Gdy w poniedziałek ruszała walka na londyńskich kortach, mało kto przypuszczał, że kilka dni później emocjonować się będziemy już tylko grą Huberta Hurkacza.

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Liczyliśmy na kolejny piękny występ Mai Chwalińskiej, ale pokonała ją kontuzja. Wierzyliśmy, że z problemami poradzi sobie broniąca tytułu Iga Świątek, ale i ona po trzech meczach pożegnała się z turniejem, a później zaskoczyła wyznaniem, że „nie dba już o wyniki”, bo „była na nich tak bardzo skupiona, że trudno było tak dalej funkcjonować” i „musi spróbować po prostu poprawić swój tenis”. Życiowego sukcesu z zeszłego roku (czwarta runda) nie powtórzył Kamil Majchrzak, a Magda Linette i Magdalena Fręch miały pecha w losowaniu.

Hubert Hurkacz odpadł z Wimbledonu. Nie będzie hitu z Jannikiem Sinnerem

Nieoczekiwanie to Hurkacz był ostatnim z Polaków, który został na pokładzie. Mimo trudnego sezonu prezentował w Londynie wysoką formę, a wcześniejsze zwycięstwa nad Casperem Ruudem i Tommym Paulem pokazały, że znów może rywalizować z najlepszymi.

W niedzielę wracał na kort numer dwa. To w jego życiu miejsce ważne, choć kojarzyło się głównie z cierpieniem. To tam doznał dwa lata temu kontuzji kolana, rzucając się do piłki. Musiał przejść operację, która wyhamowała jego karierę i wypchnęła go ze światowej czołówki.

– Były momenty zwątpienia, czy kiedykolwiek w ogóle wrócę do gry, czy będę zdrowy. Przez wiele miesięcy praktycznie nic nie mogłem robić. Przy najmniejszym poruszaniu się od razu pojawiał się duży ból – opowiadał po zwycięstwie nad Paulem, odniesionym dokładnie na tym samym korcie, a poprzedzonym treningami z Serbem Novakiem Djokoviciem.

W niedzielę Hurkacz znów wyszedł na kort numer dwa. Jego przeciwnikiem był Jan-Lennard Struff. Niemiec (74. ATP) to specjalista od debla, ale w Londynie wyrzucił już za burtę byłego lidera rankingu Rosjanina Daniiła Miedwiediewa, więc szykował się zacięty pojedynek z Polakiem. Potwierdzała to historia ich rywalizacji (po dwa zwycięstwa Struffa i Hurkacza).

Pierwszego seta Wrocławianin wygrał pewnie. W drugim i trzecim potrzebny był już jednak tie-break. Ten drugi zakończył się niestety zwycięstwem Niemca.

W przerwie Hurkacz skorzystał z pomocy fizjoterapeuty. Oglądaliśmy niepokojące obrazki. Polak nie zamknął meczu w trzech setach, a jego przeciwnik złapał wiatr w żagle. W czwartej partii prowadził już 4:2, ale Hurkacz zdołał wyrównać. Zapowiadał się zacięty bój do samego końca. Przy stanie 5:5 Polak ponownie wziął przerwę medyczną, a potem udał się do szatni. Podjął jednak walkę, ale przegrał, a w piątym, decydującym secie skreczował przy stanie 2:4.

Szkoda, bo po dwóch wygranych setach szykowaliśmy się już na ćwierćfinałowy pojedynek Hurkacza z broniącym tytułu Włochem Jannikiem Sinnerem.

„To ten wielki Polak”. Naomi Osaka o Tomaszu Wiktorowskim

Wimbledonu nie wygra znów Aryna Sabalenka (trzykrotnie była w półfinale). Pierwsza rakieta świata odpadła z turnieju po porażce 2:6, 6:7 (2-7) z Naomi Osaką.

Japonka na pytanie, skąd tak dobra gra na trawie w jej wykonaniu, odpowiedziała: – To ten wielki Polak – wskazując na swojego trenera Tomasza Wiktorowskiego. – Mam najlepszy zespół na świecie. Świetnie się z nimi bawię.

W obecnej sytuacji nam też pozostaje trzymać kciuki za Osakę, by w drugim tygodniu rywalizacji jak najdłużej nie schodziła z londyńskich kortów. W ćwierćfinale zmierzy się z Czeszką Karoliną Muchovą.

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