Lionel Messi
Na trwających mistrzostwach świata w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie jest trzech piłkarzy, którzy wcześniej zagrali podczas aż pięciu mundiali. To meksykański bramkarz Guillermo Ochoa, Portugalczyk Cristiano Ronaldo oraz Argentyńczyk Leo Messi. Ochoa mecz otwarcia Meksyku z RPA obejrzał z ławki rezerwowych, a we wtorek poinformował, że po turnieju kończy karierę piłkarską. Portugalia z Cristiano Ronaldo swój pierwszy mecz dopiero zagra 17 czerwca z DR Konga.
16 goli – Miroslav Klose (Niemcy), Lionel Messi (Argentyna)
15 goli – Ronaldo Luis Nazario de Lima (Brazylia)
14 goli – Kylian Mbappe (Francja), Gerd Müller (Niemcy)
13 goli – Just Fontaine (Francja)
12 goli – Pelé (Brazylia)
11 goli – Jürgen Klinsmann (Niemcy), Sándor Kocsis (Węgry)
Leo Messi jako kapitan wyprowadził Argentynę na spotkanie z Algierią. W 17. minucie meczu Messi otworzył wynik tego spotkania – po jego uderzeniu z dystansu Argentyna wyszła na prowadzenie 1:0. Była to 14. bramka zdobyta przez Messiego na piłkarskich mistrzostwach świata.
W drugiej połowie Messi jeszcze powiększył bramkowy dorobek, podwyższając w 59. minucie wynik na 2:0. Tym samym w liczbie bramek na mundialach Messi zrównał się z Brazylijczykiem Ronaldo (15). Ale na tym Argentyńczyk nie skończył i w 76. minucie zapisał na swoim koncie hattrick strzelając gola numer 16 na mundialu. Zrównał się z tym samym z absolutnym rekordzistą pod tym względem, Miroslavem Klose. Ronaldo, Klosego i Messiego goni jeszcze Kylian Mbappe, który po dwóch golach w pierwszym meczu Francji na tegorocznych mistrzostwa z Senegalem również ma na koncie dwa trafienia (spośród Polaków najwięcej goli na mundialach – 10 – zdobył Grzegorz Lato).
Na czwartego gola Messi nie miał już szansy, ponieważ tuż po strzeleniu przez niego trzeciej bramki selekcjoner Argentyńczyków zdjął 38-letniego piłkarza z boiska.
Analitycy Opta Sports, firmy zajmującej się zbieraniem i analizą danych sportowych zwracają uwagę na wyrównanie przez Messiego jeszcze jednego rekordu – jego pierwszy gol na mundialu był piątym zdobytym strzałem spoza pola karnego. Od czasu, gdy takie szczegółowe statystyki są zbierane (1966) tylko Brazylijczyk Rivellino mógł się pochwalić takim wyczynem.
Leo Messi przeciw Algierii rozegrał swój dwudziesty siódmy mecz w mistrzostwach świata. Debiutował jeszcze jako 18-latek, dokładnie osiem dni przed swoimi 19. urodzinami, podczas meczu Argentyna – Serbia i Czarnogóra. 16 czerwca 2006 r. w Gelsenkirchen wszedł na boisko w 74. minucie za Maxiego Rodrigueza, cztery minuty później zaliczył asystę przy golu Hernana Crespo, a w 88. minucie swoim golem ustalił wynik na 6:0. Na mistrzostwach świata 2006 wystąpił też przeciw Holandii i Meksykowi, ale zabrakło go na boisku podczas przegranego po rzutach karnych ćwierćfinału z Niemcami.
Od tego czasu Messi wystąpił we wszystkich 24 kolejnych meczach Argentyny w mistrzostwach świata. Tylko podczas MŚ 2010 nie strzelił żadnego gola (po zwycięstwach z Nigerią, Koreą Południową, Grecją i Meksykiem, przyszła wysoka porażka 0:4 z Niemcami). Podczas mundialu 2014 ostatni raz rozegrał mecz nie w pełnym wymiarze czasowym (zszedł w 63. minucie spotkania z Nigerią, po strzeleniu dwóch goli). W Brazylii pierwszy raz doszedł do finału mistrzostw świata – Argentyna po dogrywce przegrała jednak z Niemcami. Mundial 2018 rozpoczął od zmarnowanego rzutu karnego w meczu z Islandią, w Rosji uzbierał tylko cztery mecze, bo Argentyna w 1/8 finału odpadła po dramatycznym meczu z Francją. Również Francuzi byli rywalami Argentyny w finale MŚ 2022 w Katarze, po którym Messi (zdobywca dwóch goli w meczu o złoto i siedmiu w całym turnieju, choć akurat nie w spotkaniu grupowym z Polską, bo jego karnego obronił Wojciech Szczęsny) wzniósł Puchar Świata.
Leo Messi jako rekordzista pod względem największej liczby rozegranych meczów w MŚ wyprzedził Niemca Lothara Matthäusa, który swój dorobek 25 meczów domknął w 1998 roku Wcześniej rekord 21 meczów wspólnie dzierżyli Niemiec Uwe Seeler (ustanowił go w 1970 r.), Polak Władysław Żmuda (wyrównał go podczas MŚ 1986) oraz Argentyńczyk Diego Maradona (ostatnia gra podczas mistrzostw świata w 1994).
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W czołówce zestawienia zawodników z największą liczbą występów na mundialu, z piłkarzy obecnych na mistrzostwach świata w USA, Meksyku i Kanadzie, oprócz Messiego i Cristiano Ronaldo, są jeszcze niemiecki bramkarz Manuel Neuer (20 meczów, stan po Niemcy – Curacao) i Luka Modrić (19 meczów, przed Anglia – Chorwacja):
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