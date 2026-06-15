Hiszpania jest uważana za faworyta turnieju. Na zdjęciu: Lamine Yamal i Álex Baena
Hiszpania – Republika Zielonego Przylądka, 15.06, godz. 18.00
Belgia – Egipt, 15.06, godz. 21.00
Arabia Saudyjska – Urugwaj, 16.06, godz. 00.00
Iran – Nowa Zelandia, 16.06, godz. 3.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Belgia
|0
|0
|0-0
|2. Egipt
|0
|0
|0-0
|3. Iran
|0
|0
|0-0
|4. Nowa Zelandia
|0
|0
|0-0
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Hiszpania
|0
|0
|0-0
|2. Republika Zielonego Przylądka
|0
|0
|0-0
|3. Arabia Saudyjska
|0
|0
|0-0
|4. Urugwaj
|0
|0
|0-0
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