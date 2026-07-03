Mecz Australii z Egiptem, choć przez większość czasu nie zasługiwał na status spotkania fazy pucharowej mundialu, przeszedł do historii – przynajmniej jeśli chodzi o statystyki goli samobójczych.

Reklama Reklama

Australia – Egipt. Hany i rekordy goli samobójczych

Mohamed Hany w meczu fazy grupowej MŚ 2026 między Egiptem a Belgią, pod presją Romelu Lukaku, skierował piłkę do własnej bramki, czym doprowadził do remisu 1:1. W spotkaniu 1/16 finału z Australią Egipcjanin znów bezpośrednio doprowadził do utraty gola przez jego zespół, znów na 1:1 – tym razem po dośrodkowaniu Aidena O'Neilla z rzutu wolnego niefortunnie odbił piłkę głową.

Mohamed Hany stał się tym samym pierwszym piłkarzem w historii mistrzostw świata, który na jednym mundialu zaliczył dwa gole do własnej bramki. W części opracowań z przeszłości, dwa samobójcze gole miał też przypisane Bułgar Iwan Wucow podczas mundialu 1966, ale po latach zweryfikowano, że był winny tylko trafienia dla Portugalii, a bramkę dla Węgrów zdobył jego kolega Iwan Dawidow.

Z kolei w 1998 roku podczas meczu Francja – RPA 3:0, dwoma golami samobójczymi w części mediów obarczony był obrońca Pierre Issa, ale w oficjalnym protokole FIFA ostatnia bramka trafiła na konto Thierry'ego Henry'ego.

Jednocześnie, Hany strzelił trzynastego gola samobójczego na mundialu 2026, co jest rekordem w historii MŚ. Do tej pory najwięcej, 12 goli do swojej bramki, było zdobytych podczas mundialu 2018 w Rosji. Trzeba jednak brać pod uwagę, że już na etapie 1/16 finału na rozrośniętych MŚ w USA, Meksyku i Kanadzie jest rozegranych więcej spotkań niż na całych turniejach 32-drużynowych.

Australia – Egipt. Zmiana bramkarza tuż przed rzutami karnymi

Egipt prowadził z Australią po golu Emama Ashoura jeszcze w pierwszej połowie. W drugiej części gry też miał więcej sytuacji bramkowych od Australijczyków, zwłaszcza w końcówce spotkania. Wynik 1:1 utrzymał się jednak zarówno po 90, jak i 120 minutach gry.

Zanim jednak piłkarze zaczęli konkurs rzutów karnych, selekcjoner Australii Tony Popovic tuż przed końcem dogrywki dokonał zmiany bramkarza: doświadczony Matthew Ryan zastąpił świetnie broniącego Patricka Beacha.

Nie była to pierwsza taka sytuacja w historii mistrzostw świata: np. w ćwierćfinale MŚ 2014, Holendrzy wygrali rzuty karne z Kostaryką, bo w dogrywce Tim Kruul zastąpił Jaspera Cilleesena, a następnie obronił dwa strzały z jedenastu metrów.

Manewr Australijczyków nie powiódł się.

Pierwszy strzelał prawie dwumetrowy Australijczyk Harry Souttar i nie wytrzymał presji, mocno kopnięta piłka poleciała nad poprzeczką. Po trafieniu Sabera Egipcjanie wyszli na prowadzenie. W drugiej serii skuteczni byli Jackson Irvine i Ramy Rabia. W trzeciej nie pomylili się Awer Mabil i Mohamed Salah. W czwartej pomylił się 18-letni Lucas Herrington, a strzał na wagę awansu Egiptu do 1/8 finału oddał Hossam Abdelmaguid.

Egipt w 1/8 finału czeka na zwycięzcę meczu Argentyna – Wyspy Zielonego Przylądka.

Mundial 2026 – terminarz 1/8 finału. Nowa godzina meczu Meksyk – Anglia przez burze?

Według informacji podanych w piątkowy wieczór m.in. przez BBC, w związku z prognozami pogody obejmującymi burze nad Mexico City w porze meczu Meksyk – Anglia, spotkanie to może rozpocząć się sześć godzin wcześniej niż pierwotnie planowano, a więc w przypadku czasu polskiego o godz. 20 w niedzielę (zamiast godz. 2 w nocy z niedzieli na poniedziałek). FIFA na razie nie potwierdza tej zmiany.