Jannik Sinner ponownie okazał się najlepszy na trawiastych kortach Wimbledonu. W finale tegorocznej edycji prestiżowego turnieju Włoch pokonał Alexandra Zvereva, wygrywając 6:7 (7-9), 7:6 (7-2), 6:3, 6:4.

Reklama Reklama

Jannik Sinner znów najlepszy na Wimbledonie

Spotkanie było wyrównane i dostarczyło wielu emocji. Po przegranym tie-breaku w pierwszym secie Sinner zdołał odwrócić losy rywalizacji, zwyciężając w kolejnych trzech partiach i sięgając – po raz drugi z rzędu – po tytuł mistrzowski w Londynie.

Dla Sinnera jest to udana obrona tytułu wywalczonego przed rokiem. W finale poprzedniej edycji włoski tenisista pokonał Carlosa Alcaraza 4:6, 6:4, 6:4, 6:4, zdobywając swój pierwszy triumf na Wimbledonie.

Wygrana w Londynie powiększyła dorobek wielkoszlemowych sukcesów Jannika Sinnera. Oprócz dwóch triumfów na Wimbledonie Włoch ma na swoim koncie również zwycięstwa w Australian Open w 2024 i 2025 r. oraz w US Open w 2024 r.