Majchrzak najpiękniejszy tydzień w swojej karierze zakończył trzecim z rzędu zwycięstwem nad rywalem z czołowej dziesiątki rankingu.

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De Minaura, z którym poniósł wcześniej dwie porażki, pokonał po ponad dwóch godzinach walki. W poprzednich rundach wyeliminował rozstawionego z nr. 1 Kanadyjczyka Feliksa Augera-Aliassime'a (4. ATP) oraz Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (8.), byłego lidera rankingu ATP i mistrza US Open 2021.

Kamil Majchrzak – Alex De Minaur w finale ATP 250 w ’s-Hertogenbosch. Zwycięstwo Polaka

– Alex jest jednym z najtwardszych przeciwników. Wiedziałem, że muszę grać najlepszy tenis. Myślę, że przez większość meczu grałem. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali. Postaram się nie płakać, ale to dla mnie bardzo emocjonalny moment – opowiadał Majchrzak po niedzielnym triumfie.

Trudno się dziwić wzruszeniu Majchrzaka. Jeszcze niedawno jego kariera znalazła się na zakręcie po pozytywnym wyniku testu antydopingowego. Nie mógł grać przez 13 miesięcy, musiał udowadniać swoją niewinność. Tę walkę wygrał, ale stracił rankingowe punkty i musiał zacząć mozolną wspinaczkę.

Teraz triumfuje. Został trzecim Polakiem, który wygrał turniej ATP w erze open, po Wojciechu Fibaku i Hubercie Hurkaczu. Dziś w rankingu jest 76., ale po sukcesie w Holandii awansuje do pierwszej pięćdziesiątki, na 47. pozycję. Tak wysoko jeszcze nigdy nie był.

Z czołowej setki rankingu, po ośmiu latach, wypadnie za to niestety Hurkacz, który w ’s-Hertogenbosch przegrał już pierwszy mecz, a teraz wystąpi w Halle. Na początek zmierzy się z Rosjaninem Andriejem Rublowem.

Majchrzak zagra z kolei w Queen's Clubie, a jego pierwszym przeciwnikiem będzie rozstawiony z nr. 2 Czech Jiri Lehecka. Forma Polaka cieszy przed zbliżającym się Wimbledonem. Rok temu awansował tam do czwartej rundy. Turniej główny rusza już 29 czerwca, eliminacje tydzień wcześniej.

W nadchodzącym tygodniu zapadnie decyzja, czy dziką kartę na Wimbledon dostanie Maja Chwalińska, która odpoczywa po sukcesie w Roland Garros. Polce ubyła jedna z rywalek. Brytyjka Francesca Jones zajęła miejsce Rosjanki Weroniki Kudermietowej, która zrezygnowała ze startu z powodu kontuzji.

Kim jest Kamil Majchrzak? Osiągnięcia Polaka

Urodzony 13 stycznia 1996 r. Kamil Majchrzak już jako junior odnosił znaczące sukcesy na arenie krajowej i międzynarodowej. Zdobywał medale mistrzostw Polski w różnych kategoriach wiekowych, a w 2013 r. wywalczył brąz indywidualnych mistrzostw Europy juniorów. W tym samym roku triumfował w juniorskim US Open w grze podwójnej, występując w parze z Martinem Redlickim.

Jednym z najważniejszych osiągnięć w jego karierze juniorskiej był złoty medal Letnich Igrzysk Olimpijskich Młodzieży w 2014 r. w Nankinie. W drodze po tytuł pokonał m.in. Andrieja Rublowa, a w finale Orlando Luza.

Karierę zawodową rozwijał od występów w turniejach ITF, w których pierwsze tytuły zdobywał w 2014 r. W 2015 r. dotarł do pierwszego finału turnieju ATP Challenger Tour w Al-Muhammadii, wcześniej pokonując m.in. Marka Cecchinato oraz Pabla Carreño-Bustę. Najwyżej w rankingu ATP w grze pojedynczej był sklasyfikowany na 59. miejscu.

W 2025 r. Majchrzak dotarł do czwartej rundy Wimbledonu, a podczas US Open awansował do trzeciej rundy, pokonując rozstawionego Karena Chaczanowa.