Ferencvaros grał w ostatnich latach nawet w fazie grupowej Ligi Mistrzów, a wiosną dotarł do 1/8 finału Ligi Europy. Doświadczeniem bił więc polski zespół na głowę.

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Górnik ma piękną historię i bogate tradycje, ale do europejskich pucharów wraca po ponad trzech dekadach przerwy. Mimo to na boisku nie było widać wielkiej różnicy. Zabrzanie zagrali w Budapeszcie odważnie i bez kompleksów, tak jak obiecywał trener Michal Gasparik.

Ferencvaros – Górnik. Odważna gra Zabrzan nie przyniosła bramki

– Chcemy zagrać ofensywnie. Zależy nam na tym, by kontrolować przebieg tego meczu. Wierzymy, że jesteśmy w stanie to zrobić – przekonywał Gasparik.

Zdobywcy Pucharu Polski nie mieli nic do stracenia, podobnie jak w dwumeczu z Fenerbahce Stambuł w eliminacjach Ligi Mistrzów. Długo wydawało się, że wynik przed domowym rewanżem też będzie lepszy.

Mimo słabszego początku spotkania Górnik stwarzał sobie sytuacje. Kluczowy moment oglądaliśmy po pierwszej przerwie na wodę. To wtedy Zabrzanie ruszyli do ataku, kreowali akcję za akcją, ale byli nieskuteczni.

W drugiej połowie lepsze wrażenie znów sprawiali gospodarze. Wystarczyła jedna chwila nieuwagi, by Marius Corbu zdobył bramkę uderzeniem z dystansu. Była 65. minuta spotkania. Górnik miał jeszcze sporo czasu, by wyrównać. W samej końcówce najbardziej aktywny był nowy nabytek Zabrzan, Peter Federico. Wychowanek Realu Madryt nie wykorzystał jednak żadnej z dwóch piłek meczowych i za tydzień przed własną publicznością Górnik będzie musiał odrabiać straty.

Europejskie puchary. Kiedy grają Jagiellonia, Lech, Raków i GKS Katowice?

W czwartek do gry w trzeciej pucharowej rundzie przystąpią cztery pozostałe polskie drużyny. W Lidze Europy Jagiellonia podejmie Rangers (18.00, Super Polsat, Polsat Sport 1), a Lech Poznań – KI Klaksvik z Wysp Owczych (19.00, TVP 2, TVP Sport). W Lidze Konferencji Raków Częstochowa zmierzy się u siebie z Hammarby ze Szwecji (19.00), a GKS Katowice zagra na neutralnym terenie na Węgrzech z Hapoelem Tel Awiw (20.00, TVP Sport).