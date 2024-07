Zbierają miliony dla dzieci. Dlaczego Wielka Wyprawa Maluchów znów okazała się sukcesem?

Prawdziwym i najważniejszym celem Wielkiej Wyprawy Maluchów jest bowiem zebranie miliona euro dla dzieci, które ucierpiały w wyniku zdarzeń drogowych. Pierwszym etapem na drodze do wspomnianego miliona jest Zrzutka.pl, gdzie jeszcze do końca lipca można wpłacać środki. Tam też załogi rywalizowały w ramach akcji „Pucha dla Malucha”. Uczestnicy ścigali się, kto zbierze więcej do swojej wirtualnej skarbonki.

W dużej mierze właśnie dzięki temu rozwiązaniu, pierwszy milion wyprawa uzbierała już na starcie szóstego dnia. Na mecie stan konta pokazał dwa miliony, a po finale w Krakowie licznik dobił do 2,7 mln.

Czytaj więcej Sport Rafał Sonik: Chcemy pomagać dzieciom Przedsiębiorca i kierowca rajdowy Rafał Sonik mówi „Rzeczpospolitej” o Wielkiej Wyprawie Maluchów, współpracy z Igą Świątek oraz swoim największym życiowym celu.

- Jako dojrzali, dorośli ludzie musimy zadbać o przyszłość naszych dzieci. O ich bezpieczeństwo na drogach oraz dobrostan. To jest nasza misja i będziemy ją kontynuować. Mamy już kolejne pomysły, kilka asów w rękawie, ale na razie będziemy motywować i zachęcać do pomocy osoby empatyczne i hojne, które razem z nami chcą dotrzeć do mety i zebrać milion euro - podkreślał Rafał Sonik.

Wielka Wyprawa Maluchów. Do kiedy trwają licytacje?

Zbieranie środków poprzez licytacje cennych przedmiotów potrwa do końca sierpnia. Po tym, jak każda z załóg przejechała przez oficjalną rampę, zaprezentowano film podsumowujący wyprawę, a także uczczono pamięć zmarłego niedawno Janusza Szerli - wielokrotnego rajdowego mistrza Polski, uczestnika rajdów WRC, a także ambasadora zeszłorocznej Wielkiej Wyprawy Maluchów.