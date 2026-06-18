Mundial 2026, dzień ósmy. Wyniki meczów

Rusza druga seria gier w fazie grupowej mundialu. Na początek o pierwsze punkty na mistrzostwach powalczą Czechy i RPA, potem o pierwsze zwycięstwo zagrają Szwajcarzy i Bośniacy. W nocy zagrają zaś gospodarze - Meksyk zmierzy się z Koreą Południową, a Kanada - z Katarem.

