Maluchy mają już za sobą ponad 3000 km pokonanych na trasie Wrocław – Omaha Beach w Normandii. Przejechały przez Czechy, Bawarię, austriackie, szwajcarskie oraz francuskie Alpy. Wspięły się na 2802 m n.p.m. i wykonały honorową rundę na torze w Le Mans. Teraz są gotowe, by ruszyć w Polskę i nieść pomoc dzieciom poszkodowanym w wypadkach drogowych, edukować oraz wspierać programy, które przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu. Taka jest właśnie misja Wielkiej Wyprawy Maluchów dla Dzieci.

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Tegoroczna wyprawa została podzielona na dwa etapy: międzynarodowy oraz polski. Dwa lata temu wyprawa pojechała do Monte Cassino w 80. rocznicę zdobycia przez polskich żołnierzy tego strategicznie położonego wzgórza. Tym razem wybór padł na równie ważne dla wolnej Europy miejsce. To w Normandii rozpoczęła się wielka kontrofensywa Aliantów, która zakończyła II wojnę światową.

Maluchy jadą dalej, by pomagać dzieciom

– Te historyczne miejsca przypominają prostą, ludzką prawdę: gdy nadchodzą trudne czasy, przetrwać można tylko razem. Dlatego tak ważne jest, by w obliczu obecnych konfliktów oraz wojen i zawirowań Europa była zjednoczona. Dlaczego właśnie my – Polacy o tym mówimy? Ponieważ wiemy, czym jest Solidarność. Ponieważ ruszyliśmy w drogę, by pomóc dzieciom, którym chcemy zapewnić bezpieczną, stabilną przyszłość – podkreślił jeden z inicjatorów Wyprawy, Rafał Sonik.

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– Dotarliśmy do Omaha Beach – symbolicznego dla Europy i świata miejsca z ważnym przesłaniem. To przesłanie mówi, że z globalnymi zagrożeniami możemy poradzić sobie tylko, jeśli będziemy zjednoczeni. A takim zagrożeniem jest również ruch drogowy oraz bezpieczeństwo dzieci, o które musimy wszyscy solidarnie zadbać. To są pokolenia, którym oddamy w ręce nasz świat i tylko wspólnie pracując, możemy osiągnąć sukces. Dlatego Wielka Wyprawa Maluchów dla Dzieci nie zamierza się zatrzymywać w realizacji swojej misji – mówił w poniedziałek na wybrzeżu Normandii dyrektor generalny wyprawy Marcin Małysz.

Wyprawa zebrała już niemal milion zł. Każda złotówka zebrana w ramach Zrzutki trafi do fundacji współpracujących z Wielką Wyprawą Maluchów dla Dzieci. Fundacje PZM, TVP i The Good People zadbają o dzieci po wypadkach – ich leczenie oraz rehabilitację. Fundacja Intercars oraz Stars4Stars spożytkują środki na programy edukacyjne oraz zmiany w małej infrastrukturze drogowej.

Meta w Normandii to jednak zaledwie półmetek. Już w czwartek o 9.30 kilkadziesiąt Fiatów 126p ruszy dalej w Polskę spod Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Wyprawa ruszy na północ, do Olsztyna. Następnie przejedzie przez Mazury, zatrzyma na chwilę w Ełku i wzdłuż ściany wschodniej skieruje się wprost w Bieszczady. Stamtąd malowniczymi drogami Beskidu Niskiego oraz Sądeckiego dotrze do Tarnowa, a następnie na Śląsk – do Bielska-Białej. W środę 15 lipca czeka nas wielki finał na Rynku Głównym w Krakowie.

Na starcie pojawią się m.in. Rafał Sonik, Krzysztof „Diablo” Włodarczyk, Jan Mela, Andrzej Młynarczyk, Piotr Małachowski oraz influencerzy Kasix i Mokry Suchar, którzy przez najbliższy tydzień poprowadzą codzienny, charytatywny stream wprost z Malucha. Na kolejnych etapach do Wyprawy dołączą również Gosia Prus, Kajetan Kajetanowicz, Maciej Wisławski, Zygmunt Chajzer, Michał Listkiewicz, Michał Olszański i Staszek Karpiel-Bułecka.

– Angażujemy dużą grupę ambasadorów, ale również odpowiedzialne społecznie firmy oraz pasjonatów motoryzacji, bo mamy wspólny, niezwykle ważny cel – zadbać o bezpieczeństwo naszych dzieci w ruchu drogowym. Zaopiekować się tymi, które ucierpiały w wyniku wypadków i sprawić, by było ich jak najmniej. To złożony proces, który realizujemy krok po kroku. Obok współpracy z fundacjami, które środki z Wyprawy zmieniają w realną pomoc i edukację, naszym wielkim sukcesem jest ustawa o obowiązkowym noszeniu kasków na rower i hulajnogę przez dzieci do 16. roku życia. Uczestniczyliśmy w pracach nad tą ustawą. To ogromny krok w stronę ochrony życia na drogach – przypomina Rafał Sonik.

Wyprawa na żywo, czyli charytatywny stream

Misję Wielkiej Wyprawy Maluchów dla Dzieci można wesprzeć w każdym momencie, wpłacając środki za pośrednictwem strony: https://zrzutka.pl/wwm. Dodatkowo drużyna Fiatów 126p będzie zaopatrzona w puszki, do których będzie można wrzucać środki na kolejnych przystankach oraz podczas odwiedzin w licznych miastach: Ostródzie, Mrągowie, Ełku, Białej Podlaskiej, Bełżycach, Cisnej, Tarnowie, Bielsku-Białej, Tychach czy Krakowie. W wielu z nich odwiedzinom Małych Fiatów będzie towarzyszyć edukacyjna strefa Young&Safe.

To jednak nie wszystko, bo podczas całej trasy po Polsce, od startu do mety każdego dnia, dwoje influencerów: Kasix i Mokry Suchar poprowadzą charytatywny stream na platformach Twitch oraz Kick. Kasix zasłynęła ostatnio, gdy jako pierwsza ogoliła głowę podczas słynnego streamu Łatwoganga.

Będzie to również wyjątkowa okazja, żeby śledzić Wyprawę od środka, zobaczyć, jak wygląda organizacja, komunikacja radiowa pomiędzy załogami czy działanie serwisu. Zbierane podczas streamu środki będą trafiać do „Puchy dla Malucha” prowadzących i zasilać ogólną zbiórkę na Zrzutka.pl.