Turniej National Bank Open w Toronto to pierwszy etap przygotowań do rozpoczynającego się pod koniec sierpnia US Open.

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Iga Świątek przez pierwszy set przeszła jak huragan, ograła Sarę Bejlek (38. WTA) do zera, chwilowe problemy miała w drugim, ale zareagowała odpowiednio i postawiła kropkę nad i.

Toronto. Z kim Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie?

Iga, która w Toronto nie grała od 2022 r., zmierzy się teraz ze Szwajcarką Viktoriją Golubic (51. WTA). Dotąd rywalizowała z nią trzykrotnie, doznała jednej porażki – w 2019 r. w Wimbledonie. Potem zwyciężała w Katarze i w Miami.

Musi wygrywać, by nie pogorszyć swojej sytuacji w rankingu WTA. Obecnie zajmuje ósme miejsce, ale w najbliższych tygodniach ma do obrony ponad 1500 pkt. za czwartą rundę turnieju w Montrealu, triumf w Cincinnati oraz ćwierćfinał US Open. W przypadku niepowodzenia może nawet wypaść z czołowej dziesiątki.

Świątek nadal walczy również o awans do WTA Finals, w którym bierze udział osiem najlepszych tenisistek sezonu. Ale i tu sytuacja jest trudna. Przed rozpoczęciem rywalizacji w Kanadzie była 12. w klasyfikacji Race i traciła ponad 1500 pkt. do ósmej Coco Gauff. Brak awansu do kończącego sezon turnieju byłby dla Igi pierwszą taką sytuacją od 2019 r.

Maja Chwalińska wróciła po kontuzji. I doznała bolesnej porażki

We wtorkowy wieczór na kort wróciła także Maja Chwalińska, która z Wimbledonem pożegnała się już po pierwszym meczu – przez kontuzję. Niestety w Toronto widać było, że nie jest jeszcze w optymalnej formie.

Rozstawiona z numerem 18. finalistka Roland Garros przegrała z Australijką Talią Gibson (74. WTA) 5:7, 1:6. Wyrównany był tylko pierwszy set, w którym raz na prowadzenie wychodziła Chwalińska, raz jej przeciwniczka. Zapowiadało się, że potrzebny będzie tie-break, ale pod koniec szalę na swoją korzyść przechyliła Gibson.

Druga partia to była już całkowita dominacja Australijki, która pozwoliła urwać Polce tylko jednego gema. Żal tej porażki tym bardziej, że straciliśmy szansę na zobaczenie ciekawego pojedynku Mai z Rosjanką Jekateriną Aleksandrową (19.).

Magdalena Fręch i Magda Linette także grają w Toronto

Rywalizację w Toronto udanie rozpoczęły Magdalena Fręch i Magda Linette. Fręch pokonała w pierwszej rundzie francuską kwalifikantkę Leolię Jeanjean 7:5, 6:3. Jej kolejną przeciwniczką będzie rozstawiona z numerem trzecim Amerykanka Jessica Pegula.

Linette wygrała natomiast z reprezentantką gospodarzy Carol Zhao, zajmującą 627. miejsce w rankingu WTA. Polka zwyciężyła 4:6, 6:1, 6:4 i w następnej rundzie zmierzy się z Amerykanką Ivą Jović, która jest notowana na 16. pozycji.

Turniej WTA 1000 w Toronto potrwa do 13 sierpnia. Tytułu broni 19-letnia reprezentantka Kanady Victoria Mboko.

Transmisje z turnieju w Toronto w Canal+ Sport 2