Gospodarzami mundialu w 2030 roku będzie aż sześć krajów: Hiszpania, Portugalia i Maroko oraz – w części otwierającej turniej w związku ze stuleciem pierwszych MŚ - Urugwaj, Argentyna i Paragwaj. Urugwaj jako jedyny w tym gronie odpadł w fazie grupowej MŚ 2026, Paragwaj pożegnał się w 1/8 finału z Francją, Argentynę czeka mecz z Egiptem, a Portugalii i Hiszpanii przyszło zmierzyć się w bezpośrednim starciu.

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Portugalia – Hiszpania. Mikel Merino znów bohaterem

Dwa ostatnie spotkania Portugalii i Hiszpanii na wielkich turnieju kończyły się remisami. Podczas półfinału polsko-ukraińskiego Euro 2012 było 0:0, a w rzutach karnych lepsi okazali się Hiszpanie. Z kolei w fazie grupowej MŚ 2018 w Rosji również był remis, ale bardzo efektowny, 3:3, ustalony fantastycznym strzałem Cristiano Ronaldo z rzutu wolnego.

Tym razem też zapowiadło się na remis, znów bezbramkowy, mimo wielu dobrych sytuacji bramkowych zwłaszcza w pierwszej połowie. Dobre szanse miał Mikel Oyarzabal, strzelali Lamine Yamal i Alex Baena, a po drugiej stronie boiska Cristiano Ronaldo oraz Nuno Mendes (piłka po odbiciu się po drodze od obrońcy trafiła w poprzeczkę).

Im dłużej trwał mecz, tym większego respektu do siebie nabierali obaj rywale, tym trudniej było o sytuacje bramkowe. Trener Hiszpanów Luis de la Fuente w ostatnim kwadransie gry postanowił mocniej pozmieniać skład: w 75. minucie Ferran Torres zmienił Alexa Baenę, a dziesięć minut później za Pedriego i Daniego Olmo weszli Fabian Ruiz i Mikel Merino. Roszady, które wydawały się ryzykowne, przyniosły Hiszpanom sukces. W 91. minucie szybka akcja z udziałem trzech wprowadzonych zakończyła się golem: Torres podał do Mikela Merino, a ten skutecznym strzałem zapewnił Hiszpanii zwycięstwo, tak jak w ćwierćfinale Euro 2024, gdy jego trafienie wyeliminowało Niemców.

W 1/4 finału Hiszpania zagra ze zwycięzcą meczu USA - Belgia.

Unai Simon śrubuje rekord minut bez straconego gola

Cristiano Ronaldo rozegrały tym samym swój 27. (i prawdopodobnie) ostatni mecz mistrzostw świata (więcej ma ich tylko Leo Messi). Portugalczyk pozostaje jedynym piłkarzem w historii, który strzelał gole na sześciu mundialach.

Z kolei bramkarz Hiszpanii Unai Simon ma już na koncie 609 minut bez straconego gola. Śrubuje tym samym własny rekord ustanowiony podczas meczu poprzedniej rundy z Austrią.

609 minut – Unai Simón (Hiszpania 2022-2026)

517 minut - Walter Zenga (Włochy 1990)

501 minut - Peter Shilton (Anglia 1982-86)

486 minut - Sergio Romero (Argentyna 2014)

477 minut - Iker Casillas (Hiszpania 2010-2014)

475 minut - Sepp Maier (Niemcy 1974-78)

460 minut - Gianluigi Buffon (Włochy 2006)

458 minut - Leao (Brazylia 1978)

442 minuty - Gordon Banks (Anglia 1966)

427 minut - Oliver Kahn (Niemcy 2002)

401 minut - Carlos (Brazylia 1986)

Najwięcej meczów na mistrzostwach świata

30 meczów – Leo Messi (Argentyna)

27 meczów - Cristiano Ronaldo (Portugalia)

25 meczów - Lothar Matthäus (Niemcy)

24 mecze - Miroslav Klose (Niemcy)

23 mecze - Paolo Maldini (Włochy), Manuel Neuer (Niemcy), Luka Modrić (Chorwacja)

21 meczów - Uwe Seeler (Niemcy), Władysław Żmuda (Polska), Diego Maradona (Argentyna), Ivan Perisić (Chorwacja)

20 meczów - Philipp Lahm (Niemcy), Hugo Lloris (Francja), Grzegorz Lato (Polska), Bastian Schweinsteiger (Niemcy), Javier Mascherano (Argentyna), Cafu (Brazylia)

Najwięcej meczów na mistrzostwach świata