Trump interweniował u Infantino w sprawie czerwonej kartki dla Folarina Baloguna, napastnika reprezentacji USA, który zobaczył czerwoną kartkę w meczu 1/16 finału mundialu z Bośnią i Hercegowiną (USA wygrały 2:0) i powinien był pauzować w meczu 1/8 finału mundialu z Belgią. Trump uznał, że kara dla najlepszego napastnika reprezentacji USA była niesprawiedliwa i zaapelował, by FIFA jeszcze raz przyjrzała się sprawie.

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Folarin Balogun dostał czerwoną kartkę, ale mógł zagrać z Belgią. Anglicy chcą, by ich piłkarza potraktowano tak samo

Balogun ostatecznie mógł zagrać z Belgią, ponieważ Komitet Dyscyplinarny FIFA zdecydował o zawieszeniu wobec niego kary zawieszenia na kolejny mecz za czerwoną kartkę na podstawie art. 27 Kodeksu Dyscyplinarnego tej organizacji. Mało dotychczas znany artykuł 27 mówi o możliwości całkowitego lub częściowego zawieszenia wykonania środka dyscyplinarnego. Infantino twierdził, że Komitet podjął decyzję niezależnie od interwencji Trumpa u niego w tej sprawie.

Balogun wybiegł na murawie w podstawowym składzie USA na mecz z Belgią, który Amerykanie przegrali 1:4 i odpadli z mundialu.

FIFA nie odpowiedziała na liczne pytania agencji Reutera, czy w przypadku Quansaha możliwe jest skorzystanie z tego samego artykułu.

Teraz z wnioskami o zawieszenie wykonania kary wobec obrońcy reprezentacji Anglii zwracają się do Infantino brytyjscy parlamentarzyści – Noah Law i Melanie Onn, z rządzącej Wielką Brytanią Partii Pracy.

Parlamentarzyści powołują się na precedens dotyczący Baloguna. Podobnie jak napastnik reprezentacji USA, obrońca Anglii powinien pauzować w kolejnym meczu po obejrzeniu czerwonej kartki w spotkaniu z Meksykiem – w przypadku Anglika zawieszenie miałoby dotyczyć ćwierćfinału mundialu, w którym Anglia zmierzy się z Norwegią.

„Choć uważam, że Jarell Quansah słusznie został ukarany czerwoną kartką, sądzę również, że właściwe byłoby odroczenie wykonania kary zawieszenia do czasu zakończenia tych mistrzostw świata” – napisał w swoim liście do Infantino Law.

Onn pisze z kolei, że za zawieszeniem kary wobec angielskiego obrońcy przemawiają silne argumenty, ponieważ trudno byłoby usprawiedliwić sytuację, w której jeden piłkarz korzysta na zawieszeniu wykonania kary, podczas gdy inny, w podobnych okolicznościach, nie ma takiej możliwości.

Oboje parlamentarzyści podkreślają, że FIFA naraża się na podważenie zaufania do jej przepisów dyscyplinarnych, jeśli nie będą one przestrzegane w spójny sposób.

Brytyjska parlamentarzystka domaga się wyjaśnień od FIFA w sprawie zawieszenia wykonania kary wobec piłkarza USA

Z kolei Caroline Dinenage, przewodnicząca komisji Izby Gmin zajmującej się sportem, wezwała FIFA do wyjaśnienia decyzji ws. Baloguna.

– Inspirujące zwycięstwo Anglii (w meczu z Meksykiem – red.) pokazało najpiękniejsze oblicze mistrzostw świata, ale FIFA swoim orzeczeniem (ws. Baloguna) rzuca mroczny cień na turniej, który powinien być światowym świętem piłki – oświadczyła parlamentarzystka torysów.

– Aby sport coś znaczył, jego przepisy i reguły muszą być stosowane jednakowo wobec wszystkich drużyn. FIFA powinna pilnie wyjaśnić, na jakiej podstawie podjęła decyzję (ws. Baloguna – red.), oraz odnieść się do sugestii, że mogło dojść do politycznej ingerencji w ten proces – dodała.

Decyzję FIFA ws. Baloguna skrytykowała wcześniej m.in. Europejska Federacja Piłkarska (UEFA), uznając ją za „przekroczenie czerwonej linii”.