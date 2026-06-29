Hubert Hurkacz
Norweg, mimo że jest znacznie wyżej notowany od Polaka (Hurkacz w rankingu ATP zajmuje obecnie 96. miejsce), niezbyt dobrze radzi sobie na trawiastych kortach, co przed meczem wskazywano jako szansę dla Polaka.
Hurkacz przed poniedziałkowym meczem cztery razy mierzył się z Norwegiem – wygrał tylko raz.
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Hurkacz z tej szansy skorzystał. Pierwszego seta wygrał do czterech, a w drugim poradził sobie jeszcze lepiej wygrywając do dwóch, a decydujący punkt zdobywając asem serwisowym. W każdym z tych setów Polak ani razu nie dał się przełamać.
Trzeci, decydujący set, był początkowo bardzo wyrównany – do stanu 4:4 żaden z tenisistów nie dał się przełamać przy swoim podaniu, choć w ósmym gemie Ruud był bliski pierwszego w tym pojedynku przełamania, prowadząc 40:30. W kolejnym gemie przed szansą na przełamanie Norwega stanął z kolei Polak – przy stanie 40:15 miał na to dwie szanse, ale żadnej nie wykorzystał i pozwolił Ruudowi doprowadzić do stanu 40:40, a potem zakończyć gema efektownym wolejem. Ruud stanął dzięki temu przed szansą wygrania seta, ale po kolejnym gemie znów mieliśmy remis 5:5.
W tym momencie w grze Ruuda coś się zacięło – przy swoim podaniu dał Hurkaczowi wyjść na prowadzenie 40:0 i Polak miał aż trzy break pointy. Norweg zdołał jednak się obronić, ale wtedy Hurkacz raz jeszcze wyszedł na prowadzenie i tym razem zdołał przełamać rywala.
Dzięki przełamaniu Hurkacz przy własnym podaniu stanął przed szansą zakończenia pojedynku w trzech setach. Ale tym razem to on dał się przełamać – i znów mieliśmy remis. A to oznaczało, że czeka nas tie-break. W tie-breaku od początku przewagę uzyskał Norweg, który prowadził już 4-1, ale wtedy asem serwisowym popisał się Hurkacz. To wyraźnie dało mu wiatru w skrzydła – i po dwóch kolejnych wymianach było już 4-4, a po podwójnym błędzie serwisowym Norwega Hurkacz po raz pierwszy w tym tie-breaku wyszedł na prowadzenie. Po chwili prowadził już 6-4, co oznaczało, że miał dwie piłki meczowe.
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Pierwszą piłkę meczową Ruud obronił, drugiej Hurkacz nie wykorzystał, trafiając w siatkę. Znów mieliśmy remis, a po chwili to Ruud miał piłkę setową, ale też jej nie wykorzystał. W efekcie po chwili trzecią piłkę meczową miał Hurkacz. I tym razem mu się udało – w decydującym momencie Ruud posłał piłkę w aut.
W kolejnej rundzie Hurkacz zagra z Austriakiem Sebastianem Ofnerem, który w pięciu setach (1:6, 6:2, 4:6, 6:3, 6:4) pokonał Serba Hamada Medjedovicia.
Hurkacz na kortach Wimbledonu osiągnął swój największy sukces w karierze jeśli chodzi o występy w turniejach wielkoszlemowych – w 2021 roku awansował do półfinału.
W ten sposób Hurkacz poprawił humory polskim fanom tenisa, którzy wcześniej musieli przełknąć gorzką pigułkę – finalistka Rolanda Garrosa Maja Chwalińska w pierwszym meczu rywalizacji singlistek doznała urazu kostki i musiała uznać wyższość niżej notowanej Tajki, kwalifikantki Mananchai Sawangkaew.
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