Wimbledon zaczął się dla nas pechowo, bo Maja Chwalińska doznała kontuzji stawu skokowego, mając piłkę meczową, i przegrała z kwalifikantką z Tajlandii. – To było jedno z najtrudniejszych spotkań w mojej karierze. Popłaczę sobie trochę i działamy dalej – opowiadała Polka.

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Nasza finalistka Roland Garros była faworytką tego pojedynku i do momentu pechowego urazu potwierdzała to na korcie. W innej roli do meczów z Mirrą Andriejewą i Anną Kalinską przystępowały Magda Linette i Magdalena Fręch.

Trzy polskie porażki i jedno zwycięstwo pierwszego dnia Wimbledonu

Linette trafiła od razu na wschodzącą gwiazdę kobiecego tenisa, 19-letnią Mirrę Andriejewą, która kilka tygodni temu triumfowała w Roland Garros, pokonując w finale Chwalińską.

Polka miała jednak prawo wierzyć, że na londyńskiej trawie jest w stanie sprawić niespodziankę, bo niedawno dotarła do półfinału w holenderskim 's-Hertogenbosch, a jej przeciwniczka odpadła szybko w Bad Homburg.

Napsuła Andriejewej krwi, utrzymywała kontakt, ale popełniła zbyt dużo błędów, by myśleć o zwycięstwie nad piątą rakietą świata.

Fręch dwa z trzech wcześniejszych spotkań z Kalinską wygrała, ale wyciąganie na tej podstawie wniosków nie miało sensu. bo minęło od nich już sporo czasu. Rosjanka to dziś 20. zawodniczka w rankingu WTA, a była nawet jedenasta. Polka jest 44.

Mimo to nawiązała z Kalinską walkę, w pierwszym secie wyszła nawet na prowadzenie 5:3, ale potem straciła trzy gemy z rzędu i przegrała po tie-breaku. W drugiej partii Fręch już tylko goniła i podobnie jak przed rokiem pożegnała się z turniejem już w pierwszej rundzie.

Wimbledon. Kiedy gra Iga Świątek?

Po pierwszym dniu turnieju z grających już Polaków został nam tylko Hubert Hurkacz. W poniedziałkowe popołudnie sprawił miłą niespodziankę, pokonując dużo wyżej notowanego Norwega Caspera Ruuda (12. ATP).

We wtorek do gry wejdą Iga Świątek i Kamil Majchrzak. Iga obronę tytułu zacznie o 14.30 meczem z Amerykanką Taylor Townsend (79). Kamil dwie godziny wcześniej zmierzy się z Chilijczykiem Alejandro Tabilo (33. ATP), z którym poniósł porażkę w pierwszej rundzie Roland Garros.

Majchrzak zagra też w deblu razem z Karolem Drzewieckim. Polacy skorzystali na tym, że z rywalizacji wycofali się Włoch Mattia Bellucci i Amerykanin Ethan Quinn.

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