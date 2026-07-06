25-letni napastnik reprezentacji USA został ukarany czerwoną kartką w środowym meczu 1/16 finału przeciwko Bośni i Hercegowinie, wygranym przez Amerykanów 2:0. Sędzia Raphael Claus początkowo nie pokazał kartki, ale po analizie VAR uznał, że Balogun nadepnął na prawą kostkę Tarika Muharemovicia i usunął go z boiska.

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Czerwona kartka oznaczała automatyczne zawieszenie na jedno spotkanie. W niedzielę FIFA ogłosiła jednak, że kara nie zostanie wykonana przed meczem z Belgią.

Według osoby znającej kulisy sprawy Donald Trump zadzwonił do Gianniego Infantino, prosząc o ponowne rozpatrzenie decyzji arbitrów. Informator Associated Press przekazał te informacje anonimowo, ponieważ nie był upoważniony do publicznych wypowiedzi.

„Dziękuję FIFA za zrobienie tego, co słuszne, i odwrócenie wielkiej niesprawiedliwości!” – napisał Trump w mediach społecznościowych.

Decyzja FIFA spotkała się z ostrą reakcją Belgów. Królewski Belgijski Związek Piłki Nożnej (RBFA) oświadczył, że jest "zdumiony" rozstrzygnięciem. Selekcjoner reprezentacji Belgii Rudi Garcia ironizował: Nie wiedziałem, że w biurach FIFA 5 lipca jest odpowiednikiem prima aprilis w Europie.

Szkoleniowiec podkreślił, że federacja broni nie tylko interesów własnej reprezentacji. – Bronimy futbolu, jego integralności i etyki. Myślę, że po raz pierwszy w historii mistrzostw świata zapadła taka decyzja – dodał. RBFA poinformowała, że analizuje wszystkie możliwe kroki prawne, które mogłyby zostać podjęte w celu ochrony zasad fair play.

Pochettino i Pulisic bronią Baloguna

W amerykańskiej kadrze decyzję przyjęto z ulgą. Piłkarze dowiedzieli się o niej podczas przejazdu autokarem na trening, gdy informacje zaczęły pojawiać się w mediach społecznościowych.

Christian Pulisic ocenił, że przewinienie Baloguna nie zasługiwało na czerwoną kartkę. – Jeśli spojrzeć na ten faul, nie było tam absolutnie żadnego zamiaru. W trakcie tego turnieju widzieliśmy znacznie gorsze sytuacje – powiedział.

Selekcjoner USA Mauricio Pochettino uznał, że jego zespół został już wystarczająco ukarany koniecznością gry w osłabieniu przez około 30 minut przeciwko Bośni i Hercegowinie.

Zapytany o telefon Trumpa do Infantino odparł, że nie był nim zaskoczony. – Pochodzę z kultury Argentyny i Europy, gdzie piłka nożna jest religią, a nawet czymś więcej niż religią – komentował.

FIFA powołała się na przepisy dyscyplinarne

Federacja wyjaśniła, że zawieszenie zostało odroczone na roczny okres próby na podstawie art. 27 regulaminu Komisji Dyscyplinarnej FIFA.

Oznacza to, że jeśli Balogun w ciągu najbliższego roku dopuści się podobnego przewinienia o porównywalnej wadze, obecna kara zostanie automatycznie wykonana, niezależnie od ewentualnych nowych sankcji.

Decyzja FIFA wywołała dyskusję także poza Belgią. Selekcjoner reprezentacji Anglii Thomas Tuchel zastanawiał się, czy w przyszłości będzie można kwestionować kolejne decyzje sędziowskie, w tym żółte kartki. – Możemy teraz dyskutować bez końca. Gdzie jest granica? Kiedy to się zatrzyma? – pytał.

Jeszcze ostrzej wypowiedział się trener Norwegii Ståle Solbakken. – A co z następną czerwoną kartką? Czy powstanie jakiś komitet, który będzie je wszystkie anulował? To bardzo zła decyzja, która zaszkodzi mistrzostwom świata – stwierdził.

Balogun jest kluczową postacią reprezentacji USA

Balogun zdobył już trzy bramki na obecnym mundialu. Wyrównał tym samym wynik Landona Donovana z mundialu w 2010 roku i ustępuje w klasyfikacji strzelców reprezentacji USA na mistrzostwach świata jedynie Bertowi Patenaude'owi, autorowi czterech goli podczas pierwszego mundialu w 1930 roku.

Napastnik występujący na co dzień w AS Monaco zdobył w ubiegłym sezonie 13 bramek w Ligue 1. W reprezentacji Stanów Zjednoczonych ma na koncie 12 trafień w 30 występach. Urodził się na Brooklynie w rodzinie nigeryjskich emigrantów mieszkających w Londynie, a w 2023 roku zdecydował się zmienić reprezentację z Anglii na USA.