Po odpadnięciu Lecha Poznań z mistrzem Danii Aarhus GF oraz Górnika Zabrze z tureckim Fenerbahce Stambuł, jest jasne, że żaden polski zespół znów nie zagra w Lidze Mistrzów. Przedstawicielom Ekstraklasy pozostaje walka o rozgrywki klubowe UEFA drugiej (Liga Europy) i trzeciej (Liga Konferencji) kategorii.
Mecze polskich klubów w trzeciej rundzie el. Ligi Europy i Ligi Konferencji - terminarz
Najpierw uporządkujmy temat gry polskich klubów w trzeciej rundzie:
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Lech Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok grają w el. Ligi Europy (przegrana oznacza przesunięcie do el. Ligi Konferencji)
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Raków Częstochowa i GKS Katowice grają w el. Ligi Konferencji (przegrana oznacza koniec gry w europejskich pucharach)
Terminy pierwszych meczów trzeciej rundy
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środa 5 sierpnia godz. 20.15: Ferencvárosi TC (Węgry) - Górnik Zabrze
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czwartek 6 sierpnia godz. 18: Jagiellonia Białystok - Rangers FC (Szkocja)
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czwartek 6 sierpnia godz. 19: Lech Poznań - KÍ Klaksvík (Wyspy Owcze)
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czwartek 6 sierpnia godz. 19: Raków Częstochowa - Hammarby IF (Szwecja)
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czwartek 6 sierpnia godz. 20: Hapoel Tel Awiw (Izrael) - GKS Katowice (mecz w Miszkolcu na Węgrzech)
Terminy drugich meczów trzeciej rundy
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środa 12 sierpnia godz. 18: GKS Katowice – Hapoel Tel Awiw
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czwartek 13 sierpnia godz. 19: Górnik - Ferencvárosi TC
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czwartek 13 sierpnia godz. 19: Hammarby - Raków
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czwartek 13 sierpnia godz. 19.30: KÍ Klaksvík - Lech
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czwartek 13 sierpnia godz. 20.30: Rangers - Jagiellonia
Losowanie czwartej rundy el. Ligi Europy i Ligi Konferencji
Rywale polskich klubów w czwartej rundzie
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el. Ligi Europy: Trabzonspor Kulübü (Turcja) - Górnik Zabrze (jeśli Górnik wyeliminuje Ferencvaros)
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el. Ligi Europy: Jagiellonia Białystok - wygrany dwumeczu Llarne (Irlandia Północna) - Iberia 1999 Tbilisi (Gruzja) (jeśli Jagiellonia wyeliminuje Rangers FC)
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el. Ligi Europy: Lech Poznań - wygrany dwumeczu FC Thun 1898 (Szwajcaria) - Víkingur Reykjavík (Islandia) (jeśli Lech wyeliminuje KI Klaksvik)
Mecze czwartej rundy domyślnie są zaplanowane na czwartki 20 i 27 sierpnia.
Wcześniej, rano w dniu losowania czwartej rundy el. Ligi Europy (godz. 13) oraz Ligi Konferencji (godz. 14) zostały podane przez UEFA zawężone grona potencjalnych rywali polskich klubów:
Lech Poznań - potencjalni rywale w el. Ligi Europy (wariant pokonania KÍ Klaksvík):
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OFI [Kreta] (Grecja)
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wygrany dwumeczu FC Thun 1898 (Szwajcaria) - Víkingur Reykjavík (Islandia)
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przegrany dwumeczu Aarhus GF (Dania) - Sabah Baku (Azerbejdżan)
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przegrany dwumeczu Dinamo Zagrzeb (Chorwacja) - Žalgiris Kowno (Litwa)
Lech Poznań - potencjalni rywale w el. Ligi Konferencji (wariant odpadnięcia z KÍ Klaksvík):
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wygrany dwumeczu Tre Fiori (San Marino) - Drita Gnjilane (Kosowo)
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wygrany dwumeczu Riga FC (Łotwa) - Győri ETO FC (Węgry)
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przegrany dwumeczu Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) - AS Omónia Lefkossías (Cypr)
Górnik Zabrze - potencjalni rywale w el. Ligi Europy (wariant pokonania Ferencvárosi TC):
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przegrany Hapoel Beer Szewa (Izrael) - Crvena Zvezda Belgrad (Serbia)
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Koninklijke Sint-Truidense VV (Belgia)
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Trabzonspor Kulübü (Turcja)
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przegrany Ararat-Armenia Erewan (Armenia) - NK Celje (Słowenia)
Górnik Zabrze - potencjalni rywale w el. Ligi Konferencji (wariant odpadnięcia z Ferencvárosi TC):
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wygrany dwumeczu Bohemian FC (Irlandia) - FC Midtjylland (Dania)
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AS Monaco FC (Francja)
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wygrany dwumeczu IFK Göteborg (Szwecja) - KAA Gent (Belgia)
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Brighton & Hove Albion FC (Anglia)
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przegrany dwumeczu Páfos FC (Cypr) - Salzburg (Austria)
Jagiellonia - potencjalni rywale w el. Ligi Europy (wariant pokonania Rangers FC):
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wygrany dwumeczu Larne FC (Irlandia Północna) - Iberia 1999 Tbilisi (Gruzja)
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Lillestrøm SK (Norwegia)
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przegrany dwumeczu Lewski Sofia (Bułgaria) - Kajrat Ałmaty (Kazachstan)
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przegrany dwumeczu Mjällby AIF (Szwecja) - Slovan Bratysława (Słowacja)
Jagiellonia - potencjalni rywale w el. Ligi Konferencji (wariant odpadnięcia z Rangers FC):
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wygrany dwumeczu FK Jablonec (Czechy) - RFS Ryga (Łotwa)
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wygrany dwumeczu Žalgiris Wilno (Litwa) - Hajduk Split (Chorwacja)
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wygrany dwumeczu SK Brann (Norwegia) - Apóllon FC (Cypr)
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wygrany dwumeczu FC Inter Turku (Finlandia) - FC Vaduz (Liechtenstein)
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wygrany dwumeczu Noa Erewan (Armenia) / FC Sion (Szwajcaria)
GKS Katowice - potencjalni rywale w el. Ligi Konferencji (wariant pokonania Hapoela):
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Atalanta BC (Włochy)
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SC Freiburg (Niemcy)
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wygrany dwumeczu Panathinaïkós (Grecja) - CSKA 1948 Sofia (Bułgaria)
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wygrany dwumeczu Paide Linnameeskond (Estonia) - Rapid Wiedeń (Austria)
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wygrany dwumeczu Sheriff Tiraspol (Mołdawia) - FC Sankt Gallen (Szwajcaria)
Raków Częstochowa - potencjalni rywale w el. Ligi Konferencji (wariant pokonania Hammarby):
-
wygrany dwumeczu FK Jablonec (Czechy) - RFS Ryga (Łotwa)
-
wygrany dwumeczu Žalgiris Wilno (Litwa) - Hajduk Split (Chorwacja)
-
wygrany dwumeczu SK Brann (Norwegia) - Apóllon FC (Cypr)
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wygrany dwumeczu FC Inter Turku (Finlandia) - FC Vaduz (Liechtenstein)
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wygrany dwumeczu Noa Erewan (Armenia) - FC Sion (Szwajcaria)
Losowanie czwartej (ostatniej) rundy el. Ligi Mistrzów (bez udziału polskich klubów)
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Lewski Sofia / Kajrat Ałmaty - AEK (Ateny)
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Celtic FC - LASK Linz
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Dinamo (Zagrzeb) / Žalgiris Kowno - Viking FK
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Mjällby AIF / ŠK Slovan Bratysława - Ararat-Armenia Erewan / NK Celje
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Hapoel Beer Szewa / FK Crvena zvezda (Belgrad) - Aarhus GF / Sabah Baku
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Fenerbahçe SK / SK Sturm Graz - Sparta Praga / Lyon
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Olympiakós SFP (Pireus) / NEC (Nijmegen) - Royale Union Saint-Gilloise / FK Bodø/Glimt
Liga Mistrzów 2026/2027 – lista uczestników (awans bez eliminacji)
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Anglia: Arsenal, Manchester City, Manchester United, Aston Villa, Liverpool
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Hiszpania: FC Barcelona, Real Madryt, Atlético Madryt, Villarreal CF, Real Betis (Sewilla)
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Włochy: Inter Mediolan, Napoli, AS Roma, Como 1907
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Niemcy: Bayern Monachium, Borussia Dortmund, RB Lipsk, VfB Stuttgart
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Francja: Paris Saint-Germain, RC Lens, LOSC Lille
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Holandia: PSV Eindhoven, Feyenoord
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Portugalia: FC Porto, Sporting CP
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Belgia: Club Brugge
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Czechy: Slavia Praga
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Turcja: Galatasaray
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Ukraina: Szachtar Donieck