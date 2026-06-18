Mecz numer 25

Czechy – Republika Południowej Afryki, 18.06, godz. 18.00

Mecz numer 26

Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, 18.06, godz. 21.00

Mecz numer 27

Kanada – Katar, 19.06, godz. 00.00

Mecz numer 28

Meksyk – Korea Południowa, 19.06, godz. 3.00

Grupa A

Mecze Punkty Bramki
1. Meksyk 1 3 2-0
2. Korea Południowa 1 3 2-1
3. Czechy 1 0 1-2
4. RPA 1 0 0-2

Grupa B

Mecze Punkty Bramki
1. Bośnia i Hercegowina 1 1 1-1
. Kanada 1 1 1-1
. Katar 1 1 1-1
. Szwajcaria 1 1 1-1