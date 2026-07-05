W 1998 r., gdy Francuzi zmierzali po mistrzostwo świata na swojej ziemi, potrzebowali dogrywki, by wyeliminować Paragwaj i awansować do ćwierćfinału po bramce Laurenta Blanca.

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Ktoś złośliwy mógłby zażartować, że teraz bardziej niż rywali Trójkolorowi obawiali się zapowiadanej burzy, która już drugi raz na tym mundialu mogła przerwać ich mecz w Filadelfii. Prognozy pogody na szczęście się nie sprawdziły, powtórki ze spotkania z Irakiem (3:0), gdy trzeba było spędzić w szatni dwie godziny, nie było. Świeciło słońce, ale blisko 40-stopniowy upał też nie był sprzymierzeńcem piłkarzy.

Paragwaj – Francja. Upał i mur ustawiony w obronie przez Paragwajczyków

– Jesteśmy przyzwyczajeni do takich temperatur, ale nawet dla nas będą one trudne do zniesienia – przekonywał selekcjoner Paragwajczyków Gustavo Alfaro. – Jaki mecz o taką stawkę rozgrywalibyśmy w Paragwaju o piątej po południu? Żaden. Może zdarzyło się nam raz wyjść na boisko o tej porze i przegraliśmy. O tej godzinie się nie gra.

Prowadzący Francję Didier Deschamps, który grał we wspomnianym meczu w 1998 r., zaznaczał, że sobotnie spotkanie może być równie trudne. Nie mógł wystawić w środku pola Aureliena Tchouameniego, który doznał urazu mięśniowego podczas treningu. Zastąpił go Manu Kone. To była jedyna zmiana względem meczu ze Szwecją (3:0).

Ponad pół godziny czekaliśmy na celny strzał w tym meczu. Francuzi mieli kłopoty z przedarciem się przez pięcioosobowy mur obronny rywali. Paragwajczycy w poprzedniej rundzie dali się we znaki Niemcom, a teraz za wszelką cenę chcieli napsuć krwi również głównym faworytom. Każda upływająca minuta działała na ich korzyść.

19. gol Kyliana Mbappe na mundialu, Francja w ćwierćfinale mundialu

Trójkolorowym z pomocą po ponad godzinie gry przyszedł rzut karny. Desire Doue, który chwilę wcześniej pojawił się na boisku, przeprowadził indywidualną akcję i został przewrócony przez spóźnionego z interwencją Diego Gomeza.

Kylian Mbappe pewnie wykonał jedenastkę. Strzelił siódmego gola w tym turnieju, 19. w ogóle na mundialach, Cały czas naciska na Leo Messiego, którego dogonił w klasyfikacji strzelców obecnego mundialu i którego goni w klasyfikacji strzelców wszech czasów.

Francuzi mają być może najtrudniejszy mecz za sobą. Paragwajczycy nie chcieli grać w piłkę, urządzili za to polowanie na nogi swoich przeciwników. Na szczęście więcej ich nie zobaczymy. Trójkolorowi w czwartek zmierzą się z Marokiem.