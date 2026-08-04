Niedawne komentarze dr Ewy Woydyłło na temat Igi Świątek wywołały szeroką krytykę wśród internautów i ekspertów. Psycholożka w podcaście „Return” w ostrych słowach oceniła kondycję psychiczną, motywację i zachowanie tenisistki, choć – jak podkreślali komentujący – jej wypowiedzi nie opierały się na bezpośredniej wiedzy o sytuacji zawodniczki. Po fali oburzenia twórcy programu usunęli odcinek z sieci oraz przeprosili Igę Świątek, jej zespół i kibiców.

Reklama Reklama

„Polegliśmy 0:6, 0:6”. Twórcy głośnego podcastu przepraszają za słowa o Idze Świątek

„Na etapie produkcji i postprodukcji błędnie i bardzo naiwnie uznaliśmy, że za wypowiadane w programie słowa odpowiada wyłącznie ich autorka” – czytamy we wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych kanału Trzeci Serwis.

Foto: Instagram/trzeciserwis

„Po Waszym feedbacku i reakcji mediów zrozumieliśmy jednak, że na nas z kolei spoczywa odpowiedzialność za to, jakie treści trafiają do dyskursu tenisowego i jaki poziom będzie ten dyskurs trzymał. Na tym polu polegliśmy 0:6, 0:6” – podkreślono. „Z całą mocą przepraszamy Igę Świątek, jej Team oraz wszystkich kibiców” – zaznaczyli twórcy kontrowersyjnego podcastu.

„Jest głupiutka i wystraszona”. Kontrowersyjne słowa psycholożki o Idze Świątek

– Jak jej motywacja przeszła, bo ona przeważnie teraz wysiada po drugim meczu, to odpowiedź jest prosta. Przypuszczam, że Iga powinna teraz pójść na studia. Ona była mądrą dziewczyną, a teraz jest nieszczęśliwa – podkreśliła w podcaście „Return” opublikowanym na youtubowym kanale Trzeci Serwis dr Ewa Woydyłło – popularna psycholożka i psychoterapeutka – mówiąc o tym, jak z presją radzi sobie Iga Świątek.

Woydyłło dodała także, że polska tenisistka „wyskoczyła jako gwiazda, wykreowała się na rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, a najprawdopodobniej jest głupiutka, wystraszona i sama nie rozumie, co się dzieje”. – Tam nie siedzi tylko Abramowicz, ale też trzech, czterech panów, ojciec, siostra. To nie jest tak, że wyniki nie mają dla niej znaczenia. Mają. Gdy przegrywa, jest bardzo smutna, zmartwiona sobą, zła na korcie. A była promienną, zwycięską boginią tenisa – dodała w rozmowie z byłym tenisistą i komentatorem sportowym Lechem Sidorem.

Słowa dr Woydyłło wywołały burzę – wielu internautów, ale i innych ekspertów, zauważało między innymi, że nie jest to analiza sportowa ani psychologiczna. Właśnie w związku z oburzeniem odcinek podcastu z psycholożką został usunięty.

Iga Świątek – zwyciężczyni sześciu turniejów wielkoszlemowych

25-letnia Iga Świątek jest najbardziej utytułowaną polską tenisistką w historii.

W swojej zawodowej karierze Polka wygrała 25 turniejów WTA w grze pojedynczej, w tym sześć imprez wielkoszlemowych: czterokrotnie French Open, US Open w 2022 r. oraz Wimbledon w 2025 r.. Triumfowała także w WTA Finals w 2023 r., zdobyła brązowy medal igrzysk olimpijskich w Paryżu, a w kwietniu 2022 r. jako pierwsza Polka została liderką światowego rankingu WTA.