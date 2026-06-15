Mecz numer 13

Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka, 15.06, godz. 18.00

Mecz numer 14

Belgia – Egipt, 15.06, godz. 21.00

Mecz numer 15

Arabia Saudyjska – Urugwaj, 16.06, godz. 00.00

Mecz numer 16

Iran – Nowa Zelandia, 16.06, godz. 3.00

Grupa G

Mecze Punkty Bramki
1. Belgia 0 0 0-0
2. Egipt 0 0 0-0
3. Iran 0 0 0-0
4. Nowa Zelandia 0 0 0-0

Grupa H

Mecze Punkty Bramki
1. Hiszpania 0 0 0-0
2. Republika Zielonego Przylądka 0 0 0-0
3. Arabia Saudyjska 0 0 0-0
4. Urugwaj 0 0 0-0