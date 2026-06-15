Mundial 2026, dzień piąty. Wyniki meczów

W piątym dniu mistrzostw świata do gry wchodzą zespoły z grup G i H. Uważana za głównego faworyta Hiszpania zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka, a Arabia Saudyjska powalczy o punkty z Urugwajem. Turniej rozpoczyna się także dla Belgii, która zagra z Egiptem, oraz dla Iranu, przed którymi pojedynek z Nową Zelandią.

