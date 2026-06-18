Fani Meksyku będą mogli znów oklaskiwać swoją reprezentację
Czechy – Republika Południowej Afryki, 18.06, godz. 18.00
Szwajcaria – Bośnia i Hercegowina, 18.06, godz. 21.00
Kanada – Katar, 19.06, godz. 00.00
Meksyk – Korea Południowa, 19.06, godz. 3.00
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Meksyk
|1
|3
|2-0
|2. Korea Południowa
|1
|3
|2-1
|3. Czechy
|1
|0
|1-2
|4. RPA
|1
|0
|0-2
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1. Bośnia i Hercegowina
|1
|1
|1-1
|. Kanada
|1
|1
|1-1
|. Katar
|1
|1
|1-1
|. Szwajcaria
|1
|1
|1-1
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