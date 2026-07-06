Mikel Merino bohaterem meczu
Gospodarzami mundialu w 2030 roku będzie aż sześć krajów: Hiszpania, Portugalia i Maroko oraz – w części otwierającej turniej w związku ze stuleciem pierwszych MŚ - Urugwaj, Argentyna i Paragwaj. Urugwaj jako jedyny w tym gronie odpadł w fazie grupowej MŚ 2026, Paragwaj pożegnał się w 1/8 finału z Francją, Argentynę czeka mecz z Egiptem, a Portugalii i Hiszpanii przyszło zmierzyć się w bezpośrednim starciu.
Dwa ostatnie spotkania Portugalii i Hiszpanii na wielkich turnieju kończyły się remisami. Podczas półfinału polsko-ukraińskiego Euro 2012 było 0:0, a w rzutach karnych lepsi okazali się Hiszpanie. Z kolei w fazie grupowej MŚ 2018 w Rosji również był remis, ale bardzo efektowny, 3:3, ustalony fantastycznym strzałem Cristiano Ronaldo z rzutu wolnego.
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Tym razem też zapowiadło się na remis, znów bezbramkowy, mimo wielu dobrych sytuacji bramkowych zwłaszcza w pierwszej połowie. Dobre szanse miał Mikel Oyarzabal, strzelali Lamine Yamal i Alex Baena, a po drugiej stronie boiska Cristiano Ronaldo oraz Nuno Mendes (piłka po odbiciu się po drodze od obrońcy trafiła w poprzeczkę).
Im dłużej trwał mecz, tym większego respektu do siebie nabierali obaj rywale, tym trudniej było o sytuacje bramkowe. Trener Hiszpanów Luis de la Fuente w ostatnim kwadransie gry postanowił mocniej pozmieniać skład: w 75. minucie Ferran Torres zmienił Alexa Baenę, a dziesięć minut później za Pedriego i Daniego Olmo weszli Fabian Ruiz i Mikel Merino. Roszady, które wydawały się ryzykowne, przyniosły Hiszpanom sukces. W 91. minucie szybka akcja z udziałem trzech wprowadzonych zakończyła się golem: Torres podał do Mikela Merino, a ten skutecznym strzałem zapewnił Hiszpanii zwycięstwo, tak jak w ćwierćfinale Euro 2024, gdy jego trafienie wyeliminowało Niemców.
W 1/4 finału Hiszpania zagra ze zwycięzcą meczu USA - Belgia.
Cristiano Ronaldo rozegrały tym samym swój 27. (i prawdopodobnie) ostatni mecz mistrzostw świata (więcej ma ich tylko Leo Messi). Portugalczyk pozostaje jedynym piłkarzem w historii, który strzelał gole na sześciu mundialach.
Z kolei bramkarz Hiszpanii Unai Simon ma już na koncie 609 minut bez straconego gola. Śrubuje tym samym własny rekord ustanowiony podczas meczu poprzedniej rundy z Austrią.
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