwudziesty siódmy mecz w mistrzostwach świata. Debiutował jeszcze jako 18-latek, dokładnie osiem dni przed swoimi 19. urodzinami, podczas meczu Argentyna – Serbia i Czarnogóra. 16 czerwca 2006 r. w Gelsenkirchen wszedł na boisko w 74. minucie za Maxiego Rodrigueza, cztery minuty później zaliczył asystę przy golu Hernana Crespo, a w 88. minucie swoim golem ustalił wynik na 6:0. Na mistrzostwach świata 2006 wystąpił też przeciw Holandii i Meksykowi, ale zabrakło go na boisku podczas przegranego po rzutach karnych ćwierćfinału z Niemcami.

Od tego czasu Messi wystąpił we wszystkich 24 kolejnych meczach Argentyny w mistrzostwach świata. Tylko podczas MŚ 2010 nie strzelił żadnego gola (po zwycięstwach z Nigerią, Koreą Południową, Grecją i Meksykiem, przyszła wysoka porażka 0:4 z Niemcami). Podczas mundialu 2014 ostatni raz rozegrał mecz nie w pełnym wymiarze czasowym (zszedł w 63. minucie spotkania z Nigerią, po strzeleniu dwóch goli). W Brazylii pierwszy raz doszedł do finału mistrzostw świata – Argentyna po dogrywce przegrała jednak z Niemcami. Mundial 2018 rozpoczął od zmarnowanego rzutu karnego w meczu z Islandią, w Rosji uzbierał tylko cztery mecze, bo Argentyna w 1/8 finału odpadła po dramatycznym meczu z Francją. Również Francuzi byli rywalami Argentyny w finale MŚ 2022 w Katarze, po którym Messi (zdobywca dwóch goli w meczu o złoto i siedmiu w całym turnieju, choć akurat nie w spotkaniu grupowym z Polską, bo jego karnego obronił Wojciech Szczęsny) wzniósł Puchar Świata.

Najwięcej meczów w historii mistrzostw świata – top 15 piłkarzy

Leo Messi jako rekordzista pod względem największej liczby rozegranych meczów w MŚ wyprzedził Niemca Lothara Matthäusa, który swój dorobek 25 meczów domknął w 1998 roku Wcześniej rekord 21 meczów wspólnie dzierżyli Niemiec Uwe Seeler (ustanowił go w 1970 r.), Polak Władysław Żmuda (wyrównał go podczas MŚ 1986) oraz Argentyńczyk Diego Maradona (ostatnia gra podczas mistrzostw świata w 1994).

W czołówce zestawienia zawodników z największą liczbą występów na mundialu, z piłkarzy obecnych na mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie, oprócz Messiego i Cristiano Ronaldo, są jeszcze niemiecki bramkarz Manuel Neuer (20 meczów, stan po Niemcy – Curacao) i Luka Modrić (19 meczów, przed Anglia – Chorwacja):