Podczas mundialu 2022 w Katarze reprezentacja Maroka odniosła historyczny dla Afryki sukces: awansowała do półfinału (ostatecznie zajęła czwarte miejsce), co wcześniej nie udało się żadnej reprezentacji z tego kontynentu. Po wygranej z Kanadą w 1/8 finału MŚ 2026 do sukcesów Maroka można też dopisać powtarzalność wcześniej niespotykaną u afrykańskich zespołów na mundialu.

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Maroko najlepszym zespołem z Afryki na MŚ w historii

Zanim Maroko zaczęło robić furorę na MŚ, lista reprezentacji z Afryki, które dochodziły do ćwierćfinału mundialu (lub choć do 1/8 finału), nie była zbyt długa (samo Maroko grało też w 1/8 finału na MŚ 1986):

Kamerun: 1990 – ćwierćfinał

Nigeria: 1994, 1998, 2014 - 1/8 finału

Senegal: 2002 – ćwierćfinał, 2022 - 1/8 finału

Ghana: 2006 - 1/8 finału, 2010 – ćwierćfinał

Algieria: 2014 - 1/8 finału

Poziom 1/8 finału na dwóch MŚ z rzędu umiały więc wcześniej osiągnąć tylko Nigeria w latach 90. i Ghana w pierwszej połowie XXI wieku. Dwóch ćwierćfinałów z rzędu jednego afrykańskiego zespołu nie było jednak nigdy blisko. Na kolejnym mundialu, w 2030 r., marokańskie apetyty będą jeszcze większe, bo kraj ten razem z Hiszpanią i Portugalią (a także – symbolicznie – z Urugwajem, Argentyną i Paragwajem) będzie gospodarzem mundialu. Z tej okazji Maroko buduje największy stadion piłkarski na świecie, na 115 tys. widzów.

Kanada – Maroko. Ounahi z dwoma golami, Rahimi ustala wynik

Maroko w pierwszej połowie spotkania z Kanadą mocno rozczarowało (tzw. gole oczekiwane na poziomie 0,02!), a niepokój kibiców tej ekipy musiała potęgować kontuzja najlepszego strzelca. Ismael Saibari, nowy napastnik Bayernu Monachium, musiał zejść z boiska już w 22. minucie. Kanadyjscy fani mieli pełne prawo wierzyć, że poprawią swój historyczny wynik na mundial – wszak to dopiero na turnieju u siebie pierwszy raz zaznali słodyczy zwycięstwa, gdy pokonali Katar 6:0. Jesse Marsch znów nakazał swoim zawodnikom mocny pressing, z którym Marokańczycy sobie średnio radzili i często gubili piłkę na własnej połowie.

Po przerwie górę nad ambicją Kanadyjczyków wzięły już umiejętności Marokańczyków. Oba gole (w 50. i 82. minucie) strzelił pomocnik Azzedine Ounahi, na co dzień zawodnik hiszpańskiej Girony. Najpierw wykorzystał błąd Kanadyjczyków w asekuracji i po podaniu z rzutu wolnego z boku pola karnego, zupełnie niepilnowany przed polem karnym, trafił piłką w dolny róg bramki.

Druga bramka to strzał pod poprzeczkę, który wykończył szybką kontrę Maroka. Wynik na 3:0 w doliczonym czasie gry ustalił Rahimi, wprowadzony w pierwszej połowie za Saibariego.

Z kim Maroko zagra w ćwierćfinale MŚ? Terminarz 1/8 finału

Maroko swój mecz ćwierćfinałowy zagra w czwartek 9 lipca o godz. 22 czasu polskiego. Rywalem będzie zwycięzca meczu Francja – Paragwaj.

Kiedy zostaną rozegrane pozostałe mecze 1/8 finału?