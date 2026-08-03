Po odpadnięciu Lecha Poznań z mistrzem Danii Aarhus GF oraz Górnika Zabrze z tureckim Fenerbahce Stambuł, jest jasne, że żaden polski zespół znów nie zagra w Lidze Mistrzów. Przedstawicielom Ekstraklasy pozostaje walka o rozgrywki klubowe UEFA drugiej (Liga Europy) i trzeciej (Liga Konferencji) kategorii. 

Mecze polskich klubów w trzeciej rundzie el. Ligi Europy i Ligi Konferencji - terminarz

Najpierw uporządkujmy temat gry polskich klubów w trzeciej rundzie:

  • Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok grają w el. Ligi Europy (przegrana oznacza przesunięcie do el. Ligi Konferencji)
  • Raków Częstochowa i GKS Katowice grają w el. Ligi Konferencji (przegrana oznacza koniec gry w europejskich pucharach)

Terminy pierwszych meczów trzeciej rundy

  • środa 5 sierpnia godz. 20.15: Ferencvárosi TC (Węgry) - Górnik Zabrze
  • czwartek 6 sierpnia godz. 18: Jagiellonia Białystok - Rangers FC (Szkocja)
  • czwartek 6 sierpnia godz. 19: Lech Poznań - KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze)
  • czwartek 6 sierpnia godz. 19: Raków Częstochowa - Hammarby IF (Szwecja)
  • czwartek 6 sierpnia godz. 20: Hapoel Tel Awiw (Izrael) - GKS Katowice (mecz w Miszkolcu na Węgrzech)

Terminy drugich meczów trzeciej rundy

  • środa 12 sierpnia godz. 18: GKS Katowice – Hapoel Tel Awiw
  • czwartek 13 sierpnia godz. 19: Górnik - Ferencvárosi TC
  • czwartek 13 sierpnia godz. 19: Hammarby - Raków
  • czwartek 13 sierpnia godz. 19.30: KÍ Klaksvík - Lech
  • czwartek 13 sierpnia godz. 20.30: Rangers - Jagiellonia

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Losowanie czwartej rundy el. Ligi Europy i Ligi Konferencji 

Rywale polskich klubów w czwartej rundzie

  • el. Ligi Europy: Trabzonspor Kulübü (Turcja) - Górnik Zabrze (jeśli Górnik wyeliminuje Ferencvaros)
  • el. Ligi Europy: Jagiellonia Białystok - wygrany dwumeczu Llarne (Irlandia Północna) - Iberia 1999 Tbilisi (Gruzja) (jeśli Jagiellonia wyeliminuje Rangers FC)
  • el. Ligi Europy: Lech Poznań - wygrany dwumeczu FC Thun 1898 (Szwajcaria) - Víkingur Reykjavík (Islandia) (jeśli Lech wyeliminuje KI Klaksvik)

Mecze czwartej rundy domyślnie są zaplanowane na czwartki 20 i 27 sierpnia.

Wcześniej, rano w dniu losowania czwartej rundy el. Ligi Europy (godz. 13) oraz Ligi Konferencji (godz. 14) zostały podane przez UEFA zawężone grona potencjalnych rywali polskich klubów:

Lech Poznań - potencjalni rywale w el. Ligi Europy (wariant pokonania KÍ Klaksvík):   

  • OFI [Kreta] (Grecja)
  • wygrany dwumeczu FC Thun 1898 (Szwajcaria) - Víkingur Reykjavík (Islandia)
  • przegrany dwumeczu Aarhus GF (Dania) - Sabah Baku (Azerbejdżan)
  • przegrany dwumeczu Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - Žalgiris Kowno (Litwa)

Lech Poznań - potencjalni rywale w el. Ligi Konferencji (wariant odpadnięcia z KÍ Klaksvík):   

  • wygrany dwumeczu Tre Fiori (San Marino) - Drita Gnjilane (Kosowo)
  • wygrany dwumeczu Riga FC (Łotwa) - Győri ETO FC (Węgry)
  • przegrany dwumeczu Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - AS Omónia Lefkossías (Cypr)

Górnik Zabrze - potencjalni rywale w el. Ligi Europy (wariant pokonania Ferencvárosi TC):   

  • przegrany Hapoel Beer Szewa (Izrael) - Crvena Zvezda Belgrad (Serbia)
  • Koninklijke Sint-Truidense VV (Belgia)
  • Trabzonspor Kulübü (Turcja)
  • przegrany Ararat-Armenia Erewan (Armenia) - NK Celje (Słowenia)

Górnik Zabrze - potencjalni rywale w el. Ligi Konferencji (wariant odpadnięcia z Ferencvárosi TC):

  • wygrany dwumeczu Bohemian FC (Irlandia) - FC Midtjylland (Dania)
  • AS Monaco FC (Francja)
  • wygrany dwumeczu IFK Göteborg (Szwecja) - KAA Gent (Belgia)
  • Brighton & Hove Albion FC (Anglia)
  • przegrany dwumeczu Páfos FC (Cypr) - Salzburg (Austria)

Jagiellonia - potencjalni rywale w el. Ligi Europy (wariant pokonania Rangers FC):   

  • wygrany dwumeczu Larne FC (Irlandia Północna) - Iberia 1999 Tbilisi (Gruzja)
  • Lillestrøm SK (Norwegia)
  • przegrany dwumeczu Lewski Sofia (Bułgaria) - Kajrat Ałmaty (Kazachstan)
  • przegrany dwumeczu Mjällby AIF (Szwecja) - Slovan Bratysława (Słowacja)

Jagiellonia - potencjalni rywale w el. Ligi Konferencji (wariant odpadnięcia z Rangers FC):   

  • wygrany dwumeczu FK Jablonec (Czechy) - RFS Ryga (Łotwa)
  • wygrany dwumeczu Žalgiris Wilno (Litwa) - Hajduk Split (Chorwacja)
  • wygrany dwumeczu SK Brann (Norwegia) - Apóllon FC (Cypr)
  • wygrany dwumeczu FC Inter Turku (Finlandia) - FC Vaduz (Liechtenstein)
  • wygrany dwumeczu Noa Erewan (Armenia) / FC Sion (Szwajcaria)

GKS Katowice - potencjalni rywale w el. Ligi Konferencji (wariant pokonania Hapoela):

  • Atalanta BC (Włochy)
  • SC Freiburg (Niemcy)
  • wygrany dwumeczu Panathinaïkós (Grecja) - CSKA 1948 Sofia (Bułgaria)
  • wygrany dwumeczu Paide Linnameeskond (Estonia) - Rapid Wiedeń (Austria)
  • wygrany dwumeczu Sheriff Tiraspol (Mołdawia) - FC Sankt Gallen (Szwajcaria)

Raków Częstochowa - potencjalni rywale w el. Ligi Konferencji (wariant pokonania Hammarby):

  • wygrany dwumeczu FK Jablonec (Czechy) - RFS Ryga (Łotwa)
  • wygrany dwumeczu Žalgiris Wilno (Litwa) - Hajduk Split (Chorwacja)
  • wygrany dwumeczu SK Brann (Norwegia) - Apóllon FC (Cypr)
  • wygrany dwumeczu FC Inter Turku (Finlandia) - FC Vaduz (Liechtenstein)
  • wygrany dwumeczu Noa Erewan (Armenia) - FC Sion (Szwajcaria)

Losowanie czwartej (ostatniej) rundy el. Ligi Mistrzów (bez udziału polskich klubów)

  • Lewski Sofia / Kajrat Ałmaty - AEK (Ateny)
  • Celtic FC - LASK Linz
  • Dinamo (Zagrzeb) / Žalgiris Kowno - Viking FK
  • Mjällby AIF / ŠK Slovan Bratysława - Ararat-Armenia Erewan / NK Celje
  • Hapoel Beer Szewa / FK Crvena zvezda (Belgrad) - Aarhus GF / Sabah Baku
  • Fenerbahçe SK / SK Sturm Graz - Sparta Praga / Lyon
  • Olympiakós SFP (Pireus) / NEC (Nijmegen) - Royale Union Saint-Gilloise / FK Bodø/Glimt

Liga Mistrzów 2026/2027 – lista uczestników (awans bez eliminacji)

  • Anglia: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
  • Hiszpania: FC Barcelona, Real Madryt, Atlético Madryt, Villarreal CF, Real Betis (Sewilla)
  • Włochy: Inter Mediolan, Napoli, AS Roma, Como 1907
  • Niemcy: Bayern Monachium, Borussia Dortmund, RB Lipsk, VfB Stuttgart
  • Francja: Paris Saint-Germain, RC Lens, LOSC Lille
  • Holandia: PSV Eindhoven, Feyenoord
  • Portugalia: FC Porto, Sporting CP
  • Belgia: Club Brugge
  • Czechy: Slavia Praga
  • Turcja: Galatasaray
  • Ukraina: Szachtar Donieck