Z kim zagrają polskie kluby w europejskich pucharach? Rywale i terminarz

Lech Poznań, Górnik Zabrze, Raków Częstochowa, Jagiellonia Białystok i GKS Katowice w pierwszych dwóch tygodniach sierpnia rozegrają mecze trzeciej rundy eliminacji Ligi Europy oraz Ligi Konferencji. Nim do nich dojdzie, losowanie wskazało rywali w czwartej rundy el. Ligi Europy (losowanie el. Ligi Konferencji o godz. 14).

