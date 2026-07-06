W 82. meczu na Mistrzostwach Świata 2026 reprezentacja Stanów Zjednoczonych mierzyła się z zespołem Bośni i Hercegowiny. Napastnik USA Folarin Balogun w 64. minucie po interwencji VAR został przez sędziego Raphaela Clausa ukarany czerwoną kartką za faul na Tariku Muharemoviciu. Powtórki wykazały, że 25-latek nadepnął na kostkę 23-letniego obrońcy.

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Amerykanie, grając w dziesiątkę, skutecznie odpierali ataki Bośniaków, a w końcówce meczu zdobyli bramkę, wygrali 2:0 i awansowali do 1/8 finału. Ich rywalem w tej fazie turnieju będą Belgowie, którzy po zaciętym pojedynku wygrali z Senegalem 3:2.

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Czerwona kartka oznaczała, że Folarin Balogun nie będzie mógł zagrać z Belgią. Dla USA to duże osłabienie, 25-latek strzelił na obecnym mundialu trzy bramki i jest najskuteczniejszym napastnikiem w swym zespole. Okazało się jednak, że Mauricio Pochettino będzie mógł jednak wystawić Balogun przeciw Czerwonym Diabłom.

Jak to możliwe? Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej (FIFA) poinformowała, że zawieszenie kary dla Amerykanina zostało odroczone na roczny okres próby na podstawie art. 27 regulaminu Komisji Dyscyplinarnej FIFA.

W meczu USA – Bośnia i Hercegowina Folarin Balogun został ukarany czerwoną kartką Foto: REUTERS/Phil Noble

Jak podała agencja Associated Press, wcześniej do szefa FIFA, Gianniego Infantino, zadzwonił prezydent USA Donald Trump, który prosił o ponowne rozpatrzenie decyzji arbitrów w sprawie kary dla Baloguna. „Dziękuję FIFA za zrobienie tego, co słuszne, i odwrócenie wielkiej niesprawiedliwości!” – napisał po fakcie Trump w mediach społecznościowych.

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W poniedziałek decyzję FIFA skrytykowała Unia Europejskich Związków Piłkarskich (UEFA). „Wczorajsza decyzja o zawieszeniu na okres próbny jednego roku wykonania automatycznej kary zawieszenia na jeden mecz po czerwonej kartce pokazanej zawodnikowi Folarinowi Balogunowi to przekroczenie czerwonej linii” – czytamy w specjalnym oświadczeniu dotyczącym sprawy Baloguna.

W tekście zaznaczono, że piłka nożna, podobnie jak każdy sport, opiera się na zasadach, które są podstawą „sprawiedliwego, uczciwego i przejrzystego współzawodnictwa”. „Czasem przepisy podlegają interpretacji. W tym przypadku nie” – podkreśliła UEFA, dodając, że zawieszenie na jeden mecz po czerwonej kartce jest automatyczne i nie wymaga decyzji żadnego organu. Unia zaznaczyła, że chodzi o zasadę ujętą w przepisach, w związku z którą nie można robić wyjątków, a tym bardziej w czasie trwania turnieju, gdy inni zawodnicy zostali ukarani i odbyli karę zawieszenia.

W oświadczeniu UEFA czytamy, że gdy pewność przepisów nie jest gwarantowana przez tych, którzy powinni ich strzec, zagrożona jest uczciwość rozgrywek, a ich wiarygodność zostaje podważona. W tekście dodano, że Mistrzostwa Świata to turniej, który może negatywnie lub pozytywnie wpłynąć na całą konkurencję, jaką jest piłka nożna.

Folarin Balogun miał nie zagrać w meczu USA – Belgia, ale po telefonie od Donalda Trumpa anulowano mu czerwoną kartkę i będzie mógł wystąpić Foto: IMAGN IMAGES via Reuters/Kiyoshi Mio

„Wyrażamy nasze niedowierzanie wobec tak bezprecedensowej, niezrozumiałej i niedającej się usprawiedliwić decyzji” – oświadczyła UEFA, komentując łagodne potraktowanie Folarina Baloguna przez FIFA.