Francja i Maroko mierzyły się na poprzednim mundialu, ale rundę później – w półfinale. W Katarze Francuzi wygrali 2:0, ale wówczas pierwszego gola strzelili już w 5. minucie. Podczas ćwierćfinału w USA na pokonanie marokańskiego bramkarza Yassine Bounou (vel Bono) potrzebowali aż godziny.

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Francja – Maroko. Już sześć zmarnowanych karnych na MŚ 2026

Wcześniej bowiem Bono znów spisywał się śpiewająco. Obronił z bliska uderzenie piłki głową przez Upamecano, poradził sobie też ze strzałem Désiré Doué, a po huknięciu z dystansu Lucasa Digne pomogła mu poprzeczka. Przede wszystkim jednak bramkarz Maroka znów wykazał się kunsztem przy okazji bronienia rzutu karnego – tak jak robił to w meczu 1/16 finału z Holandią na tym turnieju oraz w grudniu 2022 r. przeciw Hiszpanii.

Do jedenastki podszedł Kylian Mbappé, który wcześniej został sfaulowany w polu karnym po szybkiej kontrze Francuzów. Weryfikacja przez sędziów VAR po odgwizdaniu faulu trwała dość długo, choć sytuacja wydawała się oczywista. W każdym razie na tyle wyprowadziła francuskiego kapitana z równowagi, że gdy brał rozbieg mało umiejętnie go wyhamował, a potem strzelił w sposób sygnalizowany i – jak się okazało - łatwy dla Bono.

To już szósty rzut karny zmarnowany w trakcie meczu na tym mundialu – dwa zmarnował Argentyńczyk Leo Messi, a po jednym Norweg Jørgen Strand Larsen, Irańczyk Mehdi Taremi i Brazylijczyk Bruno Guimarães.

Francja - Maroko. Mbappé i Dembélé z golami

Zmarnowany rzut karny Mbappé nie miał jednak takich konsekwencji jak pudło Bruno Guimarães w starciu z Norwegią, która potem odwinęła się za sprawą Erlinga Haalanda. Maroko swój pierwszy strzał w meczu oddało dopiero w ostatniej minucie doliczonego czasu pierwszej połowy (nieudana próba Hakimiego z rzutu wolnego), a i w drugiej połowie w ofensywie niemal nie istniało.

Gol Mbappé w 60. minucie to jedno z najpiękniejszych trafień tych mistrzostw, strzał mierzony przy słupku, jakiego by się nie powstydził mistrz świata i Europy z końca XX wieku Thierry Henry. To w sumie 20. gol francuskiej gwiazdy na mistrzostwach świata, w tym ósmy na tym turnieju (w klasyfikacji strzelców MŚ 2026 zrównał się z Messim). Na 2:0 podwyższył Ousmane Dembélé - też precyzyjnym, choć nie tak efektownym strzałem.

Kto rywalem Francji w półfinale MŚ 2026?

Francja swój półfinał mundialu 2026 rozegra we wtorek 14 lipca o godz. 21 czasu polskiego. Jej rywalem będzie zwycięzca meczu Hiszpania - Belgia.