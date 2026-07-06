Choć Brazylia to pięciokrotni mistrzowie świata, a Norwegia chwilę dłużej na piłkarskich salonach zabawiła tylko pod koniec XX wieku, to w czterech dotychczasowych bezpośrednich starciach „Canarinhos” nie wygrali ani razu. Dwa zwycięstwa Norwegii w 1997 (mecz towarzyski) i 1998 roku (mundial) były spektakularne, bo choć Brazylijczyk Ronaldo prezentował wówczas wybitną formę, to skuteczniejszy od niego był Norweg Tore Andre Flo, nazywany wówczas przez mediów i kibiców „Flonaldo”.

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Na mundialu 2026 Norwegowie mają w składzie jeszcze wspanialszego napastnika w osobie Erlinga Haalanda, którego w 1998 r. nie bylo jeszcze na świecie. I to właśnie napastnik Manchesteru City – do spółki z bramkarzem Ørjanem Nylandem – wprowadził Norwegię do ćwierćfinału mundialu!

Brazylia – Norwegia. Bohater Nyland broni karnego

Nie minął jeszcze kwadrans gry, gdy Brazylia miała rzut karny. W 10. minucie w polu karnym powalony został Cunha, ale sędzia Ismail Elfath był chyba jedyną osobą na stadionie, która od razu nie widziała faulu. Po obejrzeniu powtórek wideo, w końcu wskazał jednak na jedenasty metr. Do piłki podszedł Bruno Guimarães, w trakcie rozbiegu niepotrzebnie się zatrzymał i strzelił w sposób sygnalizowany, a 35-letni Ørjan Nyland odbił piłkę.

Nyland bronił też świetnie strzały Viniciusa (jeszcze w pierwszej połowie), a następnie Endricka (przegrał pojedynek z bramkarzem zaledwie 40 sekund po wejściu na boisko w drugiej połowie) i uderzenie Rayana. I gdy wiele wskazywało na to, że czeka nas dogrywka, geniusz skuteczności zaprezentował Erling Haaland.

Brazylia – Norwegia. Bohater Haaland strzela dwa gole, Neymar tylko z honorowym

W 79. minucie gracz The Citizens po świetnym dośrodkowaniu piłki w pole karne przez Schjelderupa wygrał pojedynek powietrzny, mocno uderzył piłkę głową i zdobył prowadzenie dla Norwegii. Gol na 2:0 – już w 90. minucie – to był płaski i silny strzał zza pola karnego, który pomknął jak pocisk.

W siódmej minucie doliczonego czasu gry, po niefortunnym zagraniu Ostigarda, Brazylia dostała drugi rzut karny. Na honorowego gola zamienił go Neymar (80. gol w reprezentacji), ale na nic więcej Brazylii nie było już stać.

Kto rywalem Norwegii w ćwierćfinale? Terminarz 1/8 finału

Rywalem Norwegii w 1/4 finału będzie zwycięzca meczu Meksyk - Anglia.

Terminarz 1/8 finału: