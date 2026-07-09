O śmierci Karola Stopy poinformował na platformie X jego wieloletni współpracownik z Eurosportu, Lech Sidor.

„Nie będzie już więcej duetu, już nikt nie napisze, że stary, i nie wie nic o tenisie, że opowiada swoje dykteryjki, odszedł nad ranem z tego świata mój największy PRZYJACIEL, już nigdy nie usłyszymy jego słynnej chrypki” – napisał. – „Karol Stopa, już nigdy nie zapowie meczu! Żegnaj Karolku!” - dodał.

Jeszcze miesiąc temu Karol Stopa komentował na antenach Eurosportu mecze wielkoszlemowego turnieju Roland Garros. W marcu skończył 78 lat.

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Karol Stopa przez lata był głosem tenisa w Polsce

Karol Stopa urodził się 12 marca 1948 roku w Warszawie. W młodości uprawiał tenis jako zawodnik SKS Warszawianka. Był także organizatorem Grand Prix Warszawy Amatorów i zwycięzcą pierwszej edycji tego cyklu w 1977 roku. Brał również udział w międzynarodowych turniejach tenisowych dla dziennikarzy, zdobywając medale.

Ukończył prawo oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Karierę dziennikarską rozpoczął w „Kurierze Polskim”, z którym był związany w latach 1971–1989. Pracował również krótko w „Przeglądzie Sportowym”.

W 1989 roku został sekretarzem programowym redakcji sportowej Telewizji Polskiej. Był tam reporterem, wydawcą programów sportowych i publicystycznych oraz komentatorem. W latach 1997–1998 kierował redakcją sportową TVN, a od 1998 roku na stałe związał się z polskojęzyczną redakcją Eurosportu. To właśnie tam przez ponad 25 lat komentował najważniejsze turnieje tenisowe, w tym Wielkie Szlemy, stając się jednym z najbardziej rozpoznawalnych głosów tej dyscypliny w Polsce.