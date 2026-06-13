Na trawiastych kortach w 's-Hertogenbosch Kamil Majchrzak gra turniej życia. W sobotę polski tenisista w półfinale grał z byłym liderem rankingu ATP, byłym mistrzem US Open Daniiłem Miedwiediewem.

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Dla notowanego na 76. miejscu w światowym rankingu tenisisty z Piotrkowa Trybunalskiego był to kolejny w ostatnich dniach mecz z wyżej rozstawionym rywalem. Polak nie przestraszył się jednak utytułowanego przeciwnika i wygrał w dwóch setach, zwyciężając 7:6(4), 6:1.

Życiowy sukces Kamila Majchrzaka. Polak w finale turnieju ATP

Dzięki wygranej z Rosjaninem Kamil Majchrzak jako szósty Polak dotarł do finału turnieju głównego w erze Open. Sobotnie spotkanie było wyrównane tylko w pierwszym secie. Obaj zawodnicy wygrywali przy swoich podaniach, choć w dziesiątym gemie Polak miał piłkę setową. W tie-breaku Daniił Miedwiediew wyszedł na prowadzenie 3-1, ale potem seryjnie punktował Majchrzak. W drugiej partii od stanu 1:1 na korcie dominował Polak, który wygrywał kolejno gem po gemie. Spotkanie trwało 90 minut.

W ćwierćfinale Majchrzak odprawił rozstawionego z numerem 1 Kanadyjczyka Feliksa Augera-Aliassime'a (6:4, 6:3), który w rankingu ATP zajmuje miejsce tuż za podium. Zwycięstwa na holenderskich kortach sprawiły, że w wirtualnym rankingu Kamil Majchrzak awansował już o ponad dwadzieścia miejsc, na 53. pozycję. Jeśli wygra w finale, po raz pierwszy w karierze wskoczy do pierwszej pięćdziesiątki światowego rankingu.

Kamil Majchrzak kontra Alex de Minaur. Trzeci taki pojedynek

Przeciwnikiem Polaka w finale w 's-Hertogenbosch będzie rozstawiony z numerem drugim Alex de Minaur. W sobotę australijski tenisista łatwo uporał się z Francuzem Adrianem Mannarino, wygrywając 6:4, 6:0.

Rywalem Kamila Majchrzaka będzie Alex de Minaur Foto: PAP/EPA/Iris van den Broek

Będzie to trzeci pojedynek Majchrzaka z de Minaurem. Do tej pory spotykali się dwukrotnie na twardych kortach. Oba te spotkania – w 2022 i 2025 r. – wygrał Australijczyk.

W turnieju w 's-Hertogenbosch grał też Hubert Hurkacz, ale odparł w pierwszej rundzie, przegrywając z Węgrem Mártonem Fucsovicsem 6:3, 6:7 (5-7), 6:7 (4-7).

Początek finału w 's-Hertogenbosch Majchrzak - de Minaur przewidziano na godz. 14.30.