Haaland, którego gole zapewniły zwycięstwo Norwegom w meczu z Brazylią, zanotował na tegorocznych mistrzostwach świata już siedem trafień w czterech meczach (w trzecim meczu grupowym, w którym grająca w rezerwowym składzie Norwegia przegrała 1:4 z Francją, napastnik Manchesteru City nie wystąpił), jest pierwszym piłkarzem, który w swoich pierwszych czterech występach na mundialu strzelił tak wiele goli od czasu Gerda Müllera, który na mistrzostwach świata w 1970 roku w pierwszych czterech meczach trafiał do bramki rywali ośmiokrotnie.

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Erling Haaland skuteczny na mundialu niemal jak Gary Lineker

Norweg imponuje przy tym skutecznością strzałów – drogę do bramki znalazło 39 proc. jego uderzeń (Haaland uderzał jak dotąd na bramkę rywali na tegorocznym mundialu 18 razy). Pod tym względem niemal wyrównał wyczyn słynnego angielskiego napastnika Gary'ego Linekera, który w 1986 roku potrzebował 15 strzałów, by zdobyć 6 goli, co oznaczało skuteczność na poziomie 40 proc. (wówczas sześć bramek wystarczyło, by Lineker został królem strzelców mundialu).

Wyścig Erlinga Haalanda, Kyliana Mbappe i Lionela Messiego. Pierwszy taki mundial w historii

Haaland dzięki dwóm trafieniom w meczu z Brazylią dołączył też do Kyliana Mbappe i Lionela Messiego, którzy prowadzą w klasyfikacji strzelców tegorocznych mistrzostw świata. Tym samym, m.in. dzięki Norwegowi, jesteśmy świadkami pierwszego mundialu w historii, w którym trzech różnych piłkarzy strzeliło co najmniej 7 goli.

Warto zwrócić też uwagę na skuteczność Haalanda w pojedynkach o górne piłki. W meczu z Brazylią wygrał wszystkie cztery takie pojedynki, a w całym mundialu wygrał ich 78 proc., 14 z 18, czyli najwięcej od czasu, gdy zbierane są tak szczegółowe statystyki dotyczące przebiegu meczów na mundialu (czyli od 1966 roku).

Haaland w ostatnich 14 meczach o stawkę (na mundialu i w eliminacjach do mistrzostw świata, a także Ligi Narodów) do siatki rywali trafiał 27 razy.

Gole Haalanda już zapewniły Norwegii historyczny sukces – po raz pierwszy w historii reprezentacja tego kraju awansowała do ćwierćfinału mundialu. Teraz Norwegowie powalczą z Anglikami o awans do strefy medalowej mistrzostw świata.

Dane statystyczne dotyczące występów Haalanda na mundialu pochodzą od analityków firmy Opta – specjalizującej się w gromadzeniu, analizie i dostarczaniu statystyk sportowych w czasie rzeczywistym.