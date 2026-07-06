Komisarz zareagował w ten sposób na decyzję FIFA o dopuszczeniu Amerykanina Folarina Baloguna do gry w 1/8 finału piłkarskich mistrzostw świata pomimo czerwonej kartki, którą Amerykanin otrzymał w meczu 1/8 finału, w którym USA pokonały 2:0 Bośnię i Hercegowinę. Decyzję odebrano jako ukłon wobec prezydenta USA Donalda Trumpa i gospodarzy mundialu oraz cios w wiarygodność turnieju.

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Komisarz UE ds. sportu o sprawie Folarina Baloguna: Decyzje dotyczące spraw sportowych należą do organów sportowych

Micallef we wpisie na platformach internetowych podkreślił, że wielu fanów piłki nożnej, w tym byłych graczy, wypowiedziało się już na temat zawieszenia Baloguna. „Ja także jako kibic uważam, że to była zła decyzja” – zaznaczył.

„Przede wszystkim jednak zawsze jasno podkreślałem, że decyzje dotyczące przepisów sportowych i spraw sportowych należą do organów sportowych, a nie do polityków. Wpływanie na decyzje sportowe podważyłoby autonomię sportu” – dodał.

Folarin Balogun może zagrać z Belgią. Belgijskie media piszą o „zagrywkach pod gospodarza turnieju”

Balogun, strzelec trzech goli dla USA w MŚ, został usunięty z boiska w meczu USA z Bośnią i Hercegowiną po interwencji VAR. Napastnik AS Monaco nadepnął na kostkę obrońcy Tarika Muharemovicia i otrzymał czerwoną kartkę. Zgodnie z przepisami oznaczało to automatyczną pauzę w kolejnym spotkaniu. FIFA nie cofnęła kartki, lecz zawiesiła wykonanie kary na roczny okres próby, powołując się na art. 27 kodeksu dyscyplinarnego.

W Belgii, która zmierzy się ze Stanami Zjednoczonymi w nocy z 6 na 7 lipca (mecz rozpocznie się o 2.00 czasu polskiego), narasta oburzenie po decyzji FIFA. Media piszą o „nieprawdopodobnym zwrocie akcji”, „telefonie od Trumpa” i „zagrywkach pod gospodarza turnieju”.